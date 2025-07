Sunat fiscalizará pagos de Yape y Plin realizados a negocios: ¿Habrá cobros adicionales o descuento en los saldos? Abogado lo explica

La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin. Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha intensificado su vigilancia sobre los pagos realizados a través de billeteras digitales como Yape y Plin, especialmente en pequeños negocios que operan de forma informal. Estas plataformas permiten transacciones rápidas y sin contacto, pero también ofrecen a la Sunat la posibilidad de rastrear los ingresos de los contribuyentes, incluso si no emiten boletas o facturas. Cada operación realizada mediante Yape o Plin queda registrada en una cuenta bancaria vinculada, lo que facilita a la superintendencia seguir el rastro de los ingresos.

La entidad tiene la capacidad de cruzar esta información con datos de cuentas bancarias y otros registros tributarios para identificar posibles inconsistencias o ingresos no declarados. La atención de la Sunat se centra principalmente en negocios cuyos ingresos anuales superan los S/ 45 mil, ya que se presume que estos tienen la capacidad económica para cumplir con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, también se pueden fiscalizar a aquellos con ingresos inferiores a este umbral si realizan compras significativas, como propiedades o vehículos, que podrían sugerir la existencia de ingresos no reportados.

¿Esta medida trae descuentos o retenciones a los pagos con Yape y Plin?

El abogado tributarista Raúl Odría, en conversación con Canal N, explicó esta fiscalización a los pagos por Yape y Plin a negocios.

“En principio sí es necesaria (la medida) por el alto grado de informalidad que tiene esta economía por el incumplimiento de las obligaciones tributarias obliga a buscar todos los medios para que se paguen los tributos, se paguen los impuestos”, dijo.

El experto aclaró que esta medida de fiscalización no traerá consigo descuentos, cobros adicionales ni retenciones automáticas. “No es que se descuente dinero del Yape. La Sunat solo usará esta información como herramienta de cruce de datos para identificar ingresos no declarados”, explicó.

Añadió que la trazabilidad bancaria permite a la Sunat detectar movimientos sospechosos y verificar si una persona o empresa está incumpliendo con sus obligaciones fiscales. “Si alguien recibe pagos diarios por montos significativos y no está registrado, la Sunat puede requerir información y eventualmente multar”, señaló.

Negocios impactados por fiscalización de Sunat a billeteras digitales

Esta medida podría impactar a negocios informales como barberías, tiendas, servicios técnicos o deliverys que no emiten comprobantes fiscales ni están registrados. El aumento en el uso de plataformas de pago ha llevado a la administración tributaria a estar más atenta a estos ingresos, que pueden superar los miles de soles mensuales. “Algunos reciben hasta S/ 2.000 diarios y no figuran en ningún régimen. Es allí donde la Sunat enfoca su acción”, comentó Odría. Subrayó que no existe un monto específico para activar la fiscalización, ya que dependerá del patrón de uso, frecuencia y comportamiento histórico del contribuyente.

Raúl Odría también denunció que algunos comercios están aprovechando el anuncio para cobrar un extra a los clientes que paguen con Yape o Plin, alegando la fiscalización como justificación. “Eso no es legal. No se puede trasladar un impuesto que no existe al consumidor”, advirtió.

Finalmente, el tributarista sugirió a los pequeños empresarios que trabajen en conjunto con sus contadores para registrar adecuadamente todos sus ingresos y evitar vacíos en su contabilidad. “Esta medida no debe generar alarma si el negocio está ordenado. Es parte del proceso de modernización tributaria que impulsa la Sunat”, concluyó.