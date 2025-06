Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes confirman que tuvieron un romance clandestino: “Fue un tiempo muy bonito”

Vanessa Terkes y Aldo Miyashiro revelan su romance secreto: "Siempre te voy a querer". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición del programa ¡Habla, Chino!, que Aldo Miyashiro conduce, se desveló un sorprendente secreto que dejó a los presentes en estado de shock: Vanessa Terkes y el propio Miyashiro mantuvieron un romance en el pasado, una relación que había permanecido oculta hasta ahora.

La confesión, hecha de manera inesperada por la actriz, sorprendió a todos, incluso al mismo conductor, quien confirmó la historia y compartió algunos detalles personales sobre lo que vivieron juntos. Todo ocurrió, durante una dinámica de preguntas, Aldo Miyashiro le preguntó a Vanessa Terkes si alguna vez había tenido un romance clandestino con alguien del mundo del espectáculo.

Sin dudarlo, Vanessa respondió con una broma que rápidamente hizo estallar de sorpresa al equipo de trabajo: “Contigo, pe’, Chino”. La revelación en vivo dejó atónitos tanto a los presentes como a los televidentes, y el propio Aldo, visiblemente incómodo, tuvo que mandar el programa a corte comercial mientras se recuperaba del impacto.

Sin embargo, en medio de la tensión, Vanessa no dejó que el momento pasara sin agregar algo más. En tono cómplice y relajado, la actriz continuó: “El Chino, si algo lo caracteriza, es por decir la verdad... o sea, no siempre en el momento que lo tiene que decir”. La frase añadió un toque de humor a la situación, pero dejó claro que la relación de la que estaban hablando era algo real, no una simple broma.

Al regreso del corte, Aldo Miyashiro, aunque inicialmente sorprendido, no eludió el tema y, con el consentimiento de Vanessa, habló más abiertamente sobre la relación que ambos tuvieron en el pasado. El conductor, con una mirada sincera, recordó los buenos momentos que compartieron, destacando lo especial que fue ese tiempo para él.

“Sí, Vanessa y yo tuvimos un tiempo muy bonito, muy intenso”, empezó diciendo Aldo, y continuó con palabras de agradecimiento y cariño hacia la actriz. “Más allá, Vanessa es una mujer buena, noble, que siempre quiere ayudar a los demás. En los momentos más difíciles de mi vida, ella estuvo ahí. Por eso yo te voy a querer siempre, Vanessa, de la manera que te tenga que querer”, añadió, visiblemente emocionado.

Las palabras de Aldo Miyashiro no solo sorprendieron al público, sino que también dieron una nueva perspectiva sobre la relación que los une, una amistad profunda y una conexión que, según él, trasciende el romance que tuvieron. El conductor destacó el apoyo emocional que Vanessa le brindó en momentos difíciles de su vida, lo que fortaleció aún más el vínculo entre ambos.

Por su parte, Vanessa Terkes no solo confirmó el romance, sino que también resaltó el respeto y cariño que sigue existiendo entre ella y Aldo, a pesar de que su relación amorosa ya haya quedado en el pasado. La actriz dejó claro que aunque ya no son pareja, la amistad y el aprecio que se tienen siguen siendo muy fuertes. “Lo que vivimos fue muy bonito, pero lo más importante es que nuestra relación sigue siendo una amistad sólida”, afirmó.

