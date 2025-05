Magdyel Ugaz y por qué le dice adiós a ‘Teresita’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Gracias vida”

Magdyel Ugaz y por qué se despidió de ‘Teresita’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. IG

Después de varias temporadas conquistando al público con su entrañable personaje de Teresa Collazos Camacho en ’Al Fondo Hay Sitio’, la actriz Magdyel Ugaz ha decidido dar un paso al costado de la exitosa serie para enfocarse en nuevos retos personales y profesionales.

La noticia ha sorprendido a los seguidores de la ficción, quienes no estaban preparados para despedirse de la carismática ‘Teresita’, la hija de Don Gilberto.

Teresita se va de ‘Las Nuevas Lomas’ para ser modelo internacional

En la ficción, el personaje de Teresita deja el barrio de Las Nuevas Lomas para emprender un nuevo camino como modelo internacional en Los Ángeles, tras ser contratada por una agencia extranjera.

Este giro argumental marca el cierre de un ciclo para el personaje que, desde la primera temporada, se ganó el corazón de los peruanos por su peculiar forma de ser, sus ocurrencias y su lealtad a la familia Gonzales.

Sin embargo, detrás de la historia escrita para la serie, hay una decisión personal de Magdyel Ugaz: alejarse temporalmente de las grabaciones en Pachacámac para priorizar su salud y reencontrarse con una de sus pasiones más profundas: el teatro.

Magdyel Ugaz se despide de ‘Al Fondo Hay Sitio’: ‘Teresita’ se va a Los Angeles para cumplir su sueño de modelo profesional. América TV

Un regreso a casa: Magdyel vuelve a las tablas

La actriz ha sido clara respecto a sus motivos. En una entrevista reciente, compartió su entusiasmo por volver al escenario teatral, un espacio que considera su verdadero hogar.

“Estoy contenta y agradecida. Me encanta que volvamos a hacer la obra. En mi salud, gracias a Dios, estoy muy bien. Y en lo profesional también: amo haber vuelto al teatro”, declaró Ugaz.

Magdyel protagoniza nuevamente la exitosa comedia ’Una semana nada más’, del dramaturgo francés Clément Michel. La obra, que regresa tras una exitosa temporada con más de 7,500 espectadores, contará con funciones desde el 13 de junio en el Teatro Claretiano de San Miguel.

La dirección está a cargo de Ani Alva Helfer, con dirección adjunta de Raúl Zuazo y producción de Gianella Neyra, Ani Alva y Renato Nonajulca. Magdyel compartirá escenario con Cristian Rivero y Armando Machuca.

“Las tablas, el escenario, son mi hogar. Ahí empecé, ahí crecí. Volver siempre es emocionante, y más aún con un público que cada noche reacciona diferente. Esa magia no se encuentra en otro formato”, expresó.

‘Una Semana Nada Más’, comedia regresa luego de aclamado éxito por corta temporada en el Teatro Claretiano.

Salud y maternidad: una nueva etapa personal

Otro de los factores que impulsó su decisión es su salud. Magdyel ha compartido públicamente su experiencia con la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a muchas mujeres y que ha dificultado su sueño de ser madre de forma biológica.

A pesar de los retos médicos, la actriz no ha perdido su deseo de formar una familia. En noviembre del año pasado, reveló una importante decisión: “La vida me ha mostrado diferentes caminos y he decidido abrir mi corazón a la adopción”.

Con estas palabras, Magdyel dejó en claro que la maternidad no siempre sigue caminos convencionales y que su anhelo por tener un hijo sigue más vivo que nunca. Su historia ha conmovido a muchas mujeres y ha servido de inspiración para aquellas que atraviesan circunstancias similares.

Más allá de su vida personal, Magdyel también ha alzado la voz en favor de miles de mujeres peruanas que sufren de endometriosis. Se ha unido a campañas que buscan que el Estado reconozca oficialmente esta enfermedad y mejore los servicios de salud especializados para las pacientes. Su activismo ha sido celebrado por organizaciones y por quienes luchan por una mejor atención médica en el país.

Magdyel Ugaz habló sobre la difícil enfermedad que tiene. (Foto: Captura de IG)

Actualmente, Magdyel se encuentra en Cusco realizando un retiro de Pilates en el Valle Sagrado, un evento único que reúne lo mejor del pilates clásico con las tradiciones andinas.

La despedida de Magdyel Ugaz de AFHS. IG

Una pausa necesaria

Aunque su salida de ’Al Fondo Hay Sitio’ deja un vacío en la serie, los seguidores de Magdyel Ugaz comprenden que se trata de una pausa necesaria en su carrera para enfocarse en su bienestar físico, emocional y profesional. Su despedida no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto.

Con nuevos proyectos teatrales en camino, la actriz promete seguir sorprendiendo desde otros escenarios. Y aunque ‘Teresita’ haya empacado maletas rumbo a Los Ángeles, el cariño del público por Magdyel Ugaz se queda intacto en cada rincón de las Nuevas Lomas.

Magdyel Ugaz dice adiós ‘Al Fondo Hay Sitio’: ‘Gaspar’ confirma la salida de la ‘Teresita’. América TV.

‘Gaspar’ confirma la salida de la ‘Teresita’

El actor Alejandro Villagómez, quien da vida a ‘Gaspar’, durante una entrevista con El Comercio. “Para mí, ella es una de las mejores actrices de la serie”, dijo..

“Trabajar con Magdyel es un privilegio: tiene un timing brillante, domina tanto el drama como la comedia. Está por irse y la voy a extrañar mucho, ya se lo he dicho”, expresó el actor.

Aunque los rumores sobre su salida circulaban desde hace semanas, la noticia ya es oficial. La misma Magdyel Ugaz ha compartido en sus redes sociales algunos mensajes de despedida enviados por sus colegas, lo que confirma que su ciclo en la serie ha llegado a su fin.

Diversos integrantes del elenco han manifestado públicamente su tristeza por la salida de Magdyel. Eric Elera, quien interpreta a Joel Gonzales, escribió en redes: “Nos vemos pronto, hermana”, acompañado de una foto de la actriz en su camerino.

Compañeros se despiden de 'Teresita' (Magdyel Ugaz) en 'Al Fondo Hay Sitio'. IG.

Por su parte, Rodrigo Barba, el niño actor que interpretó a su hijo Richard Junior en la ficción, también le dedicó unas palabras. “Mi criatura divina, te quedas en mi corazón”, respondió Magdyel, visiblemente emocionada.

Compañeros se despiden de 'Teresita' (Magdyel Ugaz) en 'Al Fondo Hay Sitio'. IG: