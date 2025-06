Farid Ode arremete contra Mariella Zanetti: “Ella normaliza que su esposo haga lo que quiera y mi hija no diga nada”

Mi hija tiene 22 años y no tiene que soportar esto” : Farid Ode denuncia la situación de Gamille con su padrastro. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes revelaciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Farid Ode se presentó para hablar sobre la difícil situación que atraviesa su hija, Gamille Ode, con su madre Mariella Zanetti y su pareja Javier Blondet.

Durante la entrevista, Ode no dudó en manifestar su frustración por la relación tensa y conflictiva que su hija mantiene con su madre y su padrastro, asegurando que ha intentado ofrecerle una solución, pero que la joven ha decidido quedarse en el hogar familiar.

Ode comenzó la conversación respondiendo a la pregunta de Magaly Medina sobre por qué su hija sigue viviendo en una casa donde, según él, no se siente respetada por su padrastro. “Mi hija tiene 22 años, acaba de terminar su carrera y recién ha comenzado a trabajar. No es fácil para una joven de esa edad salir y tomar una decisión como esa”, dijo en un inicio.

“Ella y su mamá tienen una buena relación, pero mi hija decidió quedarse en su casa para poder trabajar y juntar su plata, aunque yo le ofrecí vivir conmigo”, comentó Farid, quien se mostró sorprendido por la decisión de su hija de quedarse en ese entorno.

A pesar de su ofrecimiento para que Gamille viviera en su departamento, Farid expresó su desconcierto sobre la situación. “Yo le dije que se viniera a vivir conmigo, tengo un lugar donde puede estar tranquila, pero ella me dijo que quería seguir en su casa. Si no soportara la situación, ya se habría ido. No entiendo por qué sigue en esa casa si no está cómoda”, afirmó.

El exesposo de Mariella Zanetti también destacó que, en numerosas ocasiones, le ha pedido a su hija que se aleje de la convivencia con su padrastro, pero ella se ha mostrado reticente.

“Cada vez que le hablo, le digo que trate de mejorar las cosas, pero me dice que no puede. Y ahí es cuando me explica que su mamá no la apoya ni le da la razón”, señaló, visiblemente preocupado por la actitud de la joven.

Durante la entrevista, Farid también comentó sobre una conversación que tuvo con su hija a través de un chat, en la cual su hija mayor le expresaba su sufrimiento debido a los malos tratos que recibía por parte de su padrastro. “Ella me mandó un chat y un audio donde me decía que se sentía maltratada, pero también me explicó que su madre no la apoya. No he querido compartir estos mensajes públicamente, pero están ahí, y es muy doloroso para mí”, relató.

Farid Ode molesto con Mariella Zanetti

Farid se mostró molesto por el silencio de Mariella Zanetti y su falta de intervención en la situación. Aseguró que no comprende por qué, después de tantos años, su hija sigue soportando esta situación y no ha recibido el apoyo necesario de su madre.

“Yo nunca me imaginé que Mariella no apoyaría a su hija. Ella siempre ha sido una madre que se preocupa por Gamille, pero en este caso parece que no la está apoyando. No sé si es que no ve lo que está pasando, pero mi hija necesita ayuda”, dijo.

El empresario insistió en que siempre ha intentado estar cerca de su hija y ofrecerle un espacio seguro en su hogar. “Yo siempre he estado dispuesto a ayudarla, a ofrecerle lo mejor para que esté bien, pero parece que ella se siente atrapada en su situación y no sabe cómo salir de ella”, manifestó.

En cuanto a la relación con Mariella Zanetti, Farid reiteró que no tiene ningún tipo de conflicto con ella, pero sí criticó su falta de acción frente a lo que está viviendo su hija. “Yo nunca he tenido problemas con Mariella, pero lo que está pasando con Gamille es algo que no puedo dejar pasar. Ella es mi hija, y como padre, debo defenderla”, subrayó.

Finalmente, Farid Ode expresó que lo más importante para él es que su hija pueda encontrar un camino para salir de esta situación. “Lo único que quiero es que Gamille esté bien, que pueda estar en un entorno sano y que no sufra. Si necesita ayuda, yo siempre estaré aquí para apoyarla”, concluyó.

Mariella Zanetti responde con firmeza a Farid Ode: "Nunca permití que maltrataran a mi hija". Infobae Perú / Captura TV - Willax