Eva Ayllón se pronuncia tras emotivo discurso de su hijo: “No escuches lo que dicen, observa lo que hacen”

Eva Ayllón lanza fuerte mensaje en Instagram: "Cuando te quieran apagar, recuérdales que eres un sol". Infobae Perú / Captura IG - @evaayllonoficial

Por su parte, Eva Ayllón utilizó sus redes sociales este 13 de junio para enviar una serie de mensajes que rápidamente llamaron la atención de sus fieles seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia su hijo, Francisco García.

En una serie de historias en Instagram, la artista compartió reflexiones profundas y contundentes, llenas de fuerza y sabiduría. Uno de los comentarios más destacados decía: “No escuches lo que dicen, observa lo que hacen”. Este mensaje parece estar dirigido a aquellos que, según Eva, se basan más en los rumores que en las acciones reales.

Francisco García se quiebra y dedica emotivas palabras a Eva Ayllón en su boda: "Un hilo invisible nos une". Infobae Perú / Captura TV - Willax

Otro mensaje que causó revuelo fue: “Ya no me siento en mesas donde yo podría ser el tema cuando me levanto”. Con estas palabras, la artista criolla parecía hacer alusión a la necesidad de alejarse de situaciones en las que ya no se siente cómoda o valorada, en un claro reclamo a las circunstancias que la rodean. La cantante, conocida por su carácter fuerte, no dudó en manifestar su desaprobación por situaciones donde no se la respete adecuadamente.

En un tono más reflexivo, Eva compartió otro mensaje seguido que dejaba entrever un cambio de mentalidad: “Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante”. Con esto, la intérprete parecía señalar la evolución personal que todos deben atravesar a lo largo de la vida, una evolución que puede implicar tomar nuevas decisiones y alejarse de lo que ya no beneficia.

Francisco García se quiebra y dedica emotivas palabras a Eva Ayllón en su boda: "Un hilo invisible nos une". Infobae Perú / Captura TV - Willax

¿Indirecta para su hijo?

Uno de los comentarios más potentes y que generó bastante atención fue: “Cuando te quieran apagar, recuérdales que eres un sol, no una vela”. Eva Ayllón expresó su determinación de mantenerse firme y brillar, independientemente de los intentos de opacar su luz.

Por último, en una de las publicaciones más intensas, Eva compartió: “El día que muera y me convierta en un ser de luz, voy a electrocutar a varios que conozco”. Este comentario, que pudo ser interpretado como una metáfora poderosa, parece reflejar la frustración acumulada de la cantante, quien, en su estilo único y directo, expresa lo que siente sobre ciertas situaciones o personas que la han herido.

Aunque Eva Ayllón no mencionó a su hijo directamente en estos mensajes, la coincidencia temporal con los recientes eventos familiares, especialmente la distancia entre ella y Francisco García, hizo que muchos de sus seguidores interpretaran estas publicaciones como una manera de expresar su sentir hacia los conflictos recientes en su vida personal.

Eva Ayllón envía contundente mensaje en redes sociales: ¿Indirecta para su hijo?. Infobae Perú / Captura: @evaayllonoficial.

Francisco García dedica emotivas palabras a su padre y tía en su boda: “Gracias por siempre estar para mí”

Francisco García vivió uno de los días más importantes de su vida el día de su boda. En la ceremonia, celebrada recientemente, no solo tuvo palabras de cariño para su esposa, Jessyca Zegarra, sino que también dedicó un emotivo discurso a su familia, agradeciendo profundamente el apoyo de dos figuras clave: su padre y su tía, hermana de Eva Ayllón.

En un momento lleno de emoción, Francisco no dudó en expresar su gratitud a su padre, quien lo ha acompañado a lo largo de su vida y ha sido un pilar fundamental en su crecimiento personal. Con palabras llenas de afecto y respeto, Francisco le dedicó un sentido mensaje:

Eva Ayllón envía contundente mensaje en redes sociales: ¿Indirecta para su hijo?. Infobae Perú / Captura: @evaayllonoficial.

“Padre, eres la prueba de que el tiempo puede ser restaurado y que siempre hay oportunidad para nuevos comienzos, siempre y cuando haya voluntad. Tu ayuda, tus consejos, tu generosidad han sido claves para atravesar adversidades y por eso y mucho más te agradezco de todo corazón”.

Además, el artista no olvidó a su tía, hermana de Eva Ayllón, quien jugó un papel significativo en su vida, especialmente en este día tan significativo. Ella fue la encargada de acompañarlo al altar, cumpliendo un rol emocionalmente muy importante. En su discurso, agradeció a su tía por estar siempre a su lado, brindándole apoyo incondicional a lo largo de los años. “Tus oídos han sido un pilar para mi vida. A pesar de la distancia, siempre has estado conmigo. Nunca te sentí lejos. Te agradezco infinitamente por estar para mí”, expresó conmovido.

Eva Ayllón envía contundente mensaje en redes sociales: ¿Indirecta para su hijo?. Infobae Perú / Captura: @evaayllonoficial.