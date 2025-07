Eva Ayllón revela que el padre de su hijo Francisco García está detrás de la demanda contra Natalia Málaga. TikTok: Magaly Medina El Podcast.

Eva Ayllón se encuentra atravesando una de las etapas más complejas en su vida familiar y personal. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la cantante criolla se sinceró sobre la crisis que enfrenta con su hijo Francisco García Ayllón y el rol que, según sus propias palabras, viene cumpliendo su expareja Paco García, productor musical y padre de Francisco, en los últimos acontecimientos que han distanciado a la familia.

De acuerdo al testimonio de la intérprete, Paco García estaría financiando y ejerciendo influencia directa en la demanda legal que Francisco interpuso contra Natalia Málaga, figura clave en la vida reciente de Eva Ayllón.

El productor, ausente durante más de dos décadas, reapareció no solo con la intención de reforzar el vínculo con su hijo, sino también, según relata la cantante, motivado por intereses ajenos al bienestar familiar.

Eva Ayllón revela apoyo de Paco García a su hijo

Eva Ayllón manifestó que percibió en todo momento que la reaparición de García estuvo marcada por segundas intenciones.

En sus palabras, la presencia de su expareja generó cambios profundos en la dinámica familiar, al punto de romper una relación madre-hijo que hasta entonces fue el resultado del esfuerzo personal de la cantante.

“Mi hijo ha tenido ayuda de terceros, entre ellos su padre. Él está detrás de todo porque mi hijo no tiene la condición económica como para hacer esto”, afirmó Ayllón refiriéndose al proceso judicial y los gastos asociados.

La artista también sostuvo que Paco García podría estar utilizando la situación para buscar una especie de redención por su ausencia paterna.

“Creo que, aparte de gustarle el espectáculo, él (Paco) pensará que haciendo esto él va a resarcir todo lo que le ha hecho”, reflexionó.

Sin embargo, Eva reconoció que este proceso solo ha generado mayor dolor y distanciamiento dentro de la familia. “Ahora no sé qué tendrá mi hijo en la cabeza”, expresó, evidenciando la magnitud del conflicto emocional por el que atraviesan madre e hijo.

Eva Ayllón acusa a Paco García de negarse a reconocer a su hijo | Magaly Medina El Podcast

Eva Ayllón: “Mi hijo manchó mi imagen”

Uno de los puntos más delicados de la entrevista se centró en cómo Eva Ayllón vivió el impacto de los actos de su hijo Francisco, al denunciar a su gran amiga Natalia Málaga.

La cantante narró que, en medio de la crisis, su hijo no manejar sus fichas y logró involucrarla en la disputa legal y la polémica mediática, afectando su imagen.

“Me dijo que la iba a denunciar y le dije: ‘Haz lo que tú creas que sea conveniente’. Pero se supone que él tenía que pensar exactamente cómo iba a mover sus piezas y qué pieza iba a caer y no caer. Y él me metió en sus temas y eso no se lo disculpo”, señaló Eva Ayllón.

Eva Ayllón lamentó que Francisco no haya dimensionado el impacto emocional y profesional de sus acciones.

Para la intérprete, el daño a la relación madre-hijo y a su imagen pública es profundo y exige un proceso de reflexión y reconocimiento por parte de su hijo.

“Necesito que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorar cuando él empiece pidiendo disculpas. Yo no lo crie de esa forma”, declaró.

Eva no fue invitada para entregar a su hijo Francisco en matrimonio

Uno de los episodios más dolorosos para Eva Ayllón surgió con el reciente matrimonio de su hijo Francisco. La cantante reveló que no fue invitada formalmente para entregar a su hijo en la ceremonia, sino que recibió una invitación informal a través de un mensaje de WhatsApp, donde además le solicitaron asistir sola, sin la compañía de Natalia Málaga.

“No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha”, relató la artista.

La presencia protagónica de Paco García en la boda resultó especialmente difícil para Ayllón.

Su expareja no solo asumió un rol central durante la celebración, sino que también financió el evento y obtuvo un lugar especial cedido por Francisco.

“Este señor no creía en mi embarazo y esperó cerca de 21 años para recién conocer a su hijo. Él (Francisco) sabe que su padre me puso maletas en la puerta de su casa cuando yo estaba embarazada de dos meses. Ahora se han vuelto a juntar. Él ha hecho la boda, mientras que yo no sabía que se iba a casar, no sabía absolutamente nada hasta que me llega la invitación por WhatsApp, una invitación muy informal y desagradable para una madre”, expresó con molestia.

Eva Ayllón envía contundente mensaje en redes sociales: ¿Indirecta para su hijo?. Infobae Perú / Captura: @evaayllonoficial.

Eva Ayllón tiene la esperanza que su hijo cambie

Eva Ayllón reconoce que la distancia y el quiebre con Francisco la llevaron a una etapa de tristeza profunda, aunque, asegura, ha logrado recuperar su equilibrio emocional.

Manifiesta la esperanza de que, algún día, su hijo reconozca el esfuerzo que ella hizo como madre soltera: “Para mí es algo muy decepcionante, estuve deprimida, pero ya no lo estoy”.

La artista concluye que solo un proceso de diálogo sincero y de reconocimiento puede sanar las heridas acumuladas en los últimos años, tanto en el ámbito personal como familiar.

Eva Ayllón revela las dolorosas razones por las que no fue a la boda de su hijo Francisco