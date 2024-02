Abogado de Patricia Benavides ratifica que tesis de fiscal suspendida están desaparecidas

Fuente: Cuarto Poder

La defensa de la supendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ratificó este domingo que las tesis de la magistrada se encuentran desaparecidas, una información que ya había sido alcanzada en marzo del 2023 por Ilko Rogovich, secretario general de la Universidad Alas Peruanas (UAP), cuando un periodista de Hildebrandt en sus Trece consultó sobre los textos.

“No sé [dónde están], no es un tema que yo haya abordado, no está en mi campo de acción. Somos un equipo de abogados. Yo estoy en el tema de la Junta Nacional de Justicia y no sé si esto llegue en algún momento al Parlamento”, dijo el letrado Jorge del Castillo en diálogo con Cuarto Poder.

“Las tesis entiendo que están en la universidad, pídanlas a la universidad [...] Ese tema sinceramente no lo discuto porque no lo conozco”, remarcó, pese a que el directivo de la casa de estudios señaló que los trabajos de Benavides, con los que obtuvo los títulos de maestría y doctorado, no figuran en el repositorio universitario.

La legisladora Susel Paredes (Cambio Democratico-Juntos por el Perú), quien lideró un pedido público para que la fiscal exponga sus investigaciones, reaccionó a las declaraciones del letrado. “Están los diplomas, están los documentos firmados por los asesores. He pedido la tesis a todas las instituciones relacionadas, incluso a la propia Benavides, pero nadie me la da. Incluso ella misma dice que no la muestra porque pueden hacer escarnio de ella”, anotó en su cuenta de X, antes Twitter.

La suspendida fiscal se matriculó en la UAP, una universidad que durante años tuvo convenios con el Ministerio Público para facilitar títulos a los fiscales y sus familiares, solo para obtener esos grados, según Hildebrandt en sus Trece. Previamente, había llevado los cursos de maestría y doctorado en la Universidad San Martín, entre 1994 y 1995.

“Concluyó estos estudios y en los años 2000 y 2001 estudió el doctorado en Derecho en la misma universidad. En 2008 se matricula en Alas Peruanas, en el curso de titulación de la maestría. Concluye sus estudios y obtiene su grado de maestro en 2008. En 2009 realizó los cursos de titulación del doctorado”, señaló Rogovich.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Benavides obtuvo su titulación de maestría con una tesis que nombró “La pensión de alimentos según la nueva legislación civil en el Perú” y sustentó en julio de 2008. La tesis de doctorado, en tanto, se tituló “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas” , y fue expuesta en diciembre de 2009, según Sunedu.

En ambos caso, la UAP le concedió una mención magna cum laude, un rendimiento académico muy destacado. Sin embargo, no hay rastros de estas investigaciones. Rogovich indicó que un grupo de tesis ha sido “archivadas, movidas y en algún momento tenemos que encontrarles el expediente”.

La UAP refirió que, entonces, ninguna universidad estaba en la obligación de tener un repositorio. Por este caso en torno a un documento clave para obtener su cargo, la JNJ abrió una investigación contra la magistrada antes de suspenderla por dirigir una presunta red criminal en la cúpula fiscal.

En mayo pasado, durante la ceremonia por el aniversario 42 del Ministerio Público, Benavides se pronunció por primera y única vez sobre sus documentos académicos hasta ahora no habidos. “Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama [...] Quiero zanjar de una vez ese tema [...] Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue para que hagan escarnio de ellas”, dijo.

Jaime Villanueva

El tema ha vuelto a ser desempolvado por las declaraciones del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, quien declaró que la magistrada estaba preocupada cuando se enteró del megaoperativo de incautación de bienes en la UAP, a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, desembolsó 2.6 millones de dólares por los dos departamentos de estreno en una de las zonas más exclusivas de Miami. (Andina)

El operativo, realizado en abril del 2023, supondría una ruptura con el fujimorismo y la búsqueda de sus tesis nunca antes vistas, según un informe difundido por Cuarto Poder. “Le preocupaban dos cosas: primero, que los fujimoristas se iban a molestar con ella y se iban a poner en su contra. Y la segunda preocupación [era] que Rafael Vela [excoordinador de las fiscalías contra el lavado de activos] lo que buscaba era la tesis”, declaró su exasesor.

Ramírez, excongresista del partido naranja y mayor financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es sobrino del fallecido dueño de la UAP, institución no licenciada que, según la tesis fiscal, fue usada por él y su familia para hacer negocios con empresas fachada y obtener dinero ilícito que luego sostuvo las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.

“Todo lo que él diga tiene que corroborarse, porque puede hablar verdades, medias verdades, mentiras. Yo pido que se tome la misma regla, es muy importante. Si no le creen a él, no le crean para Patricia Benavides. ¿Por qué la tienen suspendida?”, dijo Del Castillo al respecto.