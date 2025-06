Martín Vizcarra calificó como “majadería” pedido de prisión preventiva y asegura que sí asistirá a la audiencia

Vizcarra sostuvo que el nuevo pedido de prisión preventiva responde a una reacción fiscal sin fundamentos. (Canal N/Captura)

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó públicamente el nuevo pedido de prisión preventiva presentado en su contra por el Ministerio Público, al que calificó como una “majadería”. En declaraciones a Canal N desde San Martín, Vizcarra aseguró que no existe justificación legal para dictarle prisión preventiva, “he cumplido con mi asistencia durante estos 5 años”.

La audiencia judicial en la que se iba a evaluar el requerimiento de seis meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua fue reprogramada por el juez de investigación preparatoria nacional Víctor Alcocer. La decisión se dio luego de que Vizcarra, conectado virtualmente, explicara que se encontraba fuera de Lima por actividades relacionadas con su agrupación política. Su vuelo de retorno estaba programado para la tarde del jueves 26 de junio.

La suspensión fue solicitada también por su defensa, bajo el argumento de que necesitaban más tiempo para elaborar su estrategia legal. El magistrado accedió al pedido y reprogramó la audiencia para este jueves a las 5:00 p.m. en Lima.

Martín Vizcarra se conectó virtualmente audiencia de prisión preventiva. Foto: captura Justicia TV

Vizcarra rechaza pedido fiscal

El exmandatario no tardó en pronunciarse sobre el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche. A través de declaraciones a Canal N, Vizcarra calificó el requerimiento como parte de un intento de “persecución política”. “Me vacaron cuando tenía 70% de aprobación, me han inhabilitado en tres ocasiones, me sacaron del padrón de afiliados de Perú Primero y ahora quieren meterme preso sin sentencia alguna”, sostuvo.

Vizcarra también señaló que este no es el primer intento del Ministerio Público por solicitar su prisión preventiva. Recordó que en 2021, se presentó una solicitud similar en su contra, que fue rechazada y ratificada por un tribunal. “En esa oportunidad, no se encontró justificación. Ahora, después de que mi abogado desmonta su acusación, el fiscal vuelve a pedir prisión preventiva como si la libertad fuera algo superfluo”, declaró.

El exjefe de Estado aseguró que no ha incumplido ninguna medida judicial, que nunca ha faltado a una citación fiscal o del Poder Judicial, y que “no tiene intención de abandonar el país“.

Desde San Martín, Martín Vizcarra aseguró que adelantará su vuelo para llegar al Poder Judicial. (Canal N)

Confirma su asistencia presencial a la nueva audiencia

Sobre las razones por las cuales no asistió de manera presencial a la audiencia, Vizcarra detalló que se encontraba en la región San Martín desde el lunes, participando de actividades de su agrupación política, Perú Primero, en el marco de la festividad de San Juan. Según indicó, recibió la notificación de la audiencia recién el martes por la noche, cuando ya no había vuelos disponibles para regresar a tiempo a Lima, además, aclaró que su vuelo a Tarapoto había sido programado con 3 meses de anticipación.

A pesar de ello, garantizó que estará presente en la audiencia reprogramada. “Directamente del aeropuerto me dirigiré al Poder Judicial para dar la cara, como siempre lo he hecho”, indicó.

A pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, aseguró que continúa trabajando en la organización de su partido Perú Primero como “asesor” y simpatizante. “No hago campaña para postular, sino para que el partido tenga una representación comprometida con el país”, afirmó.

Nueva inhabilitación contra Martín Vizcarra fue oficializada.

Vizcarra busca volver a ser líder de Perú Primero

En relación a su situación de inhabilitación, Vizcarra señaló que ha acudido a instancias internacionales. Según indicó, ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se levante la restricción que le impide participar en elecciones. Esta acción busca restituir sus derechos políticos y forma parte de su estrategia de defensa tanto a nivel nacional como internacional.

La audiencia que definirá si se impone prisión preventiva en su contra se desarrollará este jueves 26 de junio a las 5:00 p.m. en la sede del Poder Judicial. El juez deberá resolver si considera que existen elementos suficientes que justifiquen la medida solicitada por la fiscalía, la cual se enmarca en las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.