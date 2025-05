Christian Thorsen revela que se encuentra enamorado: “Dijeron que iba a morir, nadie me dijo que de amor”

Christian Thorsen se encuentra nuevamente enamorado. (Foto: Captura de IG)

El reconocido actor peruano Christian Thorsen, recordado por su entrañable papel de Raúl del Prado en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, atraviesa una etapa de transformación personal y emocional mientras continúa su valiente lucha contra el cáncer. A tres años de haber sido diagnosticado, el artista ha conmovido a sus seguidores al revelar que nuevamente ha abierto su corazón al amor.

Desde hace algunos meses, Thorsen mantiene una relación sentimental con Alejandra Castillo, una joven emprendedora con quien no solo comparte un vínculo afectivo, sino también un proyecto profesional que los une. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, el actor compartió una reflexión cargada de simbolismo que conmovió a sus seguidores: “Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”, escribió, recibiendo una ola de cariño y admiración por parte de sus seguidores.

La respuesta de su pareja no tardó en llegar. En el mismo espacio digital, Alejandra Castillo expresó su amor con dulzura: “¡Mi poeta hermoso! Te amo”, a lo que Thorsen respondió con igual emoción: “Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo”. Esta muestra pública de afecto fue celebrada por cientos de usuarios, quienes destacaron la fortaleza y sensibilidad del actor en medio de su proceso de sanación.

Christian Thorsen revela que se encuentra sumamente enamorado. (Foto: Captura de IG)

Una de las reacciones más significativas fue la de Mónica Sánchez, actriz con quien Thorsen mantuvo una relación en el pasado. A través de sus redes sociales, la intérprete le dedicó un mensaje lleno de cariño y admiración. “Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y a la vida vamos siempre por más”, escribió, dejando ver el aprecio que aún conserva por su colega.

Otros artistas también se sumaron a las muestras de apoyo, entre ellos Magdyel Ugaz, Homero Cristalli, Stephany Orue, Vanessa Saba, Ebelin Ortiz, Marco Zunino, Laly Goyzueta, Javier Masías y Fernando Díaz, quienes celebraron el renacer afectivo de Christian Thorsen y le enviaron fuerzas en esta etapa de su vida, en la que el amor, sin duda, se ha convertido en su mejor medicina.

Christian Thorsen y su relación con Alejandra Castillo

Aunque en un inicio Christian Thorsen y Alejandra Castillo optaron por mantener su relación en la intimidad, en los últimos meses decidieron abrir las puertas de su historia de amor al público. A través de sus redes sociales, ambos han compartido tiernos mensajes e imágenes que reflejan la complicidad y conexión que los une, lo que ha despertado el cariño de sus seguidores, quienes celebran esta nueva etapa en la vida del actor.

Christian Thorsen revela que se encuentra sumamente enamorado. (Foto: Captura de IG)

Pero su unión no se limita al plano sentimental. La pareja también ha emprendido un proyecto profesional juntos: una empresa inmobiliaria llamada Thor&Cast, un nombre que fusiona sus apellidos y simboliza la sociedad que han formado tanto en lo personal como en lo laboral. Esta iniciativa representa no solo un nuevo reto, sino también el deseo de construir un futuro compartido sobre bases sólidas.

Con entusiasmo, Alejandra Castillo presentó esta nueva faceta con una frase que resume el espíritu que los impulsa: “¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!”. El público ha respondido con mensajes de apoyo y admiración, resaltando cómo el amor y la colaboración han brindado a Christian Thorsen una renovada fuerza emocional, demostrando que incluso en medio de la adversidad, siempre hay espacio para la esperanza.