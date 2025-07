Pamela López le responde con todo a Marisol tras polémico mensaje en concierto: “Me da lástima, maneja un doble discurso”

Pamela López le responde con todo a Marisol tras polémico mensaje en concierto. Video: América Hoy

La tensión entre Pamela López y Marisol Ramírez, conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, vuelve a ocupar titulares en el mundo del espectáculo peruano. En medio de un proceso judicial que enfrenta Pamela contra su aún esposo Christian Cueva por una pensión alimentaria, la cantante de cumbia encendió la controversia al lanzar un mensaje en pleno concierto, que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia la influencer trujillana.

“Trabaja para que no estés mendigando, tampoco lloriqueando, que no les pasa a mis hijos. Como yo que trabajo y sé lo que valgo, no necesito pedir nada a nadie”, dijo Marisol ante su público. La frase, que fue celebrada en el evento y luego ampliamente difundida en redes sociales, generó una inmediata ola de comentarios por su aparente relación con el caso de Pamela López.

La cantante no mencionó nombres, pero el tono crítico y el contexto actual de Pamela, quien ha denunciado públicamente que Cueva no cumple con la manutención de sus hijos, avivaron las sospechas de una alusión intencional. Usuarios en redes como Instarándula no tardaron en vincular las palabras de Marisol con la esposa del futbolista, dejando comentarios como: “Directa para Pamela López”, “A la yugular”, “Se me cayó la Faraona” y “Muy bajo”.

Pamela López saca las garras: “Ese speech es machista”

La respuesta de Pamela López no tardó en llegar. Aunque inicialmente declaró que no se sentía aludida, su postura cambió al analizar con más detalle el mensaje de la cantante. En declaraciones recogidas por ‘América Hoy’, la influencer arremetió con fuerza contra Marisol.

“De verdad que no lo tomo como algo personal, me imagino que es parte de su show. Además, no entiendo si ella pasó por algo similar como me lo contó en algún momento”, comentó en un primer momento. Sin embargo, pronto adoptó un tono más firme: “Es una lástima lo que dice porque ese ‘speech’ es netamente machista. Lo que diga la señora, en mi criterio, me da muchísima lástima, no debería manejarse así con un doble discurso”.

(Magaly TV La Firme)

Pamela también aclaró que no mantiene un vínculo personal con Marisol: “Mi vínculo con la señora solo fue laboral, no tengo una amistad con ella. La última vez que la vi fue cuando nos invitaron al canal 4”. De esta manera, descartó cualquier tipo de cercanía o reconciliación entre ambas.

Cabe recordar que Marisol y Pamela compartieron pantalla en una edición del programa ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca, donde incluso llegaron a limar asperezas tras fuertes declaraciones del pasado, cuando la cantante fue vinculada sentimentalmente a Christian Cueva. En aquel entonces, ambas mostraron una actitud conciliadora. Sin embargo, el reciente discurso de la intérprete de ‘La escobita’ parece haber roto definitivamente cualquier intento de tregua.

“Trabaja pues…”: la frase que encendió la controversia

El detonante de esta nueva disputa fue el encendido discurso de Marisol en un reciente concierto. Fiel a su estilo frontal, la cantante lanzó frases cargadas de crítica hacia las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, lo que fue considerado por muchos como un ataque velado hacia Pamela López.

“Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, que estar diciendo: ‘Ay no le pasa a mis hijos’. Trabaja pues co... trabaja. Mientras estés sana, trabaja, es la verdad, entonces hay que trabajar”, exclamó Marisol frente a cientos de asistentes.

La ‘Faraona’ habla de Pamela López: “Como yo trabajo, sé lo que valgo”. (Magaly TV La Firme)

En medio del discurso, también reafirmó su independencia: “Como yo trabajo, sé lo que valgo”, consolidando su postura sobre el empoderamiento económico femenino. Sin embargo, la forma y el contexto en que se expresaron estas ideas fueron objeto de duras críticas, especialmente por tratarse de una figura pública que, según Pamela, “maneja un doble discurso”.

Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron el mensaje de Marisol como una exhortación a la autosuficiencia, mientras que otros lo calificaron de ofensivo y clasista, especialmente teniendo en cuenta el trasfondo judicial de Pamela López, quien reclama el cumplimiento de derechos básicos para sus hijos.

De la tregua a la ruptura total

El enfrentamiento entre Pamela López y Marisol no es nuevo. A mediados del año pasado, ambas protagonizaron un primer cruce de palabras cuando se especuló sobre una relación cercana entre la cantante y Christian Cueva, lo que provocó la indignación de la trujillana. En aquel momento, la controversia se atenuó tras su aparición conjunta en el programa de Ernesto Pimentel, donde ambas se abrazaron y prometieron dejar atrás los malentendidos.

Así fue el encuentro de Pamela López con Marisol. América TV

Sin embargo, la tregua duró poco. Las recientes declaraciones de Marisol, realizadas en un contexto de fuerte exposición mediática del conflicto legal entre López y Cueva, han reavivado viejas rencillas y abierto un nuevo capítulo en esta historia de enfrentamientos públicos.

Pamela, por su parte, ha dejado claro que no está dispuesta a quedarse callada frente a comentarios que considera despectivos o machistas. “No me interesa lo que diga, porque soy una mujer de trabajo”, puntualizó, dejando en evidencia que la confrontación no terminará fácilmente.