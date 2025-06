Perú elimina la visa de negocios para ciudadanos japoneses: ¿En qué sectores les interesa invertir a los empresarios de Japón?

Visa para Japón. Esta disposición se alinea con la tendencia internacional de facilitar la movilidad de empresarios y profesionales, promoviendo un entorno favorable para la inversión, el comercio y la transferencia de conocimientos.

El Gobierno del Perú ha promulgado el Decreto Supremo Nº 020-2025-RE, que exime a los ciudadanos de Japón del requisito de visa temporal en la Calidad Migratoria de Negocios para ingresar al territorio peruano, medida que entrará en vigor el 1 de julio de 2025.

Esta decisión, refrendada por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el ministro de Relaciones Exteriores Elmer Schialer Salcedo, responde a la reciente disposición del Gobierno de Japón de eliminar la exigencia de visa para ciudadanos peruanos con pasaportes electrónicos ordinarios válidos que viajen por motivos turísticos o de negocios por un periodo de hasta noventa días consecutivos.

Perú elimina visa de negocios para ciudadanos japoneses desde 2025

El nuevo marco permitirá que los ciudadanos japoneses titulares de pasaportes ordinarios válidos y vigentes ingresen al territorio peruano sin necesidad de tramitar una visa temporal para actividades de negocios, con una permanencia autorizada de hasta 183 días calendario por año, ya sea en una visita continua o en varias visitas consecutivas.

La medida se fundamenta en el Decreto Legislativo Nº 1350, que regula el ingreso y salida de personas nacionales y extranjeras en el Perú, así como la permanencia y residencia de extranjeros. Este cuerpo normativo establece que la exoneración de visas puede aplicarse en virtud de tratados internacionales, decisiones unilaterales del Estado o acuerdos basados en el principio de reciprocidad.

Tokyo. El Decreto Supremo Nº 020-2025-RE especifica que la exoneración de visa para nacionales japoneses en calidad migratoria de negocios tendrá un plazo máximo de permanencia de 183 días calendario dentro de un año, contados desde la fecha de ingreso al Perú.

En este caso, la decisión peruana responde directamente al anuncio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, que a partir del 1 de julio de 2025 levantará la exigencia de visa previa para ciudadanos peruanos con pasaportes electrónicos ordinarios válidos, compatibles con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que viajen por períodos de hasta 90 días consecutivos con fines turísticos o de negocios.

Hasta la fecha, el Perú solo eximía del requisito de visa a los ciudadanos japoneses que ingresaban como turistas, en virtud del Decreto Supremo Nº 23-95-RE, que permitía estancias de hasta 90 días prorrogables. La nueva disposición amplía este beneficio a quienes viajen por motivos de negocios, equiparando el trato otorgado a los nacionales peruanos en Japón y consolidando el principio de reciprocidad como eje de la política migratoria peruana.

Perú y Japón refuerzan lazos con eliminación recíproca de visas

El contexto económico bilateral refuerza la pertinencia de la medida. Según el Reporte de Comercio Bilateral Anual 2024 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Japón es el tercer socio comercial del Perú en Asia, representando el 7% del comercio total con la región, solo por detrás de China y la India, y el séptimo a nivel mundial, con una participación del 3,5% en el comercio global peruano.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó un récord en 2024, con un valor de US$4.391 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones peruanas, que explican el 76% del comercio bilateral.Las exportaciones peruanas a Japón se concentran en bienes minero-energéticos, que representan el 92% del total, destacando la venta de nafta de gas natural, que experimentó un incremento del 164% en 2024.

Además, la exportación de bienes no minero-energéticos creció un 10%, con aumentos notables en productos pesqueros (+13,2%) y agropecuarios (+8,1%). La agroexportación alcanzó un récord de US$132 millones en 2024, impulsada por el café (+80%) y la fruta (+4%). Desde 2023, el Perú inició la exportación de uva de mesa a Japón, logrando ventas por US$22 millones en el bienio 2023-2024 tras cumplir los requisitos sanitarios exigidos por el mercado japonés.

El potencial de crecimiento comercial incluye oportunidades en café, palta, uva y otros productos agropecuarios, según Mincetur.

Nuevas reglas migratorias impulsan comercio entre Perú y Japón

En cuanto a las importaciones, el Perú adquirió bienes japoneses por un valor de US$1.055 millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior. Las compras se concentraron en bienes automotrices (32%), maquinaria pesada (20%), acero (12%) y tecnología informática, con un aumento destacado en impresoras (+19,7%).

El acero plano, tercer bien más importado desde Japón, registró un incremento del 10%. No obstante, se observó una disminución en la adquisición de productos de la industria pesada (-8,2%), vehículos (-1,5%) y productos químicos (-3%).El potencial de crecimiento en la relación comercial es significativo.

En 2024, Japón importó bienes agropecuarios por más de US$ 60.000 millones, una cifra que supera ampliamente las agroexportaciones peruanas. El 25% de la importación agropecuaria japonesa corresponde a productos que el Perú ya comercia con Japón, como café, palta y uva, aunque la participación peruana es del 0,9%. En el caso del café, el Perú representa el 2% de las compras japonesas, que superan los US$ 1.600 millones.

El artículo XI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1350 subraya que la reciprocidad es un principio del derecho internacional que implica correspondencia en el trato entre Estados, aplicable de manera proporcional y no necesariamente idéntica en su alcance.

Perú oficializa ingreso sin visa para negocios a ciudadanos japoneses

Existen oportunidades de expansión en productos como banana, donde la participación peruana es inferior al 1%, y en otros bienes como aceite de palma y conserva de tomate, que el Perú produce pero aún no exporta a Japón. El 67% restante de las importaciones agropecuarias japonesas corresponde a bienes donde el Perú no tiene oferta exportable significativa, como trigo (US$ 1.694 millones), habas de soya (US$ 1.894 millones), kiwi (US$ 389 millones) y almendras (US$ 197 millones).

La eliminación mutua del requisito de visa para estadías cortas con fines de negocios y turismo se presenta como un catalizador para el fortalecimiento de los lazos de cooperación, confianza y respeto entre Perú y Japón. Esta medida facilitará el intercambio cultural, turístico y comercial, beneficiando a los ciudadanos de ambos países y contribuyendo al desarrollo conjunto.