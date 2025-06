Israel Dreyfus confirmó conversación entre Mario y Vania en la boda de Alejandra Baigorria: “Se lo conté a Onelia”

Israel Dreyfus confirmó conversación entre Mario Irivarren y Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria. Amor y Fuego.

Israel Dreyfus relató que vio a Mario Irivarren y a Vania Bludau conversando cerca de las barras, mientras él se dirigía al baño en la boda Alejandra Baigorria y Said Palao, celebración que desencadenó indirectamente la ruptura de Onelia Molina y Mario.

“Me estaba yendo para el baño. Vi a Vania y Mario conversando. A Mario lo vi contra las barras, mirando a los costados, entre paniqueado, nervioso, y Vania hablándole. No le tomé mucha importancia porque pensé que estaban amistándose porque es parte del ambiente de la juerga”, explicó el modelo en una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’ la tarde del 24 de junio.

El exchico reality señaló que no interpretó la escena como algo fuera de lo común, ya que consideró que podía tratarse de una reconciliación o de una charla entre una expareja.

“No lo vi maliciosamente, qué bueno que estén hablando, que por fin se amisten y dejen de tonterías”, añadió.

Israel le confesó a Onelia que vio a Mario y Vania hablando juntos

La situación tomó otro matiz cuando semanas después una imagen de Mario Irivarren y Vania Bludau fue difundida en los programas de espectáculos, sugiriendo que hubo un acercamiento más allá de una simple conversación.

Dreyfus explicó que él ya le había comentado a Onelia Molina, última pareja de Mario, sobre lo que presenció en la boda antes de que la foto se hiciera pública.

“Cuando salió la foto, yo le había contado previamente a Onelia; yo los vi conversando y pensé que era muy normal. Ella parece que nunca se enteró de ese momento hasta que se dio la foto”, afirmó.

La difusión de la imagen en televisión desató especulaciones y comentarios sobre una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Vania Bludau.

Contexto del reencuentro

La presencia de Mario y Vania en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los momentos destacados por la prensa de espectáculos, ya que ambos evitaban eventos públicos conjuntos desde el final de su relación.

El propio Israel Dreyfus expresó que el ambiente de la celebración y la presencia de amigos en común propiciaron el breve encuentro, sin darle mayor relevancia al hecho.

“Están amistándose porque es parte también de repente dentro de la juerga, del ambiente”, comentó, marcando distancia respecto a cualquier interpretación de reconciliación sentimental. Israel remarcó que no sabe dónde se encontraba Onelia Molina, en ese momento, lo que explica que ella no se hubiera enterado directamente del suceso.

Sin intenciones maliciosas

Dreyfus insistió en que su observación no tenía una connotación negativa ni buscaba generar rumores. “No le tomé mucha importancia porque dije, están amistándose. Eso es parte también, de repente, dentro de la juerga”, reiteró ante las preguntas del programa.

Por ahora, tanto Mario Irivarren como Vania Bludau no han ofrecido hablar sobre la foto. La difusión de la imagen y los comentarios en torno al breve diálogo han alimentado las especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza del vínculo actual entre ambos, pero no existen confirmaciones sobre un posible acercamiento sentimental.

Alejandra Baigorria revela tener el video completo

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Alejandra Baigorria afirmó tener en su poder el video completo del momento de dicha polémica foto entre Mario y Vania y descartó la versión de un abrazo entre la expareja.

La empresaria de Gamarra se mostró tajante al referirse a las imágenes difundidas en redes sociales. Alejandra Baigorria pune en duda la interpretación que circula de una fotografía en la que Vania y Mario aparecen en la pista de baile.

“Ustedes saben qué es un abrazo, ¿se ha visto en el video? No, yo tengo el video total y la que sabe lo que pasó realmente soy yo”.

Alejandra Baigorria revela que tiene el video de Vania Bludau y Mario Irivarren. TikTok-

Alejandra señaló que parte de la confusión se origina porque las imágenes difundidas no muestran la secuencia completa del momento que vivieron Vania y Mario en la boda.

“No se han visto las imágenes completas”, afirmó en su declaración, subrayando que solo ella presenció toda la situación. Pese a la polémica, dejó en claro que no tiene intención de polemizar ni ahondar en el tema: “Pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es”.

