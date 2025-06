Rafael López Aliaga cambia la fecha en que dejará la alcaldía de Lima: “Voy a tratar de escuchar a Dios, pensar bien sobre mi vida”

Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este viernes que ha decidido cambiar la fecha en la que planeaba retirarse temporalmente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evaluar una eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de 2026. Inicialmente, había señalado octubre como el mes elegido para alejarse del cargo, pero ahora ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo entre julio y agosto de este año.

“Ese tema lo quiero considerar en la presencia de Dios, porque para mí es muy importante ver qué mensaje tengo de Dios. Sé que van a tomarme el pelo por esto, cualquier cosa que digo lo ridiculizan, pero es la verdad. Hago un retiro, trato de captar la voluntad de Dios”, explicó a RPP desde el Palacio Municipal, después de un acto oficial.

“Conociéndolos, van a sacar memes de todo tipo, voy a hacer oración y voy a tratar de escuchar a Dios. (...) Lo he dicho públicamente, voy a darme dos días para pensar bien sobre mi vida. Todavía no lo tengo claro, pero puede ser a fines de julio o agosto, porque una decisión como esta es muy complicada”, agregó.

En una entrevista previa en Bethel Radio, el líder de Renovación Popular ya había indicado que la presión sobre una posible renuncia era constante. “Es una pregunta recurrente (si voy a renunciar a la MML), pero tengo que terminar mi trabajo de alcalde, por lo menos hasta octubre, dejar obras avanzadas, ya casi terminadas, para tomar dos días de retiro. Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien”, declaró entonces.

Recordó que su mandato como alcalde termina en diciembre de 2026, pero la ley lo obliga a renunciar si desea postular a la presidencia en las elecciones de abril de 2026. “No puedo ser irresponsable de tomar una decisión así. En política en Lima no es broma, menos en la política de todo el Perú. No es un tema de apetito, es una cruz”, expresó en ese mismo diálogo, donde anticipó que la fecha clave para su decisión sería “entre el 11 y el 12 de octubre”.

También se refirió al motivo por el cual, en ocasiones anteriores, aseguró que no abandonaría el cargo para preparar una candidatura. “Yo he dicho eso, en su momento (porque) hubo varias reuniones con mucha gente de Perú y fuera, incluso con la embajadora de EE.UU. Había gente que me decía ‘no asumas como alcalde, anda a la Presidencia’, y yo dije ni hablar”, agregó.

Precisó que su rechazo a dimitir a la alcaldía de Lima respondió, principalmente, al deseo de evitar comparaciones con el exburgomaestre de La Victoria, George Forsyth, quien dejó su cargo para postular en las elecciones de 2021.

La autoridad limeña, quien registra un 42% de aprobación, según la última encuesta de Datum para El Comercio, no logró alcanzar la Presidencia en las elecciones de 2021, tras una campaña basada en mensajes de odio, teorías de conspiración y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y quedó en tercer lugar en la primera vuelta, con el 11.75 % de los votos válidos.

Rafael López Aliaga señaló que tomará dos días de retiro espiritual para “escuchar a Dios” y reflexionar profundamente sobre su vida y futuro político

Acuerdo con El Salvador

Días atrás, López Aliaga firmó un acuerdo de cooperación con el alcalde del municipio de San Salvador Centro, Mario Durán Gavidia, y aprovechó la oportunidad para dirigirse públicamente al presidente Nayib Bukele y solicitar su apoyo frente a la creciente ola de criminalidad que enfrenta el Perú.

“Hay que reconocer que no hay solución en Perú y pedimos ayuda. Es inteligente, es una virtud la humildad, pedir ayuda a un país que tiene una proyección total con base en decisiones inteligentes y oportunas”, dijo.

Asimismo, retiró su propuesta de trasladar a cinco mil reos peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel administrada por Bukele que, desde marzo pasado, alberga a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.