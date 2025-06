Pamela Franco mantiene a Christian Cueva, asegura amigo de la pareja: “Le paga todo, yo lo he visto”

Pamela Franco mantiene a Christian Cueva, asegura su amigo. América Hoy

Luís Sánchez Aranda, mejor conocido como Lucho ‘Mi Barrunto’, sorprendió al hacer una inesperada declaración sobre su amigos Christian Cueva. En una entrevista para el programa América Hoy, el empresario no solo habló de la actual situación económica del futbolista, sino también de su relación con la cantante Pamela Franco, a quien calificó como una mujer que ha demostrado que lo quiere pese a los problemas.

Lucho fue directo y sin filtros: “Te soy honesto, así, a calzón quitado. La señora Franco lo está manteniendo al cholo. La señora Franco lo está manteniendo. Al cholo lo ayudaba en todo. Lo digo abiertamente. Yo lo he visto. No me lo han contado”, dijo, sorprendiendo a los conductores y a la reportera del espacio matutino.

Estas palabras han causado gran revuelo. Luco ‘Mi Barrunto’ indicó que el jugador no la pasa bien económicamente en estos momentos, pues enfrenta fuertes deudas y que sus compromisos económicos con Pamela López —su aún esposa legal y madre de sus hijos— lo tienen con las cuentas al límite.

En ese sentido, Lucho dejó claro que Franco no estaría por interés con Cueva, pues más bien es ella quien costea los gastos de su pareja. “¿Qué le va a quitar la señora?”, preguntó.

Lucho Mi Barrunto asegura que Pamela Franco le paga todo a Christian Cueva. América TV

Según comentó, el mediocampista peruano está atravesando una de las etapas más duras de su vida en lo económico, pero ha encontrado en Pamela Franco a una mujer que, pese a los escándalos y cuestionamientos, ha demostrado tener un amor incondicional por él.

“No he visto una mujer que lo quiera tanto al ‘Cholo’, con todos los problemas, no lo deja. Mi respeto”, expresó el empresario.

Cuando la reportera le preguntó si Christian extrañaba a Pamela Franco, Lucho respondió que la pareja hoy en día necesita trabajar. “Cuando dos personas necesitan trabajar, esa palabra ya no existe, tienen que quitárselo. Cuando uno en casa se pelea es porque sobre el alimento, porque sobre el lujo. Cuando una persona necesita salir adelante, no hay ni tiempo para pelear ni tiempo para extrañar”, señaló.

Actualmente, Christian Cueva se encuentra en Ecuador intentando retomar su carrera profesional, mientras Pamela Franco continúa con su agenda artística en Perú. A pesar de la distancia, ambos han sido vistos compartiendo momentos en redes sociales, lo que confirmaría que su vínculo sigue intacto.

Christian Cueva pasa crisis económica y Pamela Franco lo mantiene, aseguró su amigo.

Lucho ‘Mi Barrunto’ se ratifica en su declaración

En comunicación telefónica con los conductores de América Hoy, Lucho ‘Mi Barrunto’ indicó que no se arrepentía a sus declaraciones, pues es testigo del amor que se tienen sus amigos Pamela Franco y Christian Cueva.

“Yo lo ratifico que entre parejas, cuando a uno no le va bien, está sin trabajo, la señora Franco jamás lo ha dejado, jamás lo ha abandonado, ni psicológicamente ni moralmente”, dijo el hombre de negocios.

Pamela Franco no enfrenta un buen momento económico.

Asimismo, resaltó la admiración que tiene por la cantante. “Yo aplaudo porque la señora, así como trabaja tanto, obviamente si quiere, va a apoyar. Y ahí se ve el amor, porque muchos pueden decir que se meten con Cristian por dinero y eso no es así. Ella es su pareja, ahora en algunas cosas la apoya”, señaló bastante firme.

Consultado por los rumores de crisis en la orquesta de Pamela Franco, Sánchez Aranda, dijo que la cantante no ha dejado de trabajar, pues cuando no hay trabajo en Perú, siempre hay en provincia, lugares donde es muy bien apreciada.

Lucho ' Mi Barrunto' ratifica que Pamela Franco mantiene a Christian Cueva. América Hoy