Ana Paula Consorte arremete contra Óscar Ibáñez y jugadores tras doloroso empate con Ecuador: “Paolo no hace milagros”

Ana Paula Consorte critica a Óscar Ibañez tras partido

Ana Paula Consorte no pudo ocultar su enojo ante los resultados del enfrentamiento entre Perú y Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026, cuyos equipos empataron 0-0 en el Estadio Nacional.

El equipo de Óscar Ibáñez necesitaba ganar al país vecino para lograr el repechaje, sin embargo, esto no se pudo dar, quedando prácticamente fuera del próximo Mundial.

Con este resultado, muchos hinchas de la bicolor quedaron desilusionados, entre ellos Ana Paula Consorte, pareja y madre de los hijos de Paolo Guerrero.

La brasilera asistió al enfrentamiento el martes 10 de junio, con el polo de la selección y su hija. Tras ver a su equipo fuera de carrera usó su canal de difusión para expresar su enojo contra Óscar Ibáñez y las decisiones que tomó durante el partido.

“Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo. Tardaron en sustituir a algunos. Desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo. El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. O sea, él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar”, escribió la brasileña, mostrando su desacuerdo con las decisión del director técnico.

Ana Paula Consorte resaltó el desempeño de Ecuador, sin embargo, la brasileña señaló que la selección peruana tenía las herramientas para dar mejores resultados.

“Ecuador corre mucho. Buen equipo, pero con uno menos, Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo. Buenas noches chicos”, sentenció Consorte, quien ha acostumbrado a sus seguidores a no callarse nada.

El encargado de difundir estas palabras fue el tiktoker José Pastor, quien respaldó las palabras de la brasileña. “Esta vez, sí le doy la razón completamente en todo este texto que ha puesto por sus redes sociales. Nada más que acotar, estoy de acuerdo y 100% con todo lo que ha puesto. ¿Quién iba a pensar que iba a decir eso? Pero bueno", dijo el influencer.

En el cierre de las Clasificatorias, Perú se medirá con Uruguay de visita y Paraguay de local. Nuestra selección debe conseguir los seis puntos y esperar que Venezuela pierda sus dos partidos por marcadores abultados. Además, Bolivia debe sumar como máximo un punto. De esta manera, la bicolor podría clasificar.

Ana Paula Consorte se muestra cercana a Doña Peta

Doña Peta celebró sus 75 años el pasado jueves 29 de mayo con una fiesta cargada de alegría, música y momentos emotivos. La celebración, organizada por su hijo Paolo Guerrero, reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente animado por Los Conquistadores de la Salsa.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el protagonizado por Doña Peta y Ana Paula Consorte, pareja del futbolista. Tras meses de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, se las vio bailando juntas, tomadas de la mano y sonrientes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Ana Paula disfrutando del evento con entusiasmo y proyectando una actitud cercana hacia su suegra, lo que fue interpretado como una señal de reconciliación. Incluso, durante el canto del “Feliz cumpleaños”, Paolo Guerrero tomó de la mano a su pareja y la acercó a su madre, evidenciando un gesto de unidad familiar.

Sin embargo, la noche también tuvo un momento tenso. Un sobrino de Paolo Guerrero, aparentemente en estado de ebriedad, protagonizó una fuerte discusión con su pareja. “Está viniendo tu abuela, no seas así”, se le escucha decir a la joven. Doña Peta intervino con firmeza: “A la mujer no se le toca”, sentenció, y añadió: “No le estés pegando... porque yo te saco la m...”, demostrando una vez más el carácter fuerte que tiene.

