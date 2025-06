Doña Peta pone fin a los rumores y aclara su relación con Ana Paula Consorte:  “Jamás nos hemos alejado, no sé por qué inventan esas cosas”

Con su característico estilo directo, la madre de Paolo Guerrero desmintió cualquier conflicto familiar y reafirmó que su relación con la modelo brasileña siempre ha sido cordial y sin tensiones (Amor y Fuego)

En medio de versiones que apuntaban a una relación tensa entre Doña Peta y Ana Paula Consorte, madre de los hijos de Paolo Guerrero, la propia matriarca decidió aclarar públicamente su postura. Las especulaciones crecieron luego de que ambas fueran vistas compartiendo una reunión familiar.

Para algunos, esa imagen suponía un acercamiento tras un supuesto distanciamiento. Sin embargo, Peta negó que haya habido discrepancias o frialdad entre ambas. “Nunca ha pasado nada, no sé de dónde sacan esas cosas”, comentó con visible molestia.

Con ello, dejó en evidencia que las habladurías en torno a su relación familiar no tienen sustento. La respuesta llegó con la firmeza que la caracteriza, reafirmando su compromiso con la unidad de su entorno y descartando cualquier tipo de división en la familia Guerrero.

Un cumpleaños y una fotografía que desató rumores

La imagen de Doña Peta y Ana Paula en una fiesta bastó para que resurjan teorías sobre reconciliaciones. Pero la matriarca aclaró: nunca hubo distancias, solo inventos mediáticos. (Amor y Fuego)

La aparición conjunta de Doña Peta y Ana Paula Consorte durante la reciente celebración de cumpleaños de la madre del futbolista no pasó desapercibida. Las imágenes, captadas por asistentes y compartidas en redes sociales, mostraron a ambas mujeres en un mismo ambiente, lo que despertó la atención del público y medios del espectáculo.

Para muchos, el evento supuso una señal de tregua o incluso de reconciliación, alimentando así versiones previas que hablaban de una presunta distancia emocional entre la madre de Paolo Guerrero y su nuera.

Sin embargo, en declaraciones posteriores, la brasileña dejó en claro que no hubo tensión previa que resolver. Al ser consultada por los medios, afirmó tajantemente que su presencia en la fiesta no respondía a una presión externa ni a la necesidad de limar asperezas, porque simplemente no existían tales asperezas. “Me invitaron y fui”, dijo sin mayor dramatismo.

Una relación que, según Peta, siempre fue cordial

Doña Peta reafirmó su silencio habitual frente a temas familiares, pero esta vez desmintió con claridad los rumores que la enfrentaban a Ana Paula: “Eso es puro invento”. (Amor y Fuego)

Frente a la insistencia del reportero de ‘Amor y Fuego’ por indagar sobre posibles diferencias pasadas, la madre del futbolista negó que alguna vez se haya roto el vínculo con la madre de sus nietos. “¿Distanciamiento? Nunca ha habido eso”, declaró sin titubeos. Lejos de confirmar algún tipo de desencuentro, insistió en que las versiones difundidas por la prensa solo buscan crear conflictos donde no los hay.

Las declaraciones también sirvieron como recordatorio de su carácter reservado respecto a asuntos familiares. En más de una ocasión, Doña Peta ha dejado entrever que no le agrada exponer sus relaciones personales en medios. Esta vez, sin embargo, sintió necesario responder a lo que consideró “invenciones”. Sus palabras fueron breves pero contundentes, y buscaban cerrar el tema con claridad.

La familia Guerrero y la presión del foco mediático

El entorno de Paolo Guerrero ha estado siempre en la mira. Pero Doña Peta no deja dudas: su rol como madre no cambia y su vínculo con Ana Paula sigue sin roces ni drama. (Amor y Fuego)

No es la primera vez que el entorno familiar de Paolo Guerrero se ve envuelto en rumores. Desde sus inicios en la alta competencia, el delantero peruano ha estado bajo el escrutinio público, lo que inevitablemente ha alcanzado también a sus seres cercanos. En ese contexto, figuras como su madre y su pareja actual han tenido que lidiar con versiones y especulaciones sobre su relación personal.

En el caso de Doña Peta, su rol ha sido históricamente activo. Siempre cerca de su hijo, su presencia ha generado diversas interpretaciones, sobre todo cuando se perciben silencios o ausencias.

Esta vez, la aparición de su nuera en su cumpleaños bastó para desatar un mar de suposiciones. Con sus declaraciones, busca poner freno a esas narrativas, aunque sabe que no siempre logra evitar que se le atribuyan actitudes o decisiones que no corresponden con la realidad.