El papa león XIV no visitará el Perú este 2025: miles de fieles tendrán que esperar fecha oficial

El Papa León XIV no tiene planes para viajar al Perú. Foto: AP Noticias / Andina

El papa León XIV no visitará el Perú este 2025. Así lo indicó un medio este viernes 27 de junio, durante un programa en vivo. “Por ahora, no hay planes para que el papa León visite el Perú este año, informaron fuentes del Vaticano a RPP Chiclayo”, mencionaron brevemente. Además, todavía no se ha publicado un comunicado al respecto, desde la Santa Sede.

La llegada del sumo pontífice es esperada por miles de fieles fanáticos, desde que el 8 de mayo de 2025 fue elegido como líder de la Iglesia Católica, en medio de un cónclave, en Roma, que duró solo dos días. La imagen del excardenal Robert Prevost cobró gran relevancia al conocerse de que gran parte de su vida pastoral transcurrió en Chiclayo, Perú, por lo que muchos especialistas aseguraron que era considerado el menos americano de los purpurados provenientes de Estados Unidos.

Ahora, el Vaticano deberá disponer de una fecha concreta para que León XIV prepare su llegada, teniendo en cuenta que no es el único papa en hacerlo. Juan Pablo II no solo estuvo en Lima, sino también en Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura, donde encabezó multitudinarias celebraciones religiosas y encuentros con jóvenes, autoridades y comunidades indígenas. Su presencia reunió a miles de fieles, quienes participaron de misas y actos litúrgicos que reforzaron el sentido de unidad y esperanza nacional en un contexto social y político desafiante.

El papa León recibe una bandera peruana durante una audiencia general. (Foto: Vatican Media/Perú Católico)

El Consejo Metropolitano de Lima aprobó solicitud

Ante la posible visita del sumo pontífice, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por unanimidad solicitar formalmente la visita del papa. El evento apuntaría a promover la paz, la fraternidad y a rendir homenaje a su estrecho vínculo con el país.

La propuesta se fundamenta en el deseo de celebrar actividades religiosas y culturales abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de incentivar la unidad, la paz social y el diálogo en medio de los actuales desafíos que enfrenta la sociedad limeña.Al iniciar el debate, los integrantes destacaron la oportunidad que representaría recibir a un pontífice que conoce la realidad nacional.

La regidora Fabiola Morales, de Renovación Popular, fue la encargada de sustentar la moción en el pleno, señalando la relevancia de formalizar la solicitud a través de las vías diplomáticas correspondientes. La expectativa crece debido a la posible gira por Sudamérica que incluiría, además de Perú, a Argentina y Uruguay.

El papa León XIV envió un mensaje de aliento a los obispos del mundo. (Foto: Difusión)

Ante el pleno, se recalcó la figura del pontífice como alguien profundamente identificado con la cultura peruana y la vida cotidiana de sus comunidades. El aprobado homenaje incluirá la entrega de la Medalla de la Ciudad de Lima al Papa León XIV, el mayor reconocimiento que otorga la capital a personalidades que contribuyen significativamente al bienestar y la justicia social.

La moción establece que la invitación oficial deberá ser canalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Nunciatura Apostólica en el Perú. Lima se une así a otras ciudades sudamericanas que aspiran a recibir al pontífice durante su proyectada gira regional, aunque aún no hay fechas confirmadas.

Relación histórica con el Perú

León XIV nació en Chicago, pero sostuvo una relación duradera y comprometida con el Perú desde su llegada en la década de 1980 como misionero agustino. Su papel en Chulucanas incluyó un trabajo estrecho con comunidades rurales, mediante la creación de proyectos orientados a la educación y el desarrollo local.

Posteriormente, en Trujillo, asumió responsabilidades como formador y prior dentro de la Orden de San Agustín, sumando más de veinte años al servicio directo de diversas comunidades. Más adelante ejerció como obispo de Chiclayo y ocupó importantes cargos en el Vaticano antes de su elección al pontificado.