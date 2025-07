Fiscalía pide ampliar plazo de investigación por secuestro a Iván Siucho, testigo en ‘Los Waykis en la Sombra’

Iván Siucho es testigo protegido en el caso Waykis en la Sombra. | RPP

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la ampliación del plazo de investigación preparatoria contra nueve personas, entre ellas tres policías, implicadas en el secuestro de Iván Siucho Neira, cuñado del futbolista Edison Flores y testigo protegido de la Fiscalía en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. El pedido busca dar más tiempo a las autoridades para concluir diligencias consideradas clave, debido a la complejidad del caso.

Esta solicitud recayó en el despacho de la jueza Emma Peña, quien realizó una audiencia virtual el 24 de junio, donde participaron las partes involucradas. El pedido fiscal argumenta que la investigación requiere más tiempo para consolidar pruebas y determinar responsabilidades, ya que el caso involucra una red criminal con presuntos vínculos en distintas instituciones del Estado. El pronunciamiento definitivo de la magistrada aún se encuentra pendiente.

El secuestro de Iván Siucho ocurrió en agosto de 2024. Según su declaración ante la Policía Nacional, días previos fue contactado por un hombre identificado como ‘Sebastián’, quien lo llamó al celular aduciendo que estaban interesados en una maquinaria pesada que él alquilaba. Sin embargo, el mismo día en el que acordaron verse le indicó que iría otra persona, al cual hizo pasar a su vivienda.

Mencionó que el hombre le señaló que los interesados reales para el alquiler eran otros y acudirían al lugar. “Ahí es donde me percato que el supuesto papá del señor Huamaní llevaba un maletín. En ese momento, es cuando este sujeto sacó un arma de fuego, apuntándole a mi novia, señalando ‘ya te cag..... soplón, somos de la Policía”, relató.

Investigan a policías involucrados en presunto secuestro de Iván Siucho| Tv Perú

“Seguidamente, me hacen filmar un video con dos barras brillosas(...) el sujeto que me quitó mi celular y (Huamaní) me dieron instrucciones para yo decir que el dinero y las dos barras eran de mi propiedad”, declaró Iván Siucho, quien también refirió que tras el video, el sujeto “Huamaní” le indicó: “Con este video, te vamos a jod**, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los waykis”.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, ‘Los Waykis en la Sombra’ son una organización criminal que buscaba consolidar poder político mediante el control de designaciones como prefectos y subprefectos, cargos utilizados para afianzar la influencia del partido político Ciudadanos por el Perú. Entre los presuntos integrantes se encuentran Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y Mateo Castañeda, exabogado de la jefa de Estado.

Cabe mencionar que Iván Siucho también figura como investigado en la Fiscalía Suprema por una causa relacionada con el exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. La investigación gira en torno al presunto delito de tráfico de influencias y cohecho en perjuicio del Estado, asunto que volvió a tomar relevancia tras la difusión de un video en el que Hurtado habría recibido presuntamente fajos de dólares por parte del cuñado de Edison Flores.

El video, grabado el 12 de julio de 2021, muestra a quien sería Siucho para hacer “el encargo”. “Vengo a dejarle el encargo al ‘Chibo’”, se le escucha decir en referencia al apelativo de Hurtado.

Iván Siucho habría entregado dinero a Andrés Hurtado 'Chibolín'. Video: Latina