Marisol lanza indirecta a Pamela López: “Como yo trabajo, sé lo que valgo, no necesito pedir nada a nadie”

La ‘Faraona’ habla de Pamela López: “Como yo trabajo, sé lo que valgo”. (Magaly TV La Firme)

Las recientes declaraciones de Marisol Ramírez, conocida como “La Faraona de la Cumbia”, han encendido el debate público y mediático en Perú. Durante un concierto, la cantante dedicó unas palabras que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, quien mantiene un proceso judicial para exigir la pensión alimenticia de sus hijos.

El mensaje, que reivindica la independencia económica femenina, ha sido calificado tanto como “empoderador” como “machista” por distintos sectores, incluyendo la opinión de Magaly Medina.

El mensaje de Marisol: “Como yo trabajo, sé lo que valgo”

En un espectáculo en vivo, Marisol se dirigió a su público con un discurso que no dejó indiferente a nadie. “Yo no necesito pedirle nada a nadie. Por eso la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, que estar diciendo: ‘Ay no le pasa a mis hijos’. Trabaja pues co... trabaja. Mientras estés sana, trabaja, es la verdad, entonces hay que trabajar”, exclamó ante sus seguidores.

La artista, reconocida por su estilo frontal y sin filtro, añadió: “Como yo trabajo, sé lo que valgo”, consolidando su idea de que las mujeres deben asegurarse independencia económica para no depender de nadie. Sin embargo, la forma y el contexto de estas palabras han generado un intenso debate sobre si se trató de un comentario válido o de un ataque velado hacia Pamela López.

La cantante pidió a las mujeres trabajar mientras estén sanas en un show generando polémica por una supuesta indirecta contra Pamela López. (Magaly TV La Firme)

Una vieja amistad y la sospecha de indirecta

El contexto de la relación entre Marisol y Pamela López ha alimentado las especulaciones. Ambas intentaron mantener buena relación en el pasado, después de que la cantante fuera vinculada a Christian Cueva por su amistad con el futbolista, apodado “Aladino”. Sin embargo, en redes sociales, muchos interpretaron el mensaje como un ataque directo a la trujillana, quien actualmente reclama legalmente que Cueva cumpla con la pensión alimenticia de sus hijos.

La cuenta especializada en farándula Instarándula se preguntó abiertamente si se trataba de una indirecta. En redes sociales, usuarios reaccionaron con comentarios como “A la yugular: para Pamela López”, “Directa para la Pamela López”, “Muy bajo” o “Se me cayó la Faraona”, dando a entender que veían una clara alusión personal.

Pamela López y su batalla legal con Christian Cueva

Pamela López se encuentra desde hace meses en un proceso mediático y judicial contra Christian Cueva. Según la periodista Magaly Medina, la madre de los hijos del futbolista estaría exigiendo la pensión alimenticia correspondiente. El conflicto incluye denuncias de López de que Cueva y su abogado habrían asegurado falsamente que ella ya había cobrado el dinero disponible en el Banco de la Nación para sus hijos, algo que ella niega rotundamente.

Pamela López no se retracta con Marisol tras carta notarial sobre supuesto affaire con Christian Cueva. 'Amor y Fuego'.

En ese contexto, las palabras de Marisol han sido vistas por muchos como un cuestionamiento a López por “pedir dinero” para la manutención de sus hijos, lo que encendió críticas de que se estaría culpabilizando a la madre y no al padre obligado legalmente a pagar.

Magaly Medina toma partido y critica a Marisol

El tema llegó rápidamente al programa “Magaly TV La Firme”. La conductora Magaly Medina, conocida por su estilo incisivo, dedicó varios minutos a analizar el caso. Según la “Urraca”, la forma en que Marisol se expresó fue “una postura bastante machista” que terminó funcionando como una especie de defensa pública de Christian Cueva.

“Lo cual me parece tremendo, que la mande a trabajar y que no esté pidiendo dinero para sus hijos”, comentó Magaly, agregando que, si bien las mujeres deben aspirar a la independencia económica, los hijos tienen el derecho de recibir manutención de sus padres. “Ahora resulta que su postura es que las mujeres tenemos que tratar de ser independientes para luego cuando nos toque un mal hombre como Cueva, un irresponsable, entonces no tengamos que pasar por la humillación de pedirle algo de platita para que sus hijos puedan comer”, criticó la periodista en su programa del 27 de junio.

Pamela López es acusada de quedarse con ropa prestada por esposa de Lucho Barrunto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly reconoció que el mensaje de trabajar y ser independiente es válido, pero insistió en que no puede usarse para excusar la falta de responsabilidad paterna: “Nosotras las mujeres tenemos que educarnos, tenemos que buscar trabajo, tenemos la manera de buscar, ser independientes, pero eso no quita que el hombre tiene la obligación de mantener a sus hijos”.

Marisol guarda silencio mientras crece la controversia

Hasta el momento, Marisol ha optado por no dar mayores explicaciones tras sus explosivas palabras. La cantante no ha emitido comunicados ni ofrecido disculpas, manteniéndose en silencio ante la ola de críticas y comentarios que se han viralizado en redes.

Mientras tanto, Pamela López sigue concentrada en su disputa legal con Christian Cueva. El caso ha captado la atención pública no solo por el enfrentamiento entre ambos, sino por el debate más amplio sobre el derecho de los niños a recibir pensión alimenticia y el rol de las mujeres en asegurar su independencia económica.

Reacciones divididas en redes sociales

El público también se encuentra dividido. Algunos respaldan a Marisol por promover la independencia femenina y no “mendigar” nada a un hombre. Otros consideran que su mensaje fue insensible, al no reconocer que la pensión alimenticia no es “una limosna” sino un derecho de los hijos y una obligación del padre.

“Muy cierto lo que dice”, escriben sus defensores. “Es machista y agresiva”, replican sus críticos. El caso pone en evidencia un tema profundo en la sociedad peruana: la tensión entre promover el empoderamiento económico de las mujeres y exigir el cumplimiento de las obligaciones paternas.

Así, las palabras de Marisol no solo encendieron la farándula local sino que reabrieron un debate más amplio sobre la corresponsabilidad parental, la violencia económica y los matices del empoderamiento femenino.