Intervienen almacén con 391 balones de gas y 100 galones de gasolina en Tumbes: el material ilegal está valorizado en más de S/76.000

A solo 150 metros del Canal Internacional que separa Perú de Ecuador. (Composición: Infobae)

En el centro poblado La Palma, ubicado en el distrito fronterizo de Papayal, un grupo de agentes de Seguridad del Estado de la Policía Nacional de Tumbes ejecutó una intervención que dejó al descubierto un nuevo modus operandi de contrabando de gas. A tan solo 150 metros del Canal Internacional que separa Perú de Ecuador, un almacén improvisado funcionaba como centro de trasvase ilegal de gas propano, proveniente del país vecino, hacia envases peruanos.

La operación fue liderada por el teniente PNP Francisco Alexander Fernández Julca, quien explicó que el trabajo de inteligencia había detectado una actividad irregular vinculada al ingreso de gas desde Ecuador, donde el precio ronda los 10 soles por balón. Los contrabandistas, lejos de emplear técnicas seguras, manipulaban el gas con mangueras y herramientas caseras, traspasándolo a cilindros nacionales para venderlo en distintos puntos de la región Tumbes a precios entre 45 y 50 soles.

La red delictiva estaba conformada por ciudadanos extranjeros. Dos hombres fueron intervenidos en el acto, sorprendidos mientras realizaban el trasvase. Ambos permanecen detenidos y en investigación por delitos aduaneros y de comercio clandestino.

Un inmueble camuflado para evitar los drones

Sin válvulas seguras, sin medidas técnicas; el trasiego ponía en peligro a manipuladores y usuarios. (Andina)

El inmueble, construido con materiales precarios y sin autorización, había sido cubierto con mallas raschell. Esta estrategia buscaba evitar que el patrullaje aéreo mediante drones detectara las actividades ilícitas. A simple vista, el lugar parecía una vivienda común, sin embargo, en su interior albergaba una peligrosa cantidad de gas y combustible.

“En el lugar se hallaron 391 balones de fabricación peruana, de los cuales más de 100 estaban llenos y listos para ser distribuidos. Además, se encontraron 25 balones ecuatorianos llenos y 100 galones de gasolina”, indicó un agente del operativo. Todo el material incautado está valorizado en más de 76.000 soles y fue puesto a disposición de la Superintendencia Nacional de Aduanas.

Los contrabandistas no contaban con ningún tipo de medida de seguridad. Las válvulas de los cilindros presentaban deficiencias visibles, y el gas era transferido a baldes antes de ser canalizado a los recipientes peruanos. El método artesanal usado para la operación exponía a quienes participaban del proceso, así como a los futuros compradores del producto, a riesgos considerables.

Trasvase ilegal en plena zona fronteriza

El método empleado, conocido como trasiego, consiste en mover gas licuado de un envase a otro sin usar equipos certificados. Según lo explicado por los agentes, este tipo de prácticas convierte cualquier espacio en una bomba potencial, debido a la presión del gas y a la manipulación sin protección técnica.

“El trasvase de gas sin equipos adecuados pone en riesgo a toda la población”, advirtió un técnico policial. En esta intervención, se encontraron además 160 balones llenos y 260 vacíos, listos para ser utilizados. El volumen incautado evidencia que el negocio no era reciente, y que ya se manejaban volúmenes importantes de distribución.

La ubicación del almacén, a pocos metros del Canal Internacional, facilitaba el ingreso del gas por pasos no autorizados. Se presume que los cilindros eran transportados desde Ecuador hasta Papayal de forma sistemática. Una vez en el almacén, los responsables extraían el contenido de los balones ecuatorianos y lo pasaban a envases locales, alterando así el origen del producto.

Ciudadanos detenidos operaban en situación irregular

Trasvase de gas con mangueras y baldes desde balones ecuatorianos a envases peruanos. (Andina)

Los dos detenidos fueron identificados como Gregori José Amarista Arcia, de 30 años, y Gregori del Valle Medina Aguilera, de 20. Ambos de nacionalidad venezolana, no presentaron documentos que acrediten su ingreso legal al país y, según la Policía, se encontraban de forma irregular en el territorio nacional.

“Fueron sorprendidos en pleno proceso de llenado de balones”, afirmó un vocero policial. Se sospecha que los detenidos formarían parte de una red más amplia, operando en la frontera con vínculos hacia ambos lados del canal. La hipótesis es reforzada por los intentos de recuperación de lo incautado que surgieron después de la intervención.

El material decomisado fue trasladado a los almacenes del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF), mientras que los detenidos permanecen bajo custodia en la División Criminal de la PNP en Tumbes.

El peligro no se limita al punto de venta. Al no cumplir con las normas de seguridad, los balones podrían tener fugas o fallas estructurales. El uso doméstico de un producto que no ha sido verificado pone en riesgo a miles de familias, sin que puedan advertirlo a simple vista.

Autoridades confirmaron que se seguirán realizando operaciones similares en la zona. Las diligencias apuntan a identificar otros puntos de acopio, así como a desarticular posibles bandas transnacionales dedicadas al contrabando de combustibles en la frontera norte.