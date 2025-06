Día del Padre: Adulto mayor enfermo no ve a sus hijos desde que repartió herencia hace 13 años y pide que lo visiten

El anciano de 86 años relató que, después de repartir la herencia entre sus hijos, estos viajaron a Brasil hace 13 años y desde entonces no los ha visto. Debido a su delicado estado de salud, pidió que lo visiten. (Crédito: TikTok/@elchicodelasnoticias)

Adrián Avilés, un adulto mayor que vive en Pichanaqui, distrito de Chanchamayo, en el departamento de Junín, ha conmovido a miles de personas a través de un video publicado en la cuenta de TikTok El chico de las noticias. En él, el hombre de 86 años de edad, quien se encuentra enfermo, relata que no ha visto a sus hijos desde hace 13 años, luego de haberles repartido su herencia.

Avilés, de avanzada edad y en una situación de vulnerabilidad, explicó que desde ese tiempo sobrevive cuidando casas en la zona. Durante ese video, el adulto mayor se mostró visiblemente afectado y pidió, con el corazón abierto, a sus hijos que lo visiten, ya que se encuentra solo y enfermo, sin el apoyo de su familia.

Adulto mayor repartió herencia entre sus hijos y no los ve desde hace 13 años. (Foto: Infobae Perú/TikTok)

Adulto mayor pide a sus hijos que lo visiten

El anciano dio detalles sobre su estilo de vida y su estado de salud. Actualmente vive completamente solo y, debido a su enfermedad, pide que sus hijos regresen al país para visitarlo, ya que no los ha visto en más de una década.

“Estoy en Pichanaqui. No hay nadie a quien visitar. Vivo solito. Estoy ahorita con un señor que me está curando. Estoy enfermo, nadie me visita. Mis hijos no me visitan. Visítame. Solito estoy viviendo, cuidando casitas de un pastor”, mencionó en el video, con la esperanza de que sus hijos, quienes se encuentran en Brasil desde hace más de una década, puedan regresar a Perú para ver a su padre.

Adulto mayor contó que vive solo y que no recibe la visita de sus hijos desde hace 13 años. (Foto: TikTok/@elchicodelasnoticias)

Recibieron herencia y se fueron del país

La situación de Avilés se torna aún más dolorosa al conocerse que hace 13 años sus hijos le pidieron que les entregara la herencia anticipada. Según relató, les repartió terrenos y chacras, con el dinero de la venta ellos compraron pasajes para viajar a Brasil. Desde ese momento, nunca más regresaron ni lo visitaron.

“Mis hijos me dijeron: ‘La herencia dámela de una vez’. Yo les he dado la herencia en chacras. Con eso han sacado su pasaje a otro país y se han ido. Hasta ahorita no vuelven. La vez pasada les hice una llamada”, contó Avilés, visiblemente afectado por la falta de contacto y apoyo de su familia.

Hoy, a pesar de la distancia, el adulto mayor espera con ansias una respuesta de sus hijos, y su mensaje a través de las redes sociales ha tocado los corazones de miles de usuarios a pocos días del Día del Padre.