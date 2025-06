Karla Bacigalupo defiende sus raíces peruanas tras ganar el Miss Perú 2025: “Tengo un poco de todo”

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, defiende sus raíces peruanas | Instagram/@apoyoperureinas

Karla Bacigalupo, recientemente coronada como Miss Perú 2025, se pronunció tras las críticas que surgieron en redes sociales luego de su triunfo en el certamen de belleza, realizado en Cusco. La modelo y actriz fue elegida entre las finalistas, superando a Maricielo Gamarra, lo que generó una ola de cuestionamientos sobre su legitimidad como representante del país por haber concursado como Miss Perú USA.

La polémica se encendió rápidamente en plataformas digitales, donde algunos usuarios afirmaron que Karla Bacigalupo no reflejaba la diversidad peruana por su piel clara y ojos azules. Incluso, hubo quienes pusieron en duda su nacionalidad y su conexión con el país por residir en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ante estos señalamientos, la joven decidió responder públicamente durante su primera conferencia de prensa oficial como Miss Perú 2025, en una reunión con el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo.

Karla Bacigalupo responde a críticas tras ser coronada Miss Perú 2025.

“Tengo 33 años y vivo en Los Ángeles desde hace cuatro, donde estudio actuación y producción”, declaró Bacigalupo ante los medios, mostrando una actitud serena a pesar de las críticas. “Soy administradora de profesión y trabajé durante varios años en Lima, en ventas, para distintas compañías.”

Con firmeza y orgullo, la nueva reina de belleza defendió sus raíces peruanas, asegurando que su vínculo con el país es innegable. “Mis papás son peruanos, mis abuelos son peruanos. Uno de mis abuelos es de Sullana. Tengo abuelos de distintas partes del país, de Cajamarca. Todos somos un mix del Perú”, expresó.

Karla Bacigalupo también hizo referencia a un popular dicho popular que celebra la diversidad cultural del país: “Como dicen, el que no tiene de inga, lo tiene de mandinga. Tengo un poco de todo”.

Karla Bacigalupo aclara que su estadía en Los Ángeles es por motivos de estudio.

Sobre su estadía en el extranjero, aclaró que no implica una desconexión con el Perú, sino una etapa más de formación. “No solo me considero, soy 100% peruana. Sé que a veces han habido algunas dudas porque me he mudado a Estados Unidos, pero eso fue hace poco para seguir mis estudios allá”, puntualizó.

Con estas declaraciones, la actual Miss Perú busca dejar atrás la controversia y enfocarse en representar al país con orgullo y compromiso en los próximos certámenes internacionales. Su mayor reto será el Miss Universo 2025, la 74.ª edición del concurso, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Karla Bacigalupo representará al Perú en la próximo edición del Miss Universo.

Miss Perú 2025 competirá contra latinas favoritas

En su camino por la ansiada corona, Karla Bacigalupo compartirá el escenario del Miss Universo con destacadas candidatas de América Latina, todas ellas luchando por dejar una huella más allá de la belleza física.

Entre ellas se encuentra Aldana Masset de Argentina, una cantante y modelo de 25 años que ha ganado popularidad como vocalista de la banda Agapornis. También competirá Gabriela Lacerda de Brasil, periodista de 24 años con experiencia en certámenes de belleza, quien fue primera finalista en Miss Brasil 2021.

Aldana Masset, cantante y modelo argentina, llevará su carisma y experiencia artística al escenario internacional del certamen.

Stephani Abasali, de Venezuela, combina modelaje con estudios en Economía, y con su sólida preparación se perfila como una de las favoritas.

Stephani Abasali, modelo y economista, es la esperanza venezolana para lograr otra corona universal para su país.

Por su parte, Camille Thomas, representante de Curazao, tiene 26 años y una historia multifacética: fue oficial de academia militar, actriz y empresaria, lo que le da un perfil único de liderazgo y resiliencia. Mirna Caballini de Panamá, de 23 años, destaca por su visión artística como actriz y productora de teatro, buscando utilizar el arte como herramienta de cambio social.

Estas talentosas mujeres, cada una con su historia y preparación, se enfrentarán a Karla Bacigalupo en el certamen de belleza más importante del mundo, donde la diversidad cultural y el empoderamiento femenino serán protagonistas.

Mirna Caballini, creativa y artista, combina la moda con el teatro para representar con orgullo a Panamá.

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Karla Gabriela Bacigalupo Ancieta nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Es administradora de profesión, formada en la Universidad de Lima, donde fortaleció habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Sin embargo, su vocación artística la llevó a explorar un camino distinto: hace cinco años se mudó a Los Ángeles para estudiar actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), experiencia que marcó un punto de quiebre en su desarrollo personal y profesional.

Karla Bacigalupo es la nueva Miss Perú 2025

En Estados Unidos, Karla empezó a forjar su carrera como actriz participando en cortometrajes como “You can only blink once” y “Proof”, donde mostró una sensibilidad particular por la narración audiovisual. Esta faceta creativa se suma a su formación en gestión y, más recientemente, al título de Miss Perú 2025.

Su incursión en los concursos de belleza no responde únicamente a una aspiración estética. Para Karla Bacigalupo, el certamen es una plataforma para promover el cambio social. En ese sentido, destaca su trabajo con la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, que brinda apoyo en educación y alimentación a niños en situación vulnerable. Con una visión que une arte, propósito y vocación social.

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, representará al país en Miss Universo en Tailandia.