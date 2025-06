Érika Villalobos se pronuncia sobre el romance oculto entre Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes

Érika Villalobos reacciona al romance entre Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes | ATV

La reciente confesión televisiva de Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes sobre un romance oculto en el pasado ha remecido la farándula peruana. Y como era de esperarse, la reacción de Érika Villalobos, exesposa del conductor de ‘Habla, Chino’, no tardó en llegar. La reconocida actriz se pronunció de manera directa —aunque con elegancia— ante los rumores que apuntan a que dicha relación pudo haberse dado mientras ella aún estaba casada con el popular ‘Chino’.

Todo comenzó durante una dinámica aparentemente inofensiva en el programa que conduce Miyashiro en Willax TV. Allí, entre risas y preguntas casuales, Vanessa Terkes dejó a todos atónitos cuando reveló en vivo: “Contigo, pe’, Chino”, al ser consultada sobre si había tenido un romance con alguien del medio artístico. El comentario, lanzado con picardía, tomó por sorpresa al conductor.

“Sí, Vanessa y yo tuvimos un tiempo muy bonito, muy intenso...”, reconoció Miyashiro, quien además le dedicó emotivas palabras a su colega: “Vanessa es una mujer buena, noble, que siempre quiere ayudar a los demás. En los momentos más difíciles de mi vida, ella estuvo ahí. Por eso yo te voy a querer siempre, de la manera que te tenga que querer”.

Vanessa Terkes y Aldo Miyashiro revelaron su romance secreto. (Willax TV)

Vanessa Terkes también se sumó al momento de sinceridad. Además de confirmar el vínculo, afirmó que lo que vivieron fue especial, pero que en la actualidad mantienen una relación basada en el respeto y la amistad. “Lo que vivimos fue muy bonito, pero lo más importante es que nuestra relación sigue siendo una amistad sólida”, señaló, dejando entrever que, aunque ya no hay romance, el cariño entre ambos permanece.

La reacción de Érika Villalobos

Ante semejante revelación, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ se acercaron hasta el Teatro Boulevard en Barranco, donde Érika Villalobos se encuentra presentando su más reciente obra. Fue allí donde la actriz fue consultada por el vínculo que su exesposo mantuvo con Terkes, una noticia que generó desconcierto entre los seguidores del espectáculo nacional, principalmente porque Villalobos y Miyashiro compartieron 17 años de relación antes de divorciarse en 2022, tras un escándalo de infidelidad.

Con temple y sin perder la compostura, Villalobos respondió escuetamente al reportero que le planteó la interrogante: “Ay, lo que no fue en mi año...”, resaltando que, desde que se separó de Aldo Miyashiro, no le importaba lo que él hiciera con su vida sentimental, ni con quién eligiera involucrarse.

Érika Villalobos habla sobre el perdón y la importancia de la paz interior en una entrevista con Milagros Leyva.

Pero ante la insistencia del periodista, quien le recordó que ninguno de los protagonistas precisó el año del supuesto romance, por lo que bien podría haber ocurrido cuando ella y Miyashiro aún estaban casados, Villalobos decidió poner punto final al asunto con una respuesta clara: “No lo sé, pero ya no me importa porque ya no es mi tiempo, ¿entiendes?”.

¿Por qué se separaron Aldo Miyashiro y Érika Villalobos?

La separación entre Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se produjo en abril de 2022, tras la difusión de imágenes que mostraban al conductor besando a su entonces reportera Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal. Este “ampay”, difundido por el programa “Magaly TV La Firme”, generó un escándalo mediático que culminó con el fin de su matrimonio de 17 años.

Aldo Miyashiro, conductor de La Banda del Chino, fue ampayado siéndole infiel a su esposa Érika Villalobos. (Foto: Composición Infobae)

En una entrevista con Milagros Leiva, Villalobos reveló que ya sabía de la infidelidad antes de que se hiciera pública y que incluso habló con sus hijos al respecto. “Mis hijos ven redes todo el tiempo. Yo se los dije antes, porque yo supe que iba a salir, hablé con ellos”, expresó.

A pesar del dolor, decidió perdonar a Miyashiro: “Sí, claro (he perdonado). Ya había aprendido a perdonar, ninguno de nosotros es perfecto, todos cometemos errores y no me voy a quedar con un odio en el alma”.

Actualmente, ambos han seguido caminos separados. Villalobos mantiene una relación con el empresario Erik Zapata, mientras que Miyashiro ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz Gia Rosalino. A pesar de su separación, ambos han demostrado madurez al trabajar juntos en proyectos profesionales, como la telenovela “Perdóname”, donde compartieron roles protagónicos.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos fueron los protagonistas de 'Perdóname'.