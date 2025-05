Pamela López veta a Pamela Franco en su discoteca: “Ese día no vengo por respeto a mis hijos”

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Fuerte y claro. La señora Pamela López volvió a pronunciarse con firmeza sobre los artistas que podrían pisar el escenario de su discoteca recién inaugurada ‘La Cueva de KittyPam’.

La trujillana deja en claro que, si fuera por ella, Pamela Franco no tendría ni la más mínima posibilidad de ser invitada. Durante una entrevista con el programa Amor y Fuego, la empresaria y exesposa de Christian Cueva lanzó un contundente comentario que no pasó desapercibido.

Sobre dicha posibilidad, Pamela dijo: “Ese día no vengo”, dijo, en referencia a la eventual presentación de la actual pareja del futbolista en su local.

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

La también trujillana sostuvo que, aunque no tiene el control absoluto sobre las decisiones que se tomen en el negocio, por respeto a sí misma y a sus hijos jamás daría luz verde a una presentación de la cumbiambera.

Sus palabras reflejan una postura clara e inamovible frente a una figura que, para ella, está directamente relacionada con uno de los capítulos más dolorosos de su vida. “Honestamente, yo no, por respeto a mis hijos y por respeto a mí misma no, pero si alguien decide traerla, bueno, ¿qué voy a hacer? Ese día no vengo”, sentenció, dando a entender que podría ceder por temas comerciales, pero que no lo haría sin marcar distancia.

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

El trasfondo de esta negativa tiene raíces profundas. Pamela López ha vivido meses de exposición mediática a raíz de la tormentosa relación con Christian Cueva y los rumores constantes de infidelidades. Aunque el futbolista intentó pedirle disculpas en más de una oportunidad, ella ha dejado en claro que no está dispuesta a aceptar lo que considera excusas vacías.

“Ya lo he dicho. Lo tomo de quién viene. Los actos hablan, las palabras se las lleva el viento. Es más de lo mismo”, dijo, sin ocultar el hartazgo ante el comportamiento del padre de sus hijos.

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

No tiene problemas con Marisol

No obstante, su postura cambia radicalmente cuando se le consulta por Marisol, ‘La Faraona de la cumbia’. Pamela López aclaró que no tendría inconvenientes en recibir a la cantante en su discoteca, pues asegura que entre ambas ya resolvieron sus diferencias.

“No tengo problemas con la señora, lo que teníamos que hablar ya lo hicimos y si la estrategia de marketing la contrata, a mí me encanta cómo canta, la respeto mucho, es una persona con trayectoria y bienvenida, a ver si bailamos”, afirmó, dejando ver una disposición mucho más abierta y conciliadora.

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego