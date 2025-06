Milagros Pedreschi sorprende al revelar que Christian Cueva la invitó a un ‘airbnb’: “Se lo comenté a Pamela López”

Milagros Pedrechi expuso invitación de Christian Cueva.

La actriz cómica Milagros Pedreschi sorprendió al revelar un hecho del pasado que involucra al futbolista Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, y su círculo cercano. En medio del actual proceso de separación entre el jugador y su aún esposa Pamela López, la también influencer relató que años atrás fue invitada a un “privadito” con el futbolista cuando este aún mantenía una relación sentimental con la madre de sus hijos.

Según contó la actriz cómica, el episodio ocurrió en 2016, cuando Milagros vivía en Trujillo con su entonces pareja, el cantante Giovanni Kral. Fue en ese contexto que recibió un mensaje y una llamada de Zo-E, amigo cercano de Christian Cueva y promotor de la orquesta a la que pertenecía Giovanni.

“Conozco a Pamela desde que me fui a vivir a Trujillo con Giovanni. En el 2016 se comunica conmigo el amigo de Christian Cueva, Zo-E, a quien conocía porque era uno de los promotores de la orquesta de Giovanni, para decirme que había un privado, un ‘airbnb’, que Christian quería que yo vaya”, relató Pedreschi.

Christian Cueva tenía una relación en ese tiempo con Pamela López. IG.

La actriz afirmó que, pese a la insistencia, rechazó de inmediato la invitación por respeto a su vínculo con Pamela López y con el propio Giovanni Kral. “Y quedó en nada porque dije ‘este está loco’, Giovanni es amigo de ellos, Pamela es mi amiga y jamás podría pasar nada”, comentó.

Le contó a Pamela López

Además, señaló que tiempo después decidió contarle a Pamela López lo sucedido, reafirmando así la lealtad que sentía hacia ella como amiga. “Se lo comenté a ella después, porque en una relación de dos el tercero sale sobrando”, expresó.

Lejos de presentar esta historia como un escándalo más, Pedreschi resaltó que aún conserva las pruebas que respaldan su testimonio. “Tengo el mensaje, la llamada”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de mostrar dichas evidencias en caso lo considere necesario.

Karla Tarazona

Esta revelación se suma a una serie de episodios que han rodeado la vida personal de Christian Cueva, actualmente envuelto en un proceso legal y emocional con su aún esposa Pamela López, con quien tiene tres hijos.

Perdió a un bebé de Carlos Vílchez

En conversación con Magaly TV La Firme, la actriz se sinceró sobre un duro episodio personal que vivió años atrás, la pérdida de un bebé fruto de su relación con el actor Carlos Vílchez.

“Yo tenía 18 ya para 19 porque tenía con Carlos un año, creo, y simplemente las cosas pasaron, salí embarazada y los detalles me los voy a guardar”, narró con la voz entrecortada. A pesar del paso del tiempo, Pedreschi confesó que aún le cuesta hablar de ese momento.

Milagros Pedreschi confiesa que perdió un bebé de Carlos Vílchez y que habló con su esposa. (Captura: Magaly TV La Firme)

Como se recuerda, después de muchos años, Milagros Pedreschi confirmó que sí tuvo una relación con Carlos Vílchez, una situación que ambos negaron ante la prensa en su momento.

“Él viajaba conmigo, pasamos Navidades juntos, a su hijito menor lo conozco de chiquito. Yo conozco a su familia. Yo he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros. Nunca me voy a sentir ni la otra ni la amante, es más, nosotros nunca nos escondimos”, dijo en una entrevista con Café con la Chévez de Trome.

“Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como ampay porque estábamos en una relación. Yo tuve una relación con Carlos de casi tres años”, aseguró la exbailarina en enero del 2025.

Consultada si en ese tiempo tuvo que tolerar alguna infidelidad, Carlos Vílchez dijo: “Nunca, no hubiera estado tres años con alguien que haya sido infiel. Él conoció a mis padres, conoció a una parte de mi familia. Entonces sí fue una relación formal, a mí no me engañó, que yo sepa”.

Milagros Pedreschi confiesa que perdió un bebé de Carlos Vílchez y que habló con su esposa. (Captura: Magaly TV La Firme)