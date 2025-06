Paolo Guerrero reaparece con Ana Paula Consorte tras escándalo por deuda pendiente en Barranco

Paolo Guerrero tendría fuerte deuda por alquiler de departamento | Panamericana

Ana Paula Consorte compartió en sus redes sociales un fin de semana familiar junto al futbolista Paolo Guerrero y sus hijos, en medio de la controversia generada por la presunta deuda que el delantero mantiene en un inmueble de Barranco. La modelo brasileña, conocida por su carácter frontal y su presencia constante en los momentos clave de la vida del atacante, dejó ver que la pareja se mantiene unida y que los recientes cuestionamientos no han alterado su dinámica familiar.

La controversia surgió el viernes 20 de junio, cuando el programa ‘Todo se filtra’, conducido por Kurt Villavicencio, dio a conocer un documento emitido por la Junta de Propietarios de un edificio en Barranco. En este, el nombre de Paolo Guerrero figura como propietario de un departamento con una deuda acumulada por cuotas de mantenimiento y conceptos extraordinarios que asciende a S/10,788.44.

El hallazgo sorprendió a muchos, dado el perfil financiero del delantero de Alianza Lima y su trayectoria en clubes internacionales. Incluso el propio Villavicencio comentó al aire: “Al ser un destacado futbolista y de mucho dinero, nos sorprende. De repente, es un departamento donde no vive hace mucho tiempo y se ha acumulado esa deuda. Algo debe haber pasado”.

Paolo Guerrero enfrenta una fuerte deuda por mantenimiento en un inmueble de Barranco. (Panamericana)

Paolo Guerrero reaparece tras polémica

Dos días después de que estallara la noticia, el domingo 22 de junio, Ana Paula Consorte publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes disfrutando un tranquilo fin de semana junto a Paolo Guerrero y sus hijos en común.

En las fotografías se los ve desayunando en familia, asistiendo a una misa y luego participando de las tradicionales carreras de caballos en el Hipódromo de Monterrico, ubicado en el Jockey Club del Perú, en el distrito de Surco.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero muestran unidad familiar pese a polémica por deuda en Barranco. (Instagram/@anapaulaconsorte_)

Una de las fotos más llamativas muestra a Paolo Guerrero luciendo distendido, sonriente y relajado. No hay señales visibles de preocupación, tensión o molestia. De inmediato, muchos usuarios interpretaron el gesto como un mensaje claro: el entorno familiar del futbolista permanece sólido y ajeno al escándalo.

Ana Paula Consorte no emitió ninguna frase directa sobre la polémica, pero su publicación fue suficiente para dejar en claro que la situación no ha desestabilizado a su familia. Con esta muestra de serenidad, reafirma su papel como soporte emocional en la vida de Paolo Guerrero, demostrando que está a su lado no solo en los momentos de éxito, sino también cuando surgen controversias y titulares incómodos.

Ana Paula Consorte reafirma su papel de apoyo emocional en la vida del delantero de Alianza Lima. (Instagram/@anapaulaconsorte_)

Vargas y Paolo Guerrero están distanciados

Juan Manuel Vargas reveló en el pódcast Enfocados que su distanciamiento con Paolo Guerrero se originó por un sentimiento de desprotección cuando Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la selección peruana. “Con Paolo se cortó la amistad porque yo creo que en un momento, cuando estaba en la selección peruana, yo pensé que dejó de protegernos”, explicó el ‘Loco’.

Recordó que, junto a Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, solían respaldarse mutuamente, y cuando los últimos dos quedaron fuera del equipo, él sintió que Guerrero, quien era la figura central, “pudo hacer más porque Gareca nos limpia de la selección”.

Jefferson Farfán respondió a Vargas señalando: “Esa te la doy, pero también tienes que ser autocrítico (…) tu estado no era el ideal para estar en la selección peruana”. Vargas aceptó luego que su resentimiento hacia Guerrero no era justificado: “Después me puse a pensar y… entendí que no tiene nada que ver Paolo”.

Juan Manuel Vargas confesó por qué se distanció de Paolo Guerrero durante el pódcast Enfocados.

El exfutbolista también se molestó con Claudio Pizarro, quien, según él, permitió que en una reunión del equipo se hablara mal de él: “Me molesté con Claudio, y le dije ‘por qué permitía que se haga la reunión’”. A pesar de todo, Vargas afirmó: “Yo lo quiero mucho. Ya hablaremos nosotros”.