Cristian Rivero revela su lucha contra la ansiedad escénica: “Volver al teatro fue un reto personal”.

Cristian Rivero, exconductor de Latina se encuentra atravesando una etapa de reconexión con sus pasiones. Luego de varios años alejado de los escenarios teatrales, el actor y conductor vuelve con fuerza, no solo para reencontrarse con el público, sino también consigo mismo.

Rivero abrió su corazón y habló por primera vez, con sinceridad, sobre los episodios de ansiedad que lo alejaron del teatro durante más de 13 años.

“Sí, tengo dermatitis que se activa con el estrés. Me gusta el teatro, pero me genera mucha ansiedad”, confesó el artista. Rivero relató que, en el pasado, la presión por ofrecer un buen desempeño lo afectaba al punto de sufrir crisis físicas: “Antes me paralizaba, incluso perdí la voz en un ensayo general de una obra por un ataque de pánico”.

Esa experiencia, tan intensa como desconcertante, lo obligó a tomar distancia del teatro, a pesar de su pasión por el arte escénico. Durante más de una década, el miedo se impuso. “Volver fue un reto personal”, reconoció Rivero, quien se encuentra alejado de la televisión y con un proceso legal contra Latina.

Pero algo cambió en el camino. El cierre de una etapa en televisión le brindó espacio para replantear sus prioridades, y con ello, la oportunidad de sanar heridas del pasado. “El fin de mi etapa en televisión me dio tiempo y libertad, y años después quise intentarlo. Ya tengo más herramientas, manejo mejor mis miedos. Esa ansiedad ya no me domina”.

Rivero asegura que uno de los grandes aprendizajes de esta etapa ha sido soltar la rigidez y dejar de exigirse perfección en cada paso. “Aprendí a soltar el perfeccionismo. Antes me exigía demasiado, y eso me bloqueaba. Hoy entiendo que equivocarse es parte del proceso. También descubrí la importancia del bienestar emocional y de priorizarme”, explicó.

Cristian Rivero: de regreso al teatro

Actualmente, forma parte del elenco de la comedia ‘Una semana nada más’, obra con la que ha retomado su vínculo con el teatro. El regreso no ha sido en solitario: lo acompaña un elenco sólido, compuesto por Armando Machuca y Magdyel Ugaz, con quienes comparte escenario.

“Trabajar con ellos ha sido muy enriquecedor. Armando es impredecible, siempre lanza cosas nuevas, y Magdiel tiene mucho oficio. Yo soy más estructurado, así que aprendo de ellos a relajarme y disfrutar más el proceso”, dijo Rivero.

El público ha respondido de manera entusiasta. “Es increíble. Las carcajadas, el boca a boca… incluso hay gente que ha visto la obra varias veces. Eso nos alegra mucho”, señaló.

Además, no dudó en hacer una reflexión sobre el tema central de la obra: las pequeñas mentiras en la convivencia de pareja. “Sí, todos mentimos un poco. A veces para evitar conflictos, decimos ‘sí voy’ cuando sabemos que no. Después vienen las excusas, las bolas de nieve… como en la obra”, comentó.

Por otro lado, Cristian también habló sobre cómo ha sido trabajar en un proyecto teatral producido por su pareja, Gianella Neyra. Si bien reconoce que no es sencillo equilibrar la relación sentimental con lo profesional, asegura que han encontrado la fórmula.

Cristian Rivero arrepentido por no haber tenido más hijos con Gianella Neyra. | Captura/YouTube/Difusión

“No es fácil, pero fluimos. Nos apoyamos, nos damos espacios. Viajamos, buscamos tiempo de calidad. A veces trabajamos mucho, pero también sabemos parar”.

Con casi 46 años, Rivero asegura que está en una de las etapas más lúcidas y conscientes de su vida. “Ya viví lo suficiente como para entender mejor la vida, pero todavía me queda una buena cantidad de años para seguir desarrollándome, produciendo, disfrutando… Ahora valoro más el tiempo, quiero trabajar en proyectos que me hagan feliz, sin estar atado a un canal o un horario fijo”.

¿Volvería a la televisión? “Sí regresaría a la televisión, no lo descarto. Pero tendría que ser un proyecto que me entusiasme mucho, que me rete o que conecte con esta etapa en la que estoy. Ahora valoro más mi tiempo y mi bienestar. Si se da algo que me mueva, encantado”, comentó el actor.

‘Una semana nada más’: una comedia sobre las mentiras en pareja

La obra ‘Una semana nada más’ marca el regreso del actor Cristian Rivero al teatro, acompañado por Magdyel Ugaz y Armando Machuca, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y con producción de Gianella Neyra.

La historia —una exitosa comedia francesa de Clément Michel— narra el caos que se desata cuando Pablo (Rivero) quiere terminar con su novia Sofía (Ugaz), pero no se atreve a decírselo. Su solución: involucrar a su mejor amigo Martín (Machuca) en un plan que termina generando más problemas que soluciones.

“Es una comedia de enredos divertidísima para disfrutar con la familia, con amigos, con quien quieran reírse un rato”, aseguró Ugaz en conferencia de prensa.

Sobre su personaje, la actriz comentó: “Es una mujer dulce, muy positiva, que siempre trata de ver lo mejor de las cosas… incluso cuando su relación está en crisis y ella no se da cuenta. Esa ingenuidad la hace entrañable y muy divertida”.

La obra se presentará en el Teatro Claretiano de San Miguel en una corta temporada del 13 al 23 de junio, con funciones los viernes y sábados a las 8:30 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Además del regreso de Rivero al teatro, esta temporada también marca un nuevo ciclo para Magdyel Ugaz, quien se encuentra enfocada en el escenario luego de más de una década en televisión.

“Sentí que necesitaba un tiempo para mí. Me costó al inicio porque fue parte de mi vida por mucho tiempo, pero ahora me estoy agradeciendo por darme este espacio. Estoy enfocada en el teatro y en proyectos que me entusiasman”, señaló.