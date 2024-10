Iván Siucho rompió su silencio sobre vínculo con Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte

Iván Siucho habló sobre cómo inició el vínculo con el exconductor de televisión y el axabogado de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Previo a abordar el avión rumbo a Europa, Iván Siucho, implicado en la investigación que se le sigue a Andrés Hurtado, rompió su silencio y respondió por los vínculos con el exconductor de televisión y Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte. Adelantó que al perder el primer vuelo compró un ida y vuelta hacia París que tiene de fecha de retorno el 21 de noviembre. No obstante, aseguró que regresará al país el 4 para ampliar su declaración.

“Compré un vuelo Lima-París ida y vuelta que me salió mil dólares. Me convenía aunque la fecha está para el 21 de noviembre, pero yo voy a tomar la fecha inicial que es la del 4 de noviembre para dar una ampliación a mi declaración. Yo no tenía impedimento de salida. En este proceso yo me he acogido a la confesión sincera y en el caso de Los Waykis en la Sombra yo soy colaborador eficaz con identificación revelada”, mencionó.

Al ser consultado sobre la acusación de que Castañeda le pidió que se atribuya haberle dado 15 mil soles que fueron allanados en su oficina, dio detalles de que la solicitud se hizo luego de que un fiscal perteneciente al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) le dio información sobre caso por lavado de activos.

Ivan Siucho es colaborador eficaz en caso que implica al hermano y exabogado de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Cuando al doctor le ponen la prisión preliminar, yo estaba preocupado porque yo tengo un tema de lavado de activos que ya tenía 24-25 meses en el que no había acusación. […] Mateo Castañeda me dice en su oficina que hay una buena y mala noticia. La buena es que el fiscal Gutiérrez, de apoyo del Eficcop, es el que lo ha estado entrevistando y se dio cuenta de que era mormón. Él me cuenta que jerárquicamente Castañeda era más que él, así que congeniaron y el fiscal le cuenta que lleva uno de los casos que es de él. […] Entonces, le dice ¿qué vas a dictaminar? Y le dijo ‘No se preocupe doctor, que acá o hay pruebas, lo voy a archivar’”, mencionó.

“Ahí fue que me dice que ‘lo malo es de que cuando me intervienen hay un sobre con tu nombre donde hay 15 mil soles. Acá tu tarea, como yo te voy a ayudar con el fiscal, es encontrar la procedencia, así no me los hayas dado’. En ese momento que me agarra frío yo le acepto y en su lobby me retiene y me hacen firmar el recibo para hacer como que los 15 mil soles se los di en efectivo. Él me estaba pidiendo que mintiera”, acotó en diálogo con Beto a Saber.

¿Cuál es el vínculo con Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta?

En relación con Andrés Hurtado, mencionó que lo conoció a través de Javier Miu Lei, quien tenía conexión directa con el entonces conductor de porque hoy es sábado con Andrés. “Él me dijo que lo acompañe y sacó un legajo de documentos que puso sobre la mesa. Yo me sorprendí, pero saqué mis conclusiones de que mi primo le había dado esa indicación a Chibolín para que le abra un proceso de lavado de activos a su competencia”, contó.

Detalló que en las fotos que aparece con Elizabeth Peralta todavía no era investigado por lavado de activos, pero que ella y Andrés Hurtado le piden 100 mil dólares para frenar la presentación de un caso en su contra.

“Yo ahí no sabía por dónde iba el tema. Pasó un mes y a insistencia de Andrés me dice que tengo que dar lo que sea y yo le digo que la única forma de sacar algo es bancarizándolo con mi empresa y eso sale en el chat, donde y le pido su cuenta a partir de esa extorsión y se los deposito a su empresa AH entertainment company. Eso fue al mes siguiente de la videollamada”, explicó e indicó que Andrés Hurtado se presentó como operador de Elizabeth Peralta.

Video hallado por la Fiscalía revela que Elizabeth Peralta gestionó su ascenso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Iván Siucho quiere fugar”

Horas antes de que Iván Siucho, implicado en la investigación que se sigue contra Andrés Hurtado, saliera del país rumbo a Francia, Jean Carlo Miu Lei, primo de los Siucho, también se apersonó en el aeropuerto Jorge Chávez.

Mencionó que el hermano de Ana Siucho se quedará en Bélgica y, con ello, busca eludir a la justicia. “¿Qué otra explicación tienen? Sus mentiras ya se le están cayendo, no tienen otra alternativa que fugar. Allá está su esposa y su hija”, mencionó.

“No me sorprende. Es obvio que se quiere eludir a la justicia. ¿Qué otra explicación tienen? Sus mentiras ya se le están cayendo, no tienen otra alternativa que fugar. Allá está su esposa y su hija, tienen una casa en Bélgica”, acotó.