Patricia Benavides enfurece al ser consultada por sus tesis desaparecidas: “¡No tengo ninguna obligación de presentarlas!”

Fuente: Epicentro TV

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, reaccionó con molestia este jueves al ser consultada sobre sus tesis de maestría y doctorado, las cuales no han sido ubicadas por la Universidad Alas Peruanas (UAP), institución que le otorgó los grados.

Durante una rueda de prensa ofrecida luego de que el Poder Judicial ordenara su suspensión temporal por 24 meses, la magistrada afirmó que sus investigaciones académicas datan de los años 2008 y 2009, periodo en el que —explicó— no existía la obligación legal de registrarlas en un repositorio digital.

“Mis tesis de doctorado y maestría son de 2008 y 2009, hace más de 17 años, y con una ley anterior donde no se exigía repositorio. Entonces, ¿cómo pueden exigir algo que la ley no estableció como obligatorio?”, cuestionó.

Con tono crítico, comparó ese requerimiento con pedir a un estudiante universitario que muestre un examen antiguo para verificar su calificación: “¿Alguien ha guardado su examen de matemáticas, literatura o comunicaciones?”, increpó a los periodistas.

Fotografía de archivo de la exfiscal general de Perú Patricia Benavides, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, en Lima. EFE/Paolo Aguilar

Benavides sostuvo que las actas de sustentación respaldan la validez de sus títulos, los cuales están registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). “No confundan a la opinión pública. Basta ya de tantas mentiras. Estoy con una ley anterior donde no había repositorio. ¡No tengo ninguna obligación de presentar ninguna tesis!”, reiteró.

Sobre la existencia física de sus trabajos, insistió: “Le estoy diciendo que las actas acreditan la sustentación de mis tesis y están registrados mis títulos en Sunedu. No hay ningún proceso administrativo que haya pedido la nulidad de mis actas ni el otorgamiento de mis títulos”.

Recordó además que este asunto ya fue revisado institucionalmente. “Esto incluso ha sido materia de investigación fiscal y administrativa. Es el propio señor Aldo Vásquez, de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), quien señaló que no había ninguna falta administrativa al respecto”, afirmó.

Horas antes, su abogado Humberto Abanto había declarado categóricamente: “Si quiere muestra la tesis, si no, no”.

No habidas

En marzo de 2023, la UAP reconoció que los documentos académicos de Benavides están desaparecidos. “Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir, pero en todo caso podrías pedírsela a la propia fiscal”, respondió Ilko Rogovich, secretario general de la casa de estudios, al semanario Hildebrandt en sus trece.

Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público hoy lunes 16 de junio. Foto: captura

“Concluyó estos estudios y en los años 2000 y 2001 estudió el doctorado en Derecho en la misma universidad. En 2008 se matricula en Alas Peruanas, en el curso de titulación de la maestría. Concluye sus estudios y obtiene su grado de maestro en 2008. En 2009 realizó los cursos de titulación del doctorado”, agregó.

Posteriormente, durante un acto oficial, Benavides rechazó la posibilidad de mostrar sus investigaciones. “Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello, he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, expresó.

Negó cualquier irregularidad y afirmó que cumplió “escrupulosamente” con la elaboración y sustentación de sus investigaciones. “Quienes conocen mínimamente el sistema universitario, los que alguna vez en su vida ha escrito y sustentado una tesis, saben bien que la única manera de obtener el grado de académico, de maestro o doctor, es a través de la sustentación de ese trabajo de investigación. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue”, agregó.

La extitular del Ministerio Público obtuvo su maestría en julio de 2008 con la tesis “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú” y su doctorado en diciembre de 2009 con “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, ambas registradas en Sunedu.

Por ambos trabajos, la UAP le otorgó la distinción magna cum laude, una mención reservada a estudiantes con destacado rendimiento académico.