Maricarmen Marín rechazó regresar a 'Yo Soy': "Muy difícil"

La cantante Maricarmen Marín, uno de los rostros más representativos del programa de imitación ‘Yo Soy’, confirmó que no formará parte del esperado regreso del formato a la televisión. La artista integró el jurado del concurso musical desde su debut en el año 2012, participando en el proceso que consolidó al programa como un referente en la televisión peruana durante la última década.

En una entrevista emitida por el programa digital Jimmy Show, la cumbiambera abordó la propuesta que recibió para volver al set de ‘Yo Soy’ en esta nueva temporada. Si bien reconoció que la oferta estuvo vigente hasta pocos días atrás, explicó que las responsabilidades personales y su dinámica familiar le impiden sumarse al proyecto que la vio crecer como figura televisiva.

“Me ha dado mucha pena no estar dentro de ‘Yo Soy’ este año, porque regresa después de buen tiempo, pero no podía hacer todo y si hubiera elegido hacer todo hubiera sido muy difícil para mí, en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia, no quería eso”, comentó la cantante de cumbia.

Marín enfatizó que hasta último momento trató de ajustar su agenda para cumplir con el programa y no romper el lazo con su equipo de siempre. “Sí, (me llegó la propuesta), hasta hace unos días estuvimos ahí tratando de que calcen los horarios, pero no se pudo”, relató.

La exjurado sostuvo que se mantiene cercana al equipo, al que llama su “familia” y que acompaña incluso fuera de cámaras. “Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos, ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. ‘Yo Soy’ y Latina es mi familia”, agregó.

La cantante resaltó el vínculo especial que sostiene con el formato, recordando los años en los que compartió mesa con otros jurados y fue testigo del crecimiento artístico de numerosos talentos a nivel nacional. Su participación durante más de una década en las diferentes ediciones del programa la consolidó como una referente en el entretenimiento nacional, así como una de las voces más escuchadas al momento de evaluar a los imitadores.

El regreso de ‘Yo Soy’ ha generado expectativa entre los seguidores del certamen, que dejó de transmitirse a fines de 2022 tras varias temporadas de éxito. La televisora Latina ya confirmó que Ricardo Morán y Carlos Alcántara se mantendrán en el jurado para esta nueva entrega. A pesar de que aún no se ha anunciado la fecha exacta del estreno, la producción avanza con la renovación del formato y castings para los nuevos participantes.

Maricarmen Marín será parte de ‘Planchando el despecho’

El motivo de la ausencia de Maricarmen en el espacio de televisión de Latina se debe a otro proyecto que tiene en proceso. La artista fue convocada a integrar el show ‘Planchando el despecho’, junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos, ante la ausencia de Rebeca Escribens.

La cantante de cumbia ingresa a este grupo y será parte de las presentaciones que van del 3 de setiembre al 2 de octubre, por lo que mantiene la agenda ocupada para volver a Yo Soy. Sin embargo, en sus declaraciones dejó claro que el deseo de volver siempre está presente.

