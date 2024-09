Cristian Rivero expone el ego de sus excompañeros en Latina: “Ahora puedo hablar porque no estoy ahí”

El exconductor de ‘Yo Soy’ se refirió a su tiempo en el canal de San Felipe y contó que hubo muchos personajes que tenían algunas actitudes que dejaban mucho que desear | YouTube

Cristian Rivero se confesó junto a Adolfo Aguilar en el podcast de Jesús Alzamora. En este espacio digital, el exconductor de ‘Esto es Guerra’ sorprendió al hacer una confesión sobre lo que vivió cuando era parte de Latina, canal en el que estuvo por varios años como presentador, pero del que se habría retirado no en los mejores términos.

Durante la charla, los tres exconductores recordaron su paso por Latina, sin embargo, Rivero no dudó en hacer énfasis a uno de los temas que llamó su atención. El presentador mencionó que existían disputas internas, incluso se animó a calificar de ‘Juego de Tronos’ este suceso que no pasaba desapercibido.

“Cuando había disputas internas, cuando en ese canal era Juego de Tronos, ahora puedo hablar porque ya no estoy ahí”, comentó entre risas ante la sorpresa de sus compañeros.

Cristian Rivero habla de los egos de sus excompañeros en Latina.

Ante estas palabras, Jesús Alzamora mencionó que existía mucha gente de peso en el canal y en varias ocasiones se evidenciaba el ego que tenían entre ellos. “Estaba Magaly, Beto, Peluchín, periodistas Lúcar, Álvarez Rodrich, gente de mucho peso y con un ego del tamaño de este cuarto”, comentó el conductor.

Además, recordó que muchas veces estas figuras llegaban al canal no solos, sino con un gran número de ayudantes y con vehículos llamativos. “¿Te acuerdas de las preventas? Llegaban con sus maquilladores, con sus vasallos, bajaban de carros que tenían como 18 puertas”, resaltó.

Al respecto, Cristian Rivero volvió a intervenir y recordó que cuando estaba en ese canal había veces en las que no conseguía espacio para estacionarse y no tenía problemas en hacerlo fuera de su centro de trabajo, pero vivió momentos incómodos cuando ayudantes de las figuras más grandes apartaban espacio para ellos, aunque no estuvieran presentes.

“Siempre pensaba, ¿estamos mal nosotros? Yo llego y me dicen mira, no hay espacio en el canal, bueno me voy a la playa y voy y camino con mi maletita. De repente llega esta gente mínimo con el maquillador y una persona que lo asiste y te dice que no te sientes porque ya llega, una vez encaré a mi jefa”, finalizó.

Cristian Rivero habla de ‘El Gran Chef Famosos’

En el último episodio del podcast ‘La Lengua’, el reconocido actor y presentador Cristian Rivero reflexionó sobre la evolución del programa gastronómico que ha pasado por diversas etapas, incluyendo ‘La Revancha’, ‘La Academia’, ‘x2′, ‘El Restaurante’, entre otras versiones. Rivero destacó que, dada esta trayectoria, la producción podría enfrentar un desafío significativo en cuanto a la generación de nuevas ideas.

Cristian Rivero en ‘Esto es Guerra’: qué le dijo Gianella Neyra y lo que piensa de competir con ‘El Gran Chef Famosos’. (Infobae-Carlos Díaz/Facebook)

“Ya no sé qué harán porque han hecho todas las versiones en un año y medio. Llegará un momento en el que agotarán el formato y creo que ahí dirán ‘¿Qué hacemos?’”, comentó Rivero, sugiriendo que la falta de innovaciones podría forzar a la producción a explorar nuevas alternativas.

En este escenario, el presentador no descartó la posibilidad de que la producción considere revivir ‘Yo Soy’, el popular concurso de imitación que le brindó un gran éxito en el pasado. Sin embargo, Rivero aclaró que no volvería a conducir el programa debido a problemas legales con el canal. “A mí me encanta hacer televisión, pero si ‘Yo Soy’ es en Latina… no creo que vuelva”, concluyó.