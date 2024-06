Rafael López Aliaga descarta renuncia a la alcaldía de Lima y exige a Dina Boluarte: “Deje de anunciar más inyecciones de dinero”

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este martes que no renunciará a su cargo para preparar su candidatura a la Presidencia y exigió a la mandataria Dina Boluarte que deje de destinar más inyecciones de dinero público a sectores que no están relacionados con la lucha contra la criminalidad. El burgomaestre, líder de Renovación Popular, ofreció una rueda de prensa tras firmar una alianza con el Movimiento Esperanza Región Amazónica.

“Me quedan dos años de bastante trabajo. No voy a adelantar ninguna renuncia. En política no hay que ser ingenuos. Sigo trabajando en mi condición como presidente de un partido integrador porque hay tanta dispersión de movimientos regionales y partidos que debemos unirnos. Si no, la cartilla de votación va a tener como 80 posibilidades, es una chifladura del Jurado Nacional de Elecciones”, declaró al anticipar más uniones políticas.

López Aliaga resaltó que “toda persona tiene derecho a participar” en los comicios, pero criticó con rigor a algunos eventuales participantes. “Los nombres que veo son reciclados del Partido Morado. Parte del gran problema del Perú ha sido esta intervención del Partido Morado en la política, realmente es una desgracia. [...] Nosotros tenemos una filosofía distinta, todos venimos del sector privado, aquí no estamos gente que vive a costa del Estado”, expresó.

En su discurso, también lanzó una áspera crítica a la administración de Boluarte por su gestión económica: “Le exijo a la señora presidenta que deje de anunciar inyecciones de más dinero. Dos mil millones de dólares ha pedido el directorio de Petroperú, el señor [José] Arista [ministro de Economía] sabe muy bien que eso no lo va a recuperar [...] Esta locura de la izquierda caviar que no sabe más que plantear estupideces. Basta ya”, señaló.

Asimismo, subrayó que con esos recursos públicos se podrían comprar “motos de buena cilindrada y cámaras para todo el Perú”, además de fortalecer a la Fiscalía. “Hay que poner a los delincuentes extranjeros en la frontera. Esos son los temas que hay que agendar. La solución está en destinar recursos a la seguridad. ¿Qué inversionista va a venir si no hay seguridad para su vida? [...] Siguen metiéndole plata a Petroperú, por favor, basta ya”, apuntó.

En febrero pasado, el Gobierno anunció un paquete de ayuda para resolver temporalmente la crisis de liquidez de la empresa estatal, que incluyó un préstamo de S$800 millones y una línea de crédito de US$500 millones respaldada por el Banco de la Nación. Esta semana, el ministro de Economía, José Arista, descartó una nueva inyección económica ante la grave crisis financiera reflejada en la rebaja de la calificación de Petroperú por Standard & Poor’s.

Arista atribuyó la situación a malas decisiones del pasado y mencionó medidas para revertir la crisis, como la reducción de costos, venta de activos inoperativos y gestión privada. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que la firma llegue a la insolvencia. “Este escenario no existe para nosotros y no debe existir para el país”, dijo durante su intervención en el Parlamento.

Carrera presidencial

A fines del mes pasado, López Aliaga pidió licencia y viajó a Iquitos para anunciar su participación en la campaña presidencial de 2026. El líder de Renovación Popular ya intentó llegar a la jefatura de Estado en las elecciones generales de 2021, cuando obtuvo el 11.75% de los votos válidos y se ubicó en tercer lugar. Sin embargo, no logró pasar a la segunda vuelta, en la que Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori.

“Ya aprendí como ganar esta guerra. Si ponemos personeros, no nos pueden robar el voto. Personeros, centro de cómputo local, así le ganamos a lima al señor [Daniel] Urresti [...] con un Jurado [Nacional de Elecciones], a mi opinión, parcializado”, dijo entonces.