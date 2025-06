Macarena Vélez revela su deseo de regresar a Esto es Guerra con Onelia Molina: “Haríamos la dupla dinamita”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Todo se alinea. La modelo Macarena Vélez no oculta su deseo de apoyar a su mejor amiga, Onelia Molina, en Esto es Guerra. En medio del revuelo generado por el regreso de Vania Bludau, Alejandra Baigorria y Flor Ortola.

La excompetidora de EEG mostró su respaldo a su amiga y destacó la buena relación que ambas mantienen. En declaraciones recientes a ‘Amor y Fuego’, Macarena expresó que, de ser necesario, estaría dispuesta a acompañar a Onelia en el reality, asegurando que juntas formarían una “dupla dinamita”.

La llegada de la empresaria de Gamarra quien fue examiga de Macarena, así como de Vania y la argentina Flor Ortola, ha sacudido las dinámicas del programa. En este contexto, la influencer fue consultada por los conductores de Amor y Fuego sobre la situación, donde se le preguntó su opinión acerca de los nuevos reingresos en Esto es Guerra.

Onelia Molina se muestra con Macarena Vélez mientras Alejandra Baigorria se defiende por video con Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TikTok

A pesar de que Macarena y Alejandra han tenido un pasado complicado por Said Palao, ella prefirió no involucrarse en el conflicto que ha resurgido entre las participantes, lo que dejó entrever con una respuesta clara:

“A Onelia la quiero un montón, siempre conversamos. Pero quiero quedarme al margen porque no me incumbe tanto”, aseguró. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su disposición a apoyar a Onelia en caso de que ella lo solicitara, Macarena no dudó en ofrecer su ayuda. “Si Onelia me lo pide, de todas maneras la acompañaría, y creo que haríamos una dupla dinamita”, comentó con entusiasmo.

Onelia Molina reacciona a foto de Mario Irivarren y Vania Bludau: “Vibra alto y deja que el universo se encargue del resto”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

La exchica reality ha sido conocida por su carácter y por no temer expresar su apoyo hacia aquellos con los que mantiene una amistad sincera. En esta ocasión, no solo defendió a Onelia, sino que también mostró su deseo de volver a ser parte del reality de una manera explosiva, en compañía de una amiga que, al igual que ella, sabe lo que significa la competencia en Esto es Guerra.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre foto de Mario Irivarren y Vania Bludau?

Por otro lado, Onelia Molina, quien ha generado revuelo últimamente debido a las fotos que circularon de Mario Irivarren y Vania Bludau juntos en la boda de Alejandra Baigorria, también ha tomado una actitud reservada.

Tras la circulación de la foto, Onelia publicó un video en su cuenta de Instagram donde se la ve segura, sonriente y en una sesión de fotos. Lo que realmente llamó la atención fueron las palabras con las que acompañó su publicación:

“Vibra alto, haz el bien y deja que el universo se encargue del resto”, una frase que muchos interpretaron como una respuesta sutil a los rumores que rodean su vida personal y a la foto que involucra a su exnovio Mario Irivarren.

Aunque Onelia no ha comentado directamente sobre la fotografía que causó tanto revuelo, su publicación en Instagram dejó claro que no se dejaría afectar por los comentarios externos. En lugar de alimentar el conflicto, la exintegrante de Esto es Guerra se mostró confiada y decidida a seguir adelante, enfocada en su bienestar y en la buena energía que prefiere rodear su vida.

Foto de Mario Irivarren y vania Bludao en boda de Alejandra. (Instagram Mario Irivarren y Vania Bludau/ Composición Infobae)

¿Onelia Molina molesta con ingreso de Alejandra y Vania a ‘EEG’?

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, Onelia reveló que tras convivir con Alejandra Baigorria y Vania Bludau en el set de ‘Esto es Guerra’. Aunque aseguró no estar molesta por su presencia, dejó claro que no es el entorno que esperaba encontrar en su lugar de trabajo.

“Hay temas y situaciones que no voy a permitir porque siento que aún este tema de mi relación es muy fresco, y yo creo que por temas de empatía y respeto hay que poner límites también. No es incómodo, porque la presencia de nadie me incomoda ahora, pero definitivamente genera algo. No es lo mejor, no es el ambiente laboral que venía buscando”, confesó.

