Christian Cueva llamó al grupo de Pamela Franco para impedir más renuncias: “Pidió que tengan paciencia”, asegura exintegrante

Pamela Franco enfrentaría crisis en su orquesta: músicos renuncian y Christian Cueva intenta ayudarla desde Ecuador. Video: Pódcast Chimi Churri

Pamela Franco estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera musical. A pocos meses de oficializar su relación con el futbolista Christian Cueva, la cantante se enfrenta a una crisis interna en su orquesta, marcada por renuncias masivas, denuncias por pagos incompletos y desorganización. En medio de este panorama, el nombre del futbolista ha salido a relucir, y no precisamente en el ámbito deportivo. Según la cantante Norka Ascue, excompañera de Pamela en Alma Bella, el deportista habría intervenido directamente para evitar que más músicos abandonen el proyecto.

Desde Ecuador, donde actualmente reside por compromisos profesionales, Christian Cueva habría tomado el teléfono para comunicarse con algunos de los músicos que aún permanecen en la orquesta. “Me ha llegado el dato que la mitad de la orquesta de esa señora se fue (...). Se han ido a otra agrupación muy reconocida que ahora tiene más cantidad de shows”, comentó Ascue durante su participación en el pódcast Chimi Churri.

Pamela Franco estaría enfrentando problemas en su orquesta. (Instagram)

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su afirmación sobre el rol de Cueva en esta crisis. “Cuevita ha estado llamando a los músicos para pedirles que tengan paciencia, que no se vayan”, declaró.

Esta intervención revela la gravedad de la situación que atraviesa Pamela Franco, cuya orquesta ha sido cuestionada por supuesta falta de profesionalismo y problemas económicos. Según Norka Ascue, algunos músicos no solo abandonaron la agrupación, sino que lo hicieron por cansancio ante las promesas incumplidas y el pago parcial de sus honorarios. “Me cuentan mis fuentes que en el último show les dio medio bolo”, aseguró. Además, remarcó que los trabajadores no estarían en planilla ni contarían con estabilidad laboral.

Excorista de la orquesta de Pamela Franco confirma que no había presentaciones. (Panamericana)

Más denuncias contra grupo de Pamela Franco

Las denuncias no se quedan solo en palabras. En el programa La noche habla, varios extrabajadores confirmaron la difícil situación. Diego, excorista del grupo, afirmó: “Yo me salí porque había pocas presentaciones. Se han ido como cinco”. También señaló una aparente falta de equidad en la distribución de los eventos: “Decían que no había nada, pero llevaban a tres o cuatro músicos, y a los demás los dejaban sin eventos”.

Elvis, quien formó parte del equipo técnico, reforzó estas declaraciones y cuestionó directamente a la líder del grupo. “Ella nunca nos hablaba”, señaló. “No daba razón ni respuesta de por qué motivo nos estamos quedando. Como que no le importábamos”, añadió.

Pamela Franco estaría pasando momentos complicados con su orquesta.

La respuesta de Pamela Franco

Ante las crecientes críticas y rumores de desbande, Pamela Franco intentó desmentir la situación con una publicación en Instagram, donde mostró imágenes del bus de la orquesta tras una presentación en Chumbivilcas, Cusco. “Terminamos aquí en Chumbivilca agradecidos por el cariño... seguimos trabajando Dios mediante”, dijo en el video. Sin embargo, las tomas mostraban varios asientos vacíos, lo que no hizo más que reforzar la versión de crisis interna.

Además, la cantante publicó la supuesta agenda de presentaciones de su orquesta en un intento por contrarrestar las declaraciones de los extrabajadores, quienes aseguran que no hay muchos shows. Aun así, la situación parece estar lejos de estabilizarse, y la participación de Christian Cueva en este problema deja ver la gravedad del conflicto.

Pamela Franco reaparece y muestra a su equipo tras los rumores de renuncia de músicos. Video: Instagram Pamela Franco.