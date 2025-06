Alejandra Baigorria revela que tiene el video de Vania Bludau y Mario Irivarren: “Yo sé lo que realmente pasó”

Alejandra Baigorria revela que tiene el video de Vania Bludau y Mario Irivarren. TikTok-

Alejandra Baigorria salió al frente tras la difusión de una fotografía donde se puede ver un acercamiento entre Vania Bludau y Mario Irivarren durante la fiesta de su matrimonio con Said Palao.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, ‘La Gringa de Gamarra’ afirmó tener en su poder el video completo del momento y descartó la versión de un abrazo entre la expareja.

La empresaria se mostró tajante al referirse a las imágenes difundidas en redes sociales. La empresaria pune en duda la interpretación que circula de una fotografía en la que Vania y Mario aparecen en la pista de baile.

“Ustedes saben qué es un abrazo, ¿se ha visto en el video? No, yo tengo el video total y la que sabe lo que pasó realmente soy yo”.

Alejandra Baigorria cuestiona las versiones incompletas

Alejandra Baigorria señaló que parte de la confusión se origina porque las imágenes difundidas no muestran la secuencia completa del momento que vivieron Vania y Mario en la boda.

“No se han visto las imágenes completas”, afirmó en su declaración, subrayando que solo ella presenció toda la situación. Pese a la polémica, dejó en claro que no tiene intención de polemizar ni ahondar en el tema: “Pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es”.

La empresaria también evitó brindar más detalles sobre los hechos ocurridos durante la celebración, reafirmando que prefiere mantenerse al margen de los rumores y especulaciones que rodean a sus invitados.

Alejandra Baigorria niega que haya bloqueado el ingreso de Macarena Vélez a ‘Esto es Guerra’. Captura de TV - Amor y Fuego

Mario Irivarren y Vania Bludau sí hablaron en la boda

El tema cobró fuerza tras la publicación de una fotografía donde se ve a Vania Bludau colgada del cuello de Mario Irivarren en la pista de baile durante la boda de Baigorria.

La imagen se volvió viral rápidamente y dio pie a múltiples comentarios en redes sociales y programas de espectáculos sobre un posible reencuentro o reconciliación entre los exintegrantes del reality.

Sin embargo, Baigorria insistió en que la escena se ha sacado de contexto y que las especulaciones no corresponden a lo que realmente ocurrió en su fiesta de matrimonio.

Onelia Molina impacta con sus declaraciones sobre Mario Irivarren y Vania Bludau: "Cada acción tiene su consecuencia". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Opinión de Onelia Molina y nuevas repercusiones

La polémica tiene un nuevo capítulo luego de que Onelia Molina sugiriera que fue testigo de comportamientos que la sorprendieron y la afectaron durante el evento.

Molina ha comenzado a marcar distancia de Mario Irivarren, dejando entrever que presenció situaciones que motivaron su reacción. No obstante, no brindó detalles adicionales sobre lo observado.

La versión de Molina incrementa el interés del público en torno a lo que realmente sucedió en la boda. Por el momento, ninguna de las otras personas involucradas ha hecho declaraciones oficiales.

Onelia Molina lanza indirectas a Vania Bludau. Captura de Tv - Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria no le incomoda Macarena Vélez entre a ‘EEG’

Alejandra Baigorria respondió a las declaraciones de Macarena Vélez, quien insinuó que su ausencia en el reality ‘Esto es Guerra: Cuerpo y Mente’ estaría relacionada con una supuesta influencia de la empresaria de Gamarra.

Baigorria negó tajantemente esta versión y aseguró que no interviene en la selección de participantes del programa.

Alejandra Baigorria niega que haya bloqueado el ingreso de Macarena Vélez a ‘Esto es Guerra’. Amor y Fuego.

En declaraciones públicas, Alejandra fue directa: “No es por mí, es porque la producción no la quiere llamar”. Aclaró que su relación con Vélez ha sido cordial y recordó que ya compartió escenario con ella anteriormente, incluso cuando ya mantenía una relación con Said Palao, actual pareja de Baigorria.

La empresaria recalcó que no tiene problemas en coincidir con Vélez en el set y que su situación sentimental está completamente resuelta. “Ya he estado con Macarena y ya estaba comprometido con Said. No hay problema, yo la saludo y me mato de la risa”, afirmó, mostrando seguridad en su relación.

Baigorria también enfatizó que la estabilidad en su matrimonio le da tranquilidad frente a cualquier circunstancia, por lo que la presencia de Vélez en el reality no representa ningún inconveniente para ella. Ratificó que la decisión sobre el regreso de Macarena depende únicamente de la producción del programa.

Alejandra Baigorria niega que haya bloqueado el ingreso de Macarena Vélez a ‘Esto es Guerra’. Captura de TV - Amor y Fuego