Jessica Newton destacó a Deyvis Orosco como realizador del Miss Perú: “No solo es un padre maravilloso, es un magnífico productor”

La noche del 15 de junio de 2025, el certamen de belleza más esperado del país, el Miss Perú, se llevó a cabo en el emblemático templo Qorikancha de Cusco. En esta edición histórica, que marcó la primera vez desde 1994 que el evento se realizaba fuera de Lima, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, expresó su agradecimiento hacia su yerno, Deyvis Orosco, por su labor como productor del evento.

Durante su intervención, Newton destacó el apoyo incondicional de su esposo, Fernando Sánchez de Lamadrid, y de su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien asumió un papel protagónico en la organización del certamen. Sin embargo, fue su mención a Deyvis Orosco la que captó la atención del público. “Quiero agradecer también a Deyvis Orosco, el productor, esta noche. Que ha demostrado no solamente ser un esposo y padre maravilloso, sino también un magnífico productor”, expresó Newton con emoción.

Estas palabras resaltan la multifacética personalidad de Deyvis Orosco, reconocido cantante y líder de la agrupación de cumbia Grupo Néctar. A lo largo de su carrera, el cantante ha demostrado ser un artista versátil, actuando en proyectos televisivos y cinematográficos, además de su incursión como productor en la serie sobre su vida, “Tu nombre y el mío” .

La relación entre Jessica Newton y Deyvis Orosco ha sido siempre cercana y de apoyo mutuo. En diversas ocasiones, la empresaria ha expresado su admiración por la trayectoria de su yerno y su compromiso con la familia.

¿Indirecta a Carlos Morales?

Este discurso también ha sido entendido por los usuarios de las redes sociales no solo como una forma de resaltar al cantante, sino también una indirecta a su expareja Carlos Morales y padre de sus hijos, quien ha causado polémica por sus recientes declaraciones.

El político salió al frente, después de muchos años, para hablar temas personales en la vida de Jessica Newton y Casandra Sánchez de Lamadrid, quien decidió cambiarse el apellido cuando cumplió la mayoría de edad.

Karla Bacigalupo es la nueva Miss Perú

El Miss Perú 2025 no solo fue una celebración de la belleza, sino también un reflejo del trabajo en equipo y la colaboración familiar. La elección de Cusco como sede del evento, por segunda vez en la historia del certamen, añadió un toque especial a la noche, resaltando la riqueza cultural del país.

Con la coronación de Karla Bacigalupo, representante de Perú USA, como Miss Perú 2025, el certamen cerró con broche de oro, dejando en evidencia el esfuerzo y dedicación de todos los involucrados.

La feliz ganadora nació el 26 de diciembre de 1991 en Lima. Con estudios en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, Karla combinó su talento para liderar con una pasión que la acompañó siempre: el arte.

Hace cinco años se mudó a Los Ángeles, donde estudió actuación en la UCLA. En EE.UU. participó en cortometrajes como You can only blink once y Proof, mostrando su capacidad para contar historias con sensibilidad y compromiso. Su faceta artística complementa su perfil profesional y ahora se suma a su nuevo rol como reina de belleza.

Karla debutó en el certamen Miss Perú con una propuesta que busca dar visibilidad a los peruanos migrantes y apoyar causas sociales. Actualmente trabaja con la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, que brinda educación y alimentación a niños en situación vulnerable.

Con 1,70 m de estatura y bajo el signo de Capricornio, Karla Bacigalupo encarna una belleza con propósito: inspirar, transformar y representar al Perú dentro y fuera de sus fronteras.

