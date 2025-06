Herencia sin testamento: conoce cómo puedes acceder a las cuentas bancarias y bienes de tu familiar fallecido

Sucesión intestada permite acceder a herencia sin testamento, así como transferir bienes y dinero. (Crédito: Canal N)

Cuando un ser querido fallece sin dejar un testamento, los herederos pueden enfrentarse a una serie de trámites legales para acceder a sus bienes. En estos casos, es necesario realizar lo que se conoce como una sucesión intestada, un proceso legal mediante el cual se establece quiénes son los herederos y se puede disponer de las propiedades del difunto, como cuentas bancarias, vehículos e inmuebles.

Una sucesión intestada es el proceso legal que permite a los herederos de una persona fallecida sin testamento obtener el reconocimiento legal de su derecho a la herencia. En este procedimiento, los herederos deben acudir a un notario público o, en su defecto, al Poder Judicial, donde presentarán los documentos necesarios para ser declarados los herederos universales del difunto.

“Este proceso también es conocido como la ‘declaratoria de herederos’”, explica Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la APESEG – Asociación Peruana de Empresas de Seguros durante una reciente entrevista en Canal N.

Sucesión intestada permite acceder a herencia sin testamento. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué documentos presentar y cuánto cuesta el trámite?

De acuerdo con el especialista, “los herederos deben presentar las partidas de nacimiento que demuestren su vínculo con el fallecido, y con esto, un notario o un juez emitirá una escritura pública o una sentencia que los declare legítimos herederos.”

Realizar una sucesión intestada puede tomar entre 60 y 90 días, dependiendo de si se realiza ante un notario o el Poder Judicial. Cuando se opta por un notario, el proceso es generalmente más rápido, con un costo que ronda los 1.200 soles, según el especialista.

“El proceso ante el notario público es más ágil, pero si no se tiene acceso a un notario, se puede recurrir al Poder Judicial, lo cual alarga el tiempo de espera”, agregó Chávez de Piérola.

El primer paso es ante un notario o juez.

Acceso a cuentas bancarias y bienes del fallecido

Una vez que los herederos hayan sido declarados oficialmente, pueden proceder a acceder a los bienes del fallecido, incluidos sus fondos bancarios. Esto les permitirá retirar el dinero de las cuentas del difunto y disponer de otros bienes como vehículos o propiedades.

“Con la escritura pública o la sentencia judicial que los declara herederos, los familiares pueden ir al banco a hacer efectivo el dinero de la cuenta o registrar los bienes en su nombre”, indicó Chávez de Piérola.

Herederos o familiares de una persona fallecida pueden presentar una sucesión intestada para acceder a sus bienes en caso no exista testamento. (Crédito: Canal N)

¿Cómo se registran otros bienes?

El proceso de sucesión intestada también permite que los herederos actualicen la titularidad de otros bienes, como vehículos o inmuebles. “Si el fallecido tenía un vehículo, los herederos pueden inscribirlo en su nombre, o si había propiedades, deben hacer lo mismo en la partida registral del inmueble”, explicó el especialista.

Así, aunque la falta de un testamento pueda generar incertidumbre, el proceso de sucesión intestada brinda un camino legal para que los herederos accedan a los bienes y cuentas del difunto.

Conoce como tramitar una sucesión intestada y reclamar tus bienes sin testamento. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Bancos pueden cobrar deudas a fallecidos

En Perú, la legislación establece que las deudas no se heredan, por lo que los herederos no asumirán la responsabilidad de pagar los saldos pendientes de un familiar fallecido. Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), explicó que, “los herederos no responden con su bolsillo por las deudas de un familiar fallecido”.

Sin embargo, aunque los herederos no deben asumir directamente estas deudas, los bancos pueden cobrarlas utilizando los bienes o cuentas del difunto. Según el Código Civil peruano, los herederos solo serán responsables hasta el valor de los bienes que haya dejado el fallecido. Esto significa que si existen deudas pendientes, estas pueden ser saldadas con el dinero de las cuentas bancarias o los bienes a nombre del difunto.

Especialista explica que los bancos pueden cobrar deuda de una persona fallecida a través de sus bienes y propiedades. (Crédito: Canal N)

El proceso de cobro de las deudas varía según las condiciones de cada caso, y aunque no implica un pago directo de los herederos, sí puede reducir el valor de la herencia que les corresponde. Por lo tanto, los familiares pueden ver su patrimonio reducido, ya que los bancos priorizan el cobro de la deuda antes de la distribución de los bienes heredados.