Vania Torres revela su inesperado despido de ‘Esto es Guerra’: “No tuve voz ni voto”

La ausencia de Vania Torres, actriz y surfista peruana que logró el segundo puesto en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no pasó desapercibida para los seguidores de ‘Esto es Guerra’. La deportista, considerada una de las competidoras más destacadas desde su ingreso al reality en enero de 2024, confirmó a través de sus redes sociales que la producción decidió prescindir de ella sin ofrecerle una razón concreta.

El cambio resultó particularmente sorpresivo, ya que el público esperaba ver a Torres nuevamente en el programa, acompañando a Onelia Molina, una de sus amigas más cercanas en la competencia televisiva. La deportista había logrado una fuerte conexión con la audiencia gracias a su desempeño en circuitos de alta exigencia y su popularidad fue creciendo a lo largo de la temporada.

A través de sus historias de Instagram, Vania Torres respondió a las consultas de sus seguidores y relató cómo se enteró de la decisión de la producción.

“Muchos me están preguntando esto específicamente. La verdad es que no tengo una respuesta. Yo me fui a competir al Sudamericano y a la hora que regresé me dijeron que ya no iba a volver, por lo menos por un tiempo”, expresó.

Por otro lado, la deportista no ocultó su descontento con la situación, señalando que el proceso fue completamente ajeno a su voluntad. “Yo no tomé mucha injerencia en el asunto, no tuve voz ni voto. Uno nunca sabe lo que va a pasar”, expresó la atleta.

Vania Torres también compartió que prefirió dar vuelta a la página para centrar su energía en su verdadera pasión: el surf. En ese sentido, explicó que, ahora que está alejada de ‘Esto es Guerra’, se encuentra enfocada en su preparación para el próximo Panamericano, donde buscará poner el nombre del Perí en alto.

“El año pasado quedé campeona, así que quiero defender mi título. Estoy dándolo todo. Así que, bueno, estoy enfocada en lo mío”, sentenció la exchica reality.

Integrantes de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’

La nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ arrancó oficialmente el miércoles 11 de junio, con Renzo Schuller y Katia Palma como conductores y una alineación de competidores que combina juventud, experiencia y varias sorpresas. El set de Pachacamac fue escenario del relanzamiento del reality, donde la dupla de presentadores presentó a los integrantes de los dos equipos: La Nueva Generación y Los Históricos.

La Nueva Generación está conformada por participantes que destacaron en la pretemporada y que representan el deseo de renovación del programa. Entre ellos se cuentan Onelia Molina, Rosángela Espinoza, Raúl Carpena, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Gabriel Menseses. Este equipo, que superó a Los Históricos en la final de pretemporada, suma ahora a Patricio Parodi, quien regresa y asume la capitanía.

Por el lado de Los Históricos, la alineación la integran rostros emblemáticos del reality: Melissa Loza, Karen Dejo, Jota Benz, Said Palao (capitán), Mario Irivarren y Pancho Rodríguez.

El retorno de Austin Palao y Fabio Agostini aportó más emoción a la competencia, consolidando una dupla que promete rivalidad y espectáculo. Entre las incorporaciones individuales más esperadas se encuentra la del cantante Paul Michael, quien debutó con entusiasmo e ilusión, expresando su deseo de asumir cualquier reto.

La noche del 12 de junio trajo más sorpresas con la llegada de Vania Bludau y Alejandra Baigorria, ambas recibidas con reacciones diversas en el set, especialmente de Onelia Molina, quien se mostró sorprendida ante el ingreso de la expareja de Mario Irivarren.

Destacó también el regreso de la argentina Flor Ortola, cuya aparición no pasó desapercibida y generó comentarios dentro del reality, reafirmando que la edición 2025 apuesta por un elenco dinámico, competitivo y lleno de historias por contar.