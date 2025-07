Melissa Paredes se defiende y desmiente acusaciones de Bruno Agostini sobre el ‘trío’ con Andrea San Martín: “Es un tema privado”

Melissa Paredes responde a Bruno Agostini: “No tengo por qué dar explicaciones sobre un tema privado”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de La Noche Habla del 30 de junio, la exmodelo Melissa Paredes expresó su sorpresa y visible molestia durante una comunicación con el programa, luego de las declaraciones hechas por Bruno Agostini en su participación en El Valor de la Verdad.

El modelo español, durante su intervención en el programa, afirmó que fue la actriz quien, en su momento, reveló el ‘trío’ que tuvo con él y Andrea San Martín. Sin embargo, la exconductora de América Hoy salió al frente para desmentir estas afirmaciones y aclarar lo que consideró una “mentira” sobre un tema tan personal.

En la entrevista con la producción, Paredes fue consultada sobre las declaraciones de Bruno Agostini, quien mencionó que ella le había contado a Sebastián Lizarzaburu acerca del ‘trío’ cuando ella se molestó con Andrea, su expareja.

Melissa Paredes niega haber filtrado información

Esta situación surgió luego de que Agostini hablara de este episodio en su paso por El Valor de la Verdad, donde detalló cómo la actriz había compartido esta información íntima con Lizarzaburu en medio de un conflicto con la ‘ojiverde’.

Al escuchar estas acusaciones, la reacción de Paredes fue inmediata. ¿Con un tono que reflejaba sorpresa y desagrado, respondió: “?????? What???????”, mostrando su desacuerdo y desmintiendo tajantemente lo dicho por el modelo.

Melissa, visiblemente incómoda con la situación, prefirió no profundizar en el tema. Según su perspectiva, no tenía sentido hablar de algo que había sucedido hace más de 11 años. En su intervención en La Noche Habla, Paredes manifestó que consideraba innecesario dar explicaciones sobre un tema que, según ella, no le concernía a nadie en pleno 2025.

“No tengo por qué dar explicaciones de un tema que supuestamente para el señor pasó hace más de 11 años. No tiene ningún sentido en pleno 2025 tocar un tema de la intimidad privada de mujeres”, dijo con firmeza, destacando que las historias del pasado ya no debían ser usadas para crear controversia en el presente.

Paredes, quien actualmente está casada con Anthony Aranda, mencionó también que no entendía por qué Agostini decidía revivir una historia tan antigua, que no aportaba nada al presente ni a su vida actual. La actriz, que se ha mantenido activa en redes sociales y en proyectos de entretenimiento, expresó su desconcierto por el hecho de que Bruno Agostini eligiera volver a hablar sobre este tema, considerando que ya había quedado en el olvido hacía mucho tiempo.

Bruno Agostini afirma que Milett Figueroa le fue infiel con Pablo Heredia

Bruno Agostini causó un gran revuelo al someterse al polígrafo y responder una de las preguntas más polémicas del certamen: si Milett Figueroa, con quien mantuvo una relación, lo había engañado con Pablo Heredia.

Al responder afirmativamente, Agostini se llevó los S/50,000 del premio final, además de brindar un momento sorprendente cuando ofreció un pequeño striptease, tal como había prometido desde el inicio del programa.

Desde su aparición en el set, el exchico reality fue claro sobre sus intenciones: no solo buscaba el premio mayor, sino que también quería hacer su actuación memorable. Durante la dinámica del polígrafo, se le presentó la pregunta número 21, una de las más esperadas de la noche: ¿Te engañó Milett Figueroa con Pablo Heredia?

El silencio se apoderó del estudio mientrasBruno Agostinirespondía con sinceridad: “Sí, fue verdad”, dejando al público y a Beto Ortiz sorprendido. La respuesta le permitió llevarse el esperado monto de S/50,000 soles.

