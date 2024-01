¿Quién es Vania Torres, la nueva integrante de ‘Esto es Guerra’, y qué polémicas ha protagonizado?

La presentación de Vania Torres en 'Esto es Guerra' | América TV

Este miércoles 24 de enero, ‘Esto es Guerra’ anunció un nuevo fichaje para su temporada 2024. Se trata de Vania Torres, actriz y surfista peruana, quien está decidida en convertirse en una de las mejores competidoras del reality de América TV.

Te puede interesar: Esto es Guerra: Todos los participantes que ingresaron a la temporada 2024

“Tengo garra, disciplina y una actitud que no se la van a esperar. Me encanta competir. La ola más grande que he surfeado ha sido una de cuatro metros, en los Panamericanos de Santiago”, señaló en su presentación, donde aseguró también que desea enfrentarse directamente con Michelle Soifer en los juegos.

Vania Torres es la nueva figura de 'Esto es Guerra'. Captura/América TV

¿Quién es Vania Torres?

Nacida el 6 de noviembre de 1995 en Lima, Vania Torres Olivieri, la nueva integrante de ‘Esto es Guerra’, es una destacada surfista de nacionalidad peruana. Fue campeona nacional en el deporte y ganó la medalla de oro en el Latinoamericano y el Panamericano de surf. Representó a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019, consiguiendo la medalla de plata.

Vania Torres Olivieri es una actriz y surfista peruana. Instagram/@vaniato

En paralelo con el surf, Vania Torres empezó a desarrollarse como actriz. Luego de participar en varias obras de teatro, tuvo la oportunidad de actuar en la telenovela ‘Perdóname’, protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, en la que interpretaba a una boxeadora.

Te puede interesar: Katia Palma no descarta reemplazar a Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: “Yo feliz de trabajar”

Vania Torres tenía una romance con Joaquín Orbegoso, actor que da vida a ‘Mike Miller’ en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Después de tres años juntos, la pareja se separó en buenos términos y hoy en día tienen una relación de amistad.

“Todo está bien. En verdad, son cosas que pasan... solo podría decir que no ha pasado nada serio ni grave. Las relaciones suelen acabar. No es la idea cuando se empieza a estar con alguien, pero puede pasar y normal. Él es un chico súper chévere, y seremos amigos. Como te digo, no ha habido un problema grave, ha sido simplemente la vida, el tiempo, la pandemia ha sido dura y pasó factura”, expresó Vania Torres en diálogo con Trome.

Joaquín Orbegoso es 17 años mayor que Vania Torres. Instagram/@joaquin_de_orbegoso

¿Qué polémica protagonizó Vania Torres?

En el 2020, Vania Torres fue acusada de racismo por caracterizarse como una mujer andina haciendo el uso del ‘brownface’— práctica que consiste en pintarse la cara de marrón o usar vestimenta tradicional—, como parte de una campaña para promocionar un desmaquillante.

Indecopi abrió una investigación por presunto acto de racismo en la publicidad de Vania Torres.

Pronto, el Ministro de Cultura rechazó y condenó la caracterización de la mujer andina que realizó la surfista. “Cualquier tipo de uso de estereotipos que hagan escarnio, que pretendan denigrar a nuestros hermanos y hermanas de pueblos indígenas o afroperuanos, lo único que hacen es desunirnos más”, señaló Alejandro Neyra, haciendo un llamado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual para la investigación de la campaña.

Te puede interesar: Natalie Vértiz recuerda su parto televisado en ‘Esto es Guerra’: “Era más ingenua, no la mujer que soy hoy”

Por su parte, Vania Torres pidió disculpas y explicó que caracterización formaba parte de taller de actuación de Roberto Ángeles.

“Yo sé que es un tema muy delicado, que nos ha hecho mucho daño en el pasado y nos lo hace hasta ahora. Sé que ver la escena fuera de contexto puede llevar a malos entendidos o malas interpretaciones, y por eso les pido mil disculpas. Quiero que quede claro que en ningún momento fui racista ni quise denigrar a nadie, insisto en que esto fue un lamentable malentendido, y todas estas acusaciones van en contra de mis valores. Yo amo al Perú, admiro todas sus expresiones y estoy orgullosa de representarlo”, expresó en un video publicado en redes.