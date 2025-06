Defensa de Patricia Benavides confirma que la JNJ ejecutará su restitución con posible respaldo policial: “Cumplirá su resolución”

Defensa de Patricia Benavides confirma que JNJ ejecutará su restitución como fiscal de la Nación. Infobae Perú / Captura: Andina.

En medio de un conflicto judicial que sigue alimentando la tensión política en el país, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, dejó claro que su defendida no recurrirá a más acciones legales para recuperar su puesto como fiscal de la Nación, tras la controversia sobre su destitución.

En una entrevista para un medio conocido, el letrado afirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha adoptado una postura firme y procederá con lo que calificó como una “ejecución forzosa”, lo que implica que Benavides será restituida en su cargo de manera definitiva, y si es necesario, con el apoyo de la Policía.

Peña explicó que la JNJ ha dejado en claro que tomará las acciones correspondientes para que su clienta vuelva a ejercer como fiscal, asegurando que no se presentarán más recursos por parte de la defensa. “Nosotros, como defensa, no vamos a interponer otro recurso porque el presidente de la JNJ ha sido claro: van a iniciar una ejecución forzosa de esta resolución, y puede ser ejecutada directamente o incluso con apoyo de la Policía”, subrayó el abogado a Exitosa.

Patricia Benavides pretende regresar como fiscal de la Nación al amparo de una resolución de la JNJ cuya legalidad es cuestionada. Delia Espinoza pide que sea apartada de la función pública. Foto: composición Infobae

Han presentado recurso de apelación

El abogado también hizo hincapié en que las vías a seguir, si se llegara a complicar la situación, serían de índole administrativa o, si fuera necesario, constitucional, pero insistió en que no hay justificación para continuar demorando el proceso.

“Se ha presentado el recurso de apelación correspondiente. En este caso, yo entiendo que se va a resolver administrativamente, o eventualmente en la vía constitucional. No hay impedimento legal para ejecutar la resolución de la JNJ”, aclaró Peña.

El abogado cuestionó a aquellos sectores e instituciones que, según él, están buscando dilatar la restitución a su patrocinada para llegar al 2 de julio, una fecha clave en este proceso. El letrado denunció que el objetivo detrás de estas acciones es evitar que Patricia Benavides regrese al cargo de fiscal de la Nación en ese momento, cuando se espera que la situación llegue a su punto culminante.

Patricia Benavides amenazó con ir nuevamente a la Fiscalía para tomar el cargo. Foto: composición Infobae

“Aquí hay personas que tratan de alargar la situación para llegar al 2 de julio, fecha clave, para evitar que la doctora Benavides regrese a la Fiscalía de la Nación. Esa es la verdadera intención”, afirmó al citado medio.

Además, señaló una supuesta doble moral en la postura de quienes se oponen al retorno de Benavides. Comparó el caso con el de Pedro Chávarry, quien también fue fiscal de la Nación, y criticó lo que considera un trato desigual. Según el abogado, si Chávarry hubiera intentado quedarse con el cargo tras su destitución, las mismas personas que apoyan actualmente a Delia Espinoza habrían reaccionado en su contra, acusándolo de querer aferrarse al poder de manera ilegítima.

“¿Qué hubiera pasado si el doctor Chávarry se hubiera apoderado del cargo de fiscal cuando fue destituido? Estoy seguro de que quienes hoy apoyan a la señora Espinoza, entonces lo hubieran rechazado. Me refiero a todos los que firman las resoluciones actuales”, cuestionó Peña, dejando entrever que hay un trasfondo político en la resistencia a la restitución de Benavides.

El abogado de Patricia Benavides cerró su intervención recordando que todos los funcionarios del país están obligados a acatar las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, sin importar sus opiniones personales. Según Peña, quienes apoyan a Espinoza, la actual fiscal interina, deben respetar la resolución de la JNJ, ya que no existen fundamentos legales que justifiquen su desobedecimiento. “Las personas que apoyan a Delia Espinoza pueden tener opiniones, pero deben acatar la resolución. No hay argumentos legales para no hacerlo”, concluyó.

Patricia Benavides y su abogado Jorge del Castillo en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: difusión