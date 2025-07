Christian Thorsen enternece a sus seguidores con fotos románticas desde París junto a su joven pareja Alejandra Castillo.

El actor Christian Thorsen, conocido por su entrañable papel como Raúl del Prado en la serie ‘Al fondo hay sitio’, vuelve a emocionar a sus seguidores. Esta vez, no desde la pantalla chica, sino desde su vida personal. A través de sus redes sociales, Thorsen compartió una serie de fotografías desde París junto a su pareja, la joven empresaria Alejandra Castillo, con quien atraviesa una etapa de plenitud.

Las imágenes, captadas frente a la icónica Torre Eiffel, muestran a la pareja abrazada, sonriendo y disfrutando de la ciudad del amor. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación: “Tú y yo, la luna, París. Qué lindo viaje a tu lado. Gracias por tanto, mi amor”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos seguidores de Thorsen celebraron su felicidad y lo felicitaron por darse una nueva oportunidad en el amor. Algunos, incluso, recordaron su personaje de Platanazo con buen humor: “Cuídalo mucho a nuestro querido Christian”, “Platanazo, qué bueno verte feliz”, “Te veo bien, Platanazo, quédate ahí”, y hasta “¡Que tengan muchos platanitos!”.

Christian Thorsen: “Me dijeron que me iba a morir, nadie me dijo que era de amor”

La relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo fue revelada públicamente en mayo de 2025, cuando el actor sorprendió a todos con una publicación que decía: “Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”. Esta frase no solo conmovió a sus fans, sino que también generó admiración por la valentía con la que ha enfrentado su diagnóstico de cáncer de próstata.

En medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, Thorsen ha encontrado en el amor un nuevo impulso. Alejandra, además de su pareja, se ha convertido en su compañera de vida y su mayor fuente de apoyo. La joven le respondió en redes con un emotivo mensaje: “¡Mi poeta hermoso! Te amo”, a lo que el actor replicó con ternura: “Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo”.

Christian Thorsen enternece a sus seguidores con fotos románticas desde París junto a su joven pareja Alejandra Castillo.

El gesto fue aplaudido por diversas figuras del espectáculo, como Mónica Sánchez, quien escribió: “Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y a la vida vamos siempre por más”. También se sumaron nombres como Magdyel Ugaz, Vanessa Saba, Ebelin Ortiz, Marco Zunino, Stephany Orúe, Laly Goyzueta y muchos otros artistas que enviaron palabras de aliento y admiración.

Aunque al principio optaron por mantener su relación en privado, con el paso del tiempo Christian y Alejandra han decidido compartir abiertamente su historia de amor, recibiendo el respaldo de sus seguidores que celebran este capítulo lleno de luz.

Pero la conexión entre Thorsen y Castillo no se limita a lo sentimental. Juntos han lanzado un emprendimiento inmobiliario llamado Thor&Cast, un nombre que combina sus apellidos y simboliza su sociedad tanto personal como profesional. Esta empresa representa un nuevo reto para ambos, enfocado en proyectos residenciales, alquileres y desarrollo urbano.

Alejandra presentó oficialmente la iniciativa con un mensaje lleno de optimismo: “¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!”. En respuesta, los fans del actor celebraron esta faceta emprendedora y destacaron cómo la pareja se apoya mutuamente para seguir creciendo.

Además del rubro inmobiliario, Alejandra Castillo es dueña de un centro estético en Magdalena, llamado Solara, especializado en extensiones de pestañas. A través de este negocio ha logrado consolidarse como una joven empresaria en el sector de la belleza, ofreciendo atención personalizada y fidelizando una clientela cada vez más amplia.

Christian Thorsen realizó un viaje a Roma en mayo, junto a su pareja Alejandra Castillo.

¿Quién es Alejandra Castillo?

Alejandra Castillo no solo es empresaria y pareja del recordado actor. También es madre de una pequeña llamada Caetana, con quien tiene una estrecha relación. Según relató en su cuenta de Instagram, desde que su hija tenía tres años, ambas hacen un viaje juntas cada año, convirtiendo ese ritual en una tradición familiar.

En una de sus publicaciones más recientes, Alejandra escribió: “Viajar con Caetana, hacemos un viaje anual desde que tiene 3 años. Nos encanta viajar, este año saqué su visa y por fin pude llevarla a Estados Unidos, un país que me encanta mucho. Gracias Dios por darme a la mejor compañerita del mundo mundial”.