Onelia Molina sobre si hay más cosas entre Mario Irivarren y Vania Bludau: “Han pasado cosas, que decidí no contar”

Onelia Molina deja entrever más secretos sobre su ruptura con Mario Irivarren: "La verdad sale a la luz". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Onelia Molina sorprendió a todos al hacer fuertes declaraciones sobre su expareja Mario Irivarren y su relación con Vania Bludau, tras la filtración de una foto en la que ambos aparecen abrazados en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

La integrante de Esto Es Guerra dejó entrever que hay más detalles ocultos sobre su ruptura con el chico reality y sobre lo sucedido durante ese evento, sin revelar toda la verdad en ese momento.

Onelia, visiblemente afectada, comentó que había vivido circunstancias durante el matrimonio de la empresaria de Gamarra que prefería no contar en su totalidad, pero que, a pesar de su silencio, las cosas eventualmente saldrían a la luz.

“La verdad es que he pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio, que decidí no contar, pero bueno, la gente lo puede ver y sacar sus conclusiones”, afirmó Molina, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro se conozcan más detalles sobre su relación con Irivarren y los motivos que la llevaron a poner fin a su relación de dos años.

La odontóloga también destacó que sus decisiones se basaron en hechos concretos y que, con el tiempo, la verdad saldría a la luz.

“Yo tomé una decisión con base en algo y las cosas caen por su propio peso”, indicó la profesional. Aunque no detalló lo sucedido, su declaración dejó entrever que la boda en la que Mario y Vania se encontraron fue un punto de quiebre, y que, aunque en su momento no habló, la situación no pasó desapercibida para ella.

Onelia Molina le manda mensaje a Vania Bludau

Onelia subrayó que, al final, cada acción tiene una consecuencia y que la verdad eventualmente saldría a la luz. “Definitivamente, no estaba cómoda (en esa boda)”, explicó, dejando claro que sus sentimientos respecto a ese evento no fueron positivos.

La integrante de Esto Es Guerra no se detuvo allí y agregó que cree que las personas deben ser consecuentes con lo que dicen y lo que hacen, algo que, según ella, no se cumplió en este caso. Las palabras de Onelia fueron contundentes y abrieron la puerta a nuevas especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en ese evento y en su relación con Mario Irivarren.

Por otro lado, Vania Bludau, quien fue el centro de la controversia debido a la foto en la que aparece abrazada de Mario Irivarren, también rompió su silencio. La modelo confirmó que se abrazó con Mario, pero minimizó la situación, asegurando que había olvidado el momento. “Ni quisiera me había acordado que me había colgado de ese”, comentó Vania, tratando de restarle importancia al hecho.

“Cada acción tiene su consecuencia y la verdad sale a la luz. Definitivamente, no estaba cómoda (en esa boda) (...) creo que deben ser consecuentes de lo que dicen con lo que hacen”, agregó a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Vania Bludau se pronuncia

A pesar de su intento de restar trascendencia al abrazo, Bludau reconoció que recuerda algunos detalles de ese instante, aunque se mostró evasiva al no querer profundizar en ellos. “Yo recuerdo algo, pero no lo puedo mencionar, ya es tema de él”, añadió.

Además, la exbailarina pidió que saquen el video de ese preciso momento, mostrándose segura que no pasó algo entre ellos.

