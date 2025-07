Anahí de Cárdenas revela complicaciones tras cesárea de emergencia: “Me duele más que la doble mastectomía radical”

Anahí de Cárdenas comparte momentos con su bebé. Video: Instagram

Anahí de Cárdenas está viviendo uno de los momentos más intensos y significativos de su vida. El pasado 26 de junio, la reconocida actriz peruana se convirtió en madre por primera vez tras someterse a una cesárea de emergencia. Aunque el nacimiento de su hijo Emile fue recibido con alegría por sus seguidores, las complicaciones que vinieron después encendieron las alarmas entre quienes siguen su historia.

A través de su cuenta de Instagram, Anahí compartió una tierna imagen del pie de su bebé para anunciar su llegada al mundo. Sin embargo, horas después, la actriz publicó una historia donde aparecía conectada a oxígeno y utilizando una máscara respiratoria. “Siguiente story les cuento el chisme”, escribió con su habitual sentido del humor, aunque el contexto médico generó preocupación inmediata.

Anahí de Cárdenas compartió las primeras imágenes de su bebé.

Anahí relató con total honestidad los momentos difíciles que ha atravesado desde la operación. “Cesárea con broncoespasmo. No lo recomiendo, pecas, es muy extremo”, compartió en sus historias, generando múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

La actriz, quien enfrentó años atrás un diagnóstico de cáncer y una doble mastectomía radical, sorprendió al comparar ambos procesos médicos. “Me duele más de lo que me dolió la doble mastectomía radical. Asumo que por el lugar del corte”, confesó desde la clínica donde permaneció internada algunos días.

“Estoy recuperándome, pero me está costando mucho el dolor. Cada vez que toso siento que me descoso. Hice un verso sin esfuerzo, pero sí que es esfuerzo movilizarse con este corte, es un suplicio. Mis respetos a todas las cesareadas”, escribió Anahí, evidenciando lo complejo que ha sido este proceso de sanación.

Anahí de Cárdenas reveló a sus seguidores todo el proceso que siguió luego de la cesárea de emergencia que tuvo.

También explicó que su herida presenta molestias constantes y que ha tenido problemas con el manejo del dolor. “Estoy fajada, pero la herida arde y quema, pues es muy dolorosa. Tuve un par de complicaciones con respecto al manejo del dolor, que creo ha hecho esto más complejo de lo que debió haber sido. Sumado a la tos, pues que les digo, la tormenta perfecta”, indicó.

Su bebé Emile nació sano y ya está en casa junto a sus padres

A pesar del dolor físico y las dificultades respiratorias, Anahí se mostró agradecida por la salud de su hijo, a quien describió como un bebé fuerte, saludable y lleno de energía.

“Ya me están nebulizando y poniendo corticoide a la vena. Así que espero salir pronto de acá para mi casa para estar con mi chiquitín y mi marido, que la ha roto en la contención y el apoyo. Esto sería un infierno sin él”, expresó la actriz sobre el rol de su esposo, Elías Maya.

Anahí de Cárdenas contó que tuvo que ser nebulizada y preocupó a sus seguidores.

Una vez en casa, la actriz no tardó en compartir más detalles del nacimiento de Emile con su característico estilo descomplicado y cercano. “Vaya pero que extremo. Bueno, les conté que Emile nació de urgencia, les conté de la cesárea, del broncoespasmo, y bueno, ya llegamos a casa. Iré contándoles las cosillas que me pasaron, algunas buenas, algunas increíbles, otras horribles. Como en la vida misma”, comentó.

En una de sus historias, mostró una escena conmovedora: sus mascotas —un perro y varios gatos— rodeaban al recién nacido, como si lo custodiaran. “Ya estamos en casa”, escribió con ternura sobre la imagen.

Anahí de Cárdenas compartió una foto de su bebé ya en casa, junto a sus mascotas.

Un embarazo deseado tras pérdidas anteriores

La maternidad de Anahí de Cárdenas está marcada por una historia de perseverancia y resiliencia. A través de redes sociales y entrevistas, la actriz ha compartido en el pasado el difícil camino que recorrió para convertirse en madre. Después de congelar sus óvulos en 2019 para someterse a un tratamiento contra el cáncer, logró quedar embarazada en octubre de 2023. Sin embargo, a inicios de enero sufrió una pérdida gestacional y tuvo que someterse a un legrado.

Poco después, vivió un segundo episodio doloroso: un embarazo bioquímico que no logró desarrollarse. En medio de ese escenario emocional complejo, decidió enfocarse nuevamente en su carrera teatral y protagonizó su obra ‘Fuck Cáncer’. Fue entonces, en medio de esa pausa, que descubrió que había quedado embarazada de forma natural.

Anahí de Cárdenas confiesa que sufrió dos pérdidas antes de anunciar su embarazo. | TikTok.

Emile, su primogénito, nació con 2.990 kilos y midió 49 centímetros. La actriz compartió el anuncio de su nacimiento con un emotivo mensaje: “Hola, soy Emile Maya de Cárdenas y nací ayer 26 de junio del 2025. Mi mamá y mi papá se van a tomar unos días engriéndome y dándome toda la atención del mundo mientras mi mami se recupera porque me hice la (defecó) en su panza y tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia”.

También añadió detalles graciosos y tiernos que hicieron que miles de internautas reaccionaran con cariño. “Soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico”, finalizaba el mensaje.