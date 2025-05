‘Yo soy’ regresa a las pantallas de Latina: imitadores confirman el retorno

El reality de canto más popular de la televisión peruana está de vuelta. Durante la transmisión de un partido de vóley el domingo 25 de mayo, Latina sorprendió a su audiencia al mostrar a algunos de los imitadores más icónicos de distintas temporadas de ¡Yo Soy!, quienes alzaron un cartel con el mensaje: “¡Vuelve Yo Soy!”.

Entre ellos estuvieron Ronald Hidalgo, quien imitaba a Juan Gabriel; Anny Rodríguez como Amy Winehouse; Carlos Burga, en el papel de José José; y Joseph Sanz, quien da vida a Celia Cruz.

Confirmación oficial del regreso

El anuncio no quedó solo en la pantalla, pues las redes sociales de Latina confirmaron el esperado retorno del programa.

La cadena televisiva de la avenida San Felipe anunció en sus plataformas digitales: “¡ESTÁ DE REGRESO! #YoSoy regresa a Latina y esta es tu oportunidad para participar. ¡CHICOS DEMUESTREN SU TALENTO!”.

Esta convocatoria generó una ola de expectativa y entusiasmo entre los seguidores del formato.

‘Yo soy’ regresa a las pantallas de Latina. IG.

Convocatoria a nuevos talentos: el famoso casting

El regreso de ’Yo Soy’ también fue anunciado con un llamado especial a los nuevos imitadores. Como se recuerda el pasado 29 de enero, durante la transmisión del partido entre Universitario de Deportes e Inter de Miami, la narración de Coki González incluyó una invitación a quienes creen tener talento para la imitación musical.

“Empiecen a enviar sus videos”, pidió, anunciando así la fase de inscripción para el nuevo casting.

Este método de selección recuerda los inicios del programa, cuando los aspirantes enviaban sus videos y luego participaban en un casting en vivo que se transmitía por televisión antes del inicio formal de la competencia.

‘Yo Soy’ vuelve a Latina: ¿qué se sabe del regreso del programa de imitación? | Latina

¿Quiénes serán los jurados?

Uno de los grandes atractivos de Yo Soy es su panel de jurados, compuesto por expertos que combinan experiencia musical, crítica profesional y carisma.

Para esta nueva etapa, Latina aún no ha confirmado la participación de figuras. Pero no se descarta, que podrían estar Maricarmen Marín, Ricardo Morán pero no es posible tener la presencia de Katia Palma porque pertenece a otro canal. La actriz es conductora de Esto es Guerra.

¿Qué esperar del retorno de Yo Soy?

El anuncio ha tomado por sorpresa a la audiencia y al público en general, pues pocos esperaban que un formato como este regresara a la pantalla chica peruana. Conocido por sus imitaciones magistrales y sus emocionantes competencias, Yo Soy logró consolidarse como uno de los realities más vistos y queridos del país.

No obstante, aún hay varias incógnitas por resolver. Los seguidores se preguntan en qué horario se transmitirá el programa, si será una emisión diaria o semanal, y si desplazará a El Gran Chef Famosos del horario prime time. Latina no ha brindado aún detalles oficiales al respecto, aunque se espera que en las próximas semanas se conozcan más novedades sobre la producción.

‘Yo Soy’ vuelve a Latina: ¿qué se sabe del regreso del programa de imitación?

Un programa con historia y éxito

‘Yo Soy’ debutó hace más de 10 años y rápidamente capturó la atención del público por su formato innovador y la calidad de sus imitadores. A lo largo de sus temporadas, el reality no solo entretuvo, sino que también sirvió como plataforma para que muchos concursantes iniciaran carreras exitosas en la música y el entretenimiento.

El regreso del programa no solo significa la vuelta de un formato querido, sino también una oportunidad para que nuevos talentos emerjan y demuestren su habilidad para interpretar a artistas internacionales y nacionales, llevando la música y el espectáculo a los hogares peruanos una vez más.

Yo Soy, el programa de imitación del Perú que estuvo al aire por 10 años.