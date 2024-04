Anahí de Cárdenas y los duros momentos que vivió en su lucha contra el cáncer: “No sabía que iba a ser tan largo”

Anahí de Cárdenas y los duros momento que vivió durante su lucha contra el cáncer de mama. (Foto: Captura de IG)

La actriz peruana Anahí de Cárdenas vivió un duro momento a fines del 2019, cuando descubrió que tenía cáncer de mama. Ella hizo pública su enfermedad a través de su cuenta de Instagram, donde compartió su historia con sus seguidores.

De acuerdo a la participante de películas como ‘Dioses’ y ‘Máncora’, descubrió que tenía esta enfermedad cuando se hizo un chequeo médico anual. Asimismo, explicó que quedó muy impactada con la noticia que le dieron, ya que no se lo esperaba para nada.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, expresó la actriz en el video. Anahí de Cárdenas explicó que días atrás había notado una protuberancia en el área de su pecho derecho y decidió buscar atención médica.

Anahí de Cárdenas habla del ritual que hizo antes de someterse a la mastectomía. (Captura: Día D)

Ahora, en una reciente entrevista con La República, Anahí de Cárdenas contó cómo fue el proceso de superación de esta enfermedad, y es que para ella fue un desgaste total, tanto a nivel físico como emocional, al punto de llegar a pensar que no iba a poder superar las quimioterapias.

Ella relató que tuvo mucha fuerza de voluntad cuando recién inició el tratamiento, pero luego de recibir su primera quimioterapia, toda su perspectiva cambió, al punto de querer abandonar toda; sin embargo, tuvo que ser fuerte y con ayuda de su familia, salió adelante.

“Yo no sabía que el proceso de cáncer que iba a tener que llevar iba a ser tan largo. No tenía mucha información con respecto al cáncer de mama hormonal”, dijo en un inicio.

Asimismo, Anahí de Cárdenas relató que en algún momento pensó en rendirse y abandonarse por completo, pues era bastante complicado todo. Ante esto, la intérprete de ‘Asu mare’ respondió: “Siempre me enfoqué en superarlo, pero sí hubo un par de momentos en que me dije: ‘Ya no puedo más con esto’. Cuando estaba por mi segunda quimioterapia, fue como ‘ya, no la hago, ya fue’”, reveló.

Anahí de Cárdenas habla de su depresión. Panamericana TV

Sin embargo, las terapias que llevó en ese momento, así como la ayuda de su ahora esposo y su familia fueron importantes en su momento, esto debido a que ellos le dieron un hombro en el que apoyarse para que ella pudiera superar esta difícil situación.

“La terapia me ayudó, mi familia, mi esposo, mis gatos, el amor realmente. Igual, me siguió costando, fue una gran excusa para quejarme. Fue un gran aprendizaje para mí de resiliencia. Puedes estar en un proceso que sabes que estás luchando para salir adelante, pero eso no es excluyente de que te sientas mal y eso está bien. No todo es flores”, explicó.

Anahí de Cárdenas contó qué ritual hizo antes de su mastectomía

Anahí de Cárdenas, concedió una entrevista exclusiva al programa dominical ‘Día D’, durante la cual compartió información detallada sobre su ardua batalla contra el cáncer. Durante ese tiempo, la actriz anunció que planeaba someterse a una mastectomía en su seno izquierdo. A pesar de haber vencido el cáncer de mama, tomó la determinación de extirpar su otro seno como precaución.

“La verdad que no nunca jamás (dije) hay que sacarlo y ya. Ahorita recuerdo lo que la psicóloga me recomendó hacer un ritual y yo creo que no sé si consciente e inconsciente me ayudó mucho. Me lo hizo más fácil, creo”, sostuvo.

Anahí de Cárdenas no la pasa bien en el extranjero. (Instagram)

¿En qué consistía este ritual? De acuerdo a Anahí de Cárdenas no tiene una definición exacta, simplemente siguió los consejos de su terapeuta, quien le dijo que debía de despedirse de su seno para siempre y así superar la difícil situación que vivió en aquel entonces.

“Como tú quieras hacerlo ósea, yo me tomé una foto linda, agradecí, le dije chao. Le hablé todo lo que tenía que decir con respecto a lo que sentía y al día siguiente me operaron”, acotó Anahí entre risas y muy tranquila.