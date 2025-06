Tragedia en el nevado Artesonraju en Áncash: cronología y hallazgo de los montañistas perdidos en Perú

Equipo de Asociación de Guías de Montaña del Perú encontró los cuerpos de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Artesonraju. (Video: Canal N)

El domingo 22 de junio se confirmó el hallazgo de los restos de los tres montañistas que permanecían desaparecidos desde hace casi un mes en el nevado Artesonraju, en la región Áncash. Los cuerpos fueron encontrados durante una labor de rescate emprendida en condiciones extremas, puesto que la zona presenta riesgos por su altitud, clima adverso y constantes avalanchas.

Todo indica que la muerte de los tres alpinistas, identificados como Hommer Pretel Alonzo(34) y Jesús Picón Huerta(31), estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM), junto al fotógrafo brasileño Edson Vandeira Costa, se debió a una avalancha al intentar descender de la cumbre, lo que los dejó atrapados y fuera del alcance de sus rescatistas durante semanas.

Cronología de la desaparición, búsqueda y hallazgo sin vida

29 de mayo: última vez vistos y reporte de desaparición

Los montañistas fueron vistos por última vez el jueves 29 de mayo, mientras ascendían el nevado Artesonraju, ubicado en Áncash, a más de 6.000 metros de altitud. Según la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), ese día se perdió contacto con el grupo, que planeaba llegar a la cumbre y regresar al campamento base esa noche.

Inicialmente, la expedición estaba conformada por cuatro personas, pero uno de ellos decidió regresar antes del ascenso final y fue el último en ver con vida al fotógrafo brasileño y a los dos estudiantes peruanos, de acuerdo con el testimonio de Jackeline Vandeira, hermana de Edson.

Tres estudiantes del CEAM desaparecen durante expedición en el nevado Artesonraju| AGMP

Primeros días de junio: activación de la búsqueda

Tras varias jornadas sin noticias, familiares y amigos alertaron a las autoridades locales y a la comunidad de montañismo sobre la desaparición. Equipos de la AGMP, la Policía Nacional, rescatistas y voluntarios iniciaron los operativos. Los socorristas hallaron las carpas de los jóvenes en el campamento base, pero no encontraron rastros directos de su paradero. Se identificaron huellas en la nieve cerca de un deslizamiento de tierra, intensificando los esfuerzos de búsqueda en esa zona.

Las operaciones se vieron afectadas por el difícil acceso. Desde el punto de inicio en Cochapampa hasta el lugar donde se suponía que podrían hallarse los desaparecidos hay aproximadamente 15 horas de caminata. Por ello, la AGMP solicitó de manera pública y reiterada la intervención del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú para enviar un helicóptero que permitiera movilizar con mayor rapidez a los rescatistas.

12 de junio: suspensión temporal de la búsqueda

La Asociación de Guías de Montaña del Perú comunicó la decisión de suspender la búsqueda durante al menos 20 días debido al mal clima y al riesgo de desprendimientos en la cara noroeste del nevado. Se esperaba que, con la desglaciación, el nevado “expulse” los cuerpos y facilite la visibilidad. El análisis con drones detectó zonas inestables y nuevas avalanchas, lo que aumentó el peligro para los equipos.

Suspenden búsqueda de los montañistas perdidos en nevado de Ancash | Buenos Días Perú

17 de junio: familiares piden intervención del Ministerio de Defensa

Los familiares dirigieron una carta al ministro de Defensa, Walter Astudillo, solicitando el envío de un helicóptero para que rescatistas puedan llegar a la zona de la búsqueda prevista para el 21 de junio. La presión familiar y la visibilización del caso en redes sociales mantuvieron la atención pública sobre el operativo.

21 de junio: reanudación de la búsqueda

Con la mejora del clima y la información obtenida por drones, la Asociación de Guías de Montaña del Perú y un nuevo equipo de rescate retomaron las labores en el nevado Artesonraju. El Ministerio del Interior dispuso el despliegue inmediato de acciones para el rescate, incluyendo el apoyo logístico con helicóptero.

22 de junio: hallazgo de los cuerpos

La mañana del 22 de junio, el equipo de rescatistas logró ubicar, mediante drones, los cuerpos de los tres montañistas desaparecidos, quienes habrían fallecido por una avalancha cerca de la cumbre. El hallazgo se realizó después de casi un mes de intensa búsqueda bajo condiciones extremas. Las operaciones para la recuperación de los cuerpos requieren la coordinación de distintas instituciones nacionales y el respaldo de medios aéreos debido a la peligrosidad y ubicación de los restos en la montaña.

“Que se quede en la montaña”

En declaraciones a Latina, Yenira Vandeira solicitó que al cuerpo de su hijo se le permita permanecer en la montaña. “Renunció a vivir en Estados Unidos, dejó a la mujer que amó en su vida, la única mujer que amó, por amor a la montaña. Era la vida de mi hijo”, mencionó.

El triste pedido de la madre de montañista desaparecido en el nevado de Ancash | Latina TV

Por otra parte, Ángel Pretel Alonzo, hermano gemelo de Efrain, compartió a través de su cuenta de Facebook un emotivo mensaje dirigido a su hermano: “Oye, Efra, ya vuelve; recuerda que debes llevarme al Chopicallqui, también quiero ir. Oye, baja ya Efra, mamá anda preguntando y no sé qué decirle. Le diré que estás cerca. No demores hermano, ya va haciendo frío y la piel se me va erizando. [...] Ya voy extrañando que no nos hablemos mucho”, es parte del escrito.