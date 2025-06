Rechazan hábeas corpus de Fiscal de la Nación contra la PNP: estas son las razones de la jueza

Delia Espinoza fue elegida como nueva fiscal de la Nación - Composición Infobae Perú

El Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Policía Nacional del Perú para evitar una supuesta detención arbitraria en su contra.

Esto en medio de la crisis interna, genera en el Ministerio Público luego que la Junta Nacional de Justicia ordenara la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Ahora, un nuevo capítulo se suma a esta historia de declaraciones, acusaciones y denuncias. La jueza Ana del Rosario Osorio Sosa del Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, desestimó el recurso interpuesto por Espinoza.

Jueza rechaza hábeas corpus de Delia Espinoza y niega amenaza de detención arbitraria

El principal motivo que sustenta su decisión es que consideró que Delia Espinoza nunca estuvo en peligro real de ser detenida, por lo que su pedido carecía de sustento legal.

¿Qué dice la resolución del Poder Judicial?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un hábeas corpus porque dijo que temía ser detenida arbitrariamente. Esto ocurrió después de que Patricia Benavides intentara ingresar a su despacho en el Ministerio Público y de que, según Espinoza, algunos policías dijeran que iban a arrestarla.

Además, los abogados de Patricia Benavides, Humberto Abanto y Juan Peña, declararon en medios de comunicación que Espinoza estaría incurriendo en los delitos de usurpación de funciones y desobediencia, al seguir en el cargo de Fiscal de la Nación.

Sin embargo, la jueza rechazó el pedido. ¿Por qué? Estas son sus razones

No hay amenaza real: Para que el hábeas corpus proceda, debía haber una amenaza clara que Delia Espinoza iba a ser detenida sin motivo. Sin embargo, ni siquiera había un pedido de detención en su contra.

Los abogados no tienen poder ordenar una detención: Las declaraciones de Humberto Abanto, Juan Peña y Jorge de Castillo en diferentes medios de comunicación no son una orden de detención real. Según la jueza, son solo opiniones.

La Policía no actuó contra ella: El Comandante general de la PNP, Víctor Zanabria negó que se haya emitido una orden de detención contra la fiscal de la Nación. Los efectivos que estaban el Ministerio Público solo resguardaban la seguridad de la institución.

No se puede impedir el trabajo de la PNP: La jueza recordó que si una persona está cometiendo un delito en ese momento (lo que se llama “flagrancia”), la Policía puede detenerla. Eso está en la Constitución. Pedir que no puedan hacerlo sería quitarles una función que la ley les da.

No se puede usar el hábeas corpus para todo: El hábeas corpus sirve para proteger la libertad personal, no para resolver peleas entre instituciones o para bloquear decisiones que aún no ocurren.

Ministerio Público: ¿Cuál sería la solución al conflicto?

El pasado lunes 16 de junio, el noveno piso del Ministerio Público fue escenario de un tenso incidente protagonizado por Patricia Benavides y su comitiva, quienes, según denunció Delia Espinoza, irrumpieron de manera “violenta” en la sede de la Fiscalía de la Nación.

Desde entonces, el conflicto institucional ha escalado. Mientras la Junta de Fiscales Supremos se niega a permitir el regreso de Benavides, alegando falta de transparencia en el proceso, la Junta Nacional de Justicia insiste en que su decisión de restituirla fue legítima.

Lo cierto es que, hasta ahora, no hay una solución clara a la disputa. Por un lado, Espinoza rechaza reconocer la restitución de su antecesora; por el otro, la JNJ defiende la legalidad de su resolución. En paralelo, se multiplican las voces que piden una reforma estructural del Ministerio Público para superar el entrampamiento.

El constitucionalista Luis Roel señaló que será el Tribunal Constitucional el órgano encargado de solucionar el conflicto. Explicó que, si el TC admite una demanda competencial —ya sea presentada por la JNJ o por la Junta de Fiscales Supremos—, los enfrentamientos podrían quedar en pausa mientras se resuelve la controversia jurídica de fondo.