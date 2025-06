Papa León XIV canonizará al primer santo millennial: ¿Quién es Carlo Acutis y cuándo será declarado santo?

El papa León XIV canonizará a Carlo Acutis el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto: Composición Infobae)

La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice comunicó que el Papa León XIV presidió la celebración de la Hora Tercia y el Consistorio, donde se decretó la canonización de varios beatos. La fecha elegida para la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis será el domingo 7 de septiembre de 2025, mientras que otros siete beatos serán canonizados el 19 de octubre del mismo año.

El proceso que llevó a este anuncio estuvo marcado por cambios significativos tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025. Vatican News detalló que fue el propio Jorge Mario Bergoglio quien, en la Audiencia general del 20 de noviembre del año anterior, anunció la canonización de Acutis y Frassati, lo que generó un fuerte aplauso en la Plaza de San Pedro. En ese momento, la fecha prevista para la canonización de Carlo Acutis, beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, era el 27 de abril, coincidiendo con el segundo domingo de Pascua y el Jubileo de los Adolescentes.

FOTO DE ARCHIVO: Una niña visita la tumba de Carlo Acutis, que murió de leucemia en 2006 a los 15 años, en la iglesia de Santa María la Mayor en Asís, Italia, el 26 de mayo de 2024. REUTERS/Matteo Berlenga/Foto de archivo

El fallecimiento del Papa argentino provocó la suspensión de la ceremonia de canonización de Acutis, y hasta la fecha del Consistorio no se había recibido información concreta sobre la situación de Frassati. En la misma sesión, el Papa León XIV estableció el 19 de octubre de 2025 como la fecha para la canonización de otros siete beatos. Entre ellos se encuentran Ignazio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, quien murió durante el genocidio de 1915, y Peter To Rot, laico y catequista asesinado en 1945 por continuar su labor pastoral pese a la prohibición japonesa. Según consignó Vatican News, To Rot será el primer santo de Papúa Nueva Guinea.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis fue un joven italiano conocido por su devoción religiosa y por su labor de divulgación de milagros eucarísticos a través de internet. Nació en Londres en 1991, aunque vivió la mayor parte de su vida en Milán, Italia. Desde pequeño mostró una profunda fe católica, destacándose por su participación activa en la iglesia, la asistencia diaria a misa y el rezo del rosario.

El llamado 'santo millenial' será canonizado por el Papa Francisco I el próximo 27 de abril de 2025. (Fuente: América)

Acutis aprovechó sus conocimientos de informática para crear y administrar un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, innovando en la evangelización digital. Su actitud solidaria, su capacidad de empatía y su entrega hacia los más necesitados también llamaron la atención en su entorno.

A los 15 años, fue diagnosticado con una leucemia fulminante, enfermedad que afrontó con serenidad y entrega espiritual. Falleció en octubre de 2006. Su vida y testimonio inspiraron a muchos jóvenes católicos y, tras recopilarse testimonios sobre presuntos milagros ocurridos por su intercesión, fue beatificado por la Iglesia Católica en 2020. Carlo Acutis es considerado el primer “influencer” de la fe en el siglo XXI y un modelo de santidad para la juventud contemporánea.

FOTO DE ARCHIVO. Recuerdos de Carlo Acutis, que murió de leucemia en 2006 a los 15 años, expuestos en una tienda de Asís, Italia. 10 de abril de 2025. El papa Francisco ha despejado el camino para que Acutis sea el primer santo de la generación del milenio. REUTERS/Remo Casilli

¿Por qué santo millennial?

A Carlo Acutis se le llama “santo millennial” porque nació en 1991 y pertenece a la generación conocida como millennials. Este apodo destaca el hecho de que vivió en plena era digital y supo integrar su fe con las tecnologías modernas, como internet y las redes sociales. Carlo utilizó sus conocimientos en computación para crear una página web que documenta milagros eucarísticos, lo que lo convirtió en un referente para jóvenes católicos interesados en la tecnología y la espiritualidad.

Además, enfrentó su enfermedad y su vida cotidiana usando recursos digitales, desde programar páginas hasta ayudar a compañeros con problemas tecnológicos. Su testimonio muestra cómo se puede vivir la fe y la espiritualidad en sintonía con los valores y herramientas de la generación digital, por eso muchos lo consideran el primer beato “influencer” de la Iglesia. El término “santo millennial” refleja tanto su edad como la manera en que supo dialogar con las preocupaciones, lenguajes y medios tecnológicos propios de su tiempo.