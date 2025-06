Aparece una nueva isla en el lago más grande del mundo, que se seca a un ritmo preocupante

Fotografía aérea de la nueva isla en el mar Caspio. (Yu. Shulgina)

Un fenómeno natural ha captado la atención de los científicos: la aparición de una nueva isla en el extremo norte del mar Caspio, el lago más grande del planeta.

Un equipo de científicos del Instituto Shirshov de Oceanología, que forma parte de la Academia de Ciencias de Rusia, confirmó la existencia de esta masa de tierra, situada a aproximadamente 30 kilómetros (18.6 millas) al suroeste de la isla Maly Zhemchuzhny, dentro de la Reserva Natural Estatal de Astracán.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia estatal TASS, la isla fue inicialmente identificada en imágenes satelitales en noviembre de 2024. Sin embargo, no fue hasta una reciente expedición que los investigadores pudieron constatar su existencia in situ, aunque no pudieron desembarcar a causa de las adversas condiciones climáticas y las escasas profundidades circundantes.

“Para realizar investigaciones adicionales en biohidroquímica, hidrobiología y dinámica del comportamiento del mar, los científicos instalaron una estación oceanográfica a una profundidad de aproximadamente 0,4 m en las aguas poco profundas al norte de la isla”, detalla el comunicado.

Nueva isla en el mar Caspio. (Yu. Shulgina)

Stepan Podolyako, un investigador senior de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló a LiveScience que la formación de la isla está relacionada con una disminución en el nivel de las aguas del Caspio, un fenómeno influenciado por procesos cíclicos de fluctuaciones a largo plazo.

Descenso acelerado

Con una superficie de 371 mil kilómetros cuadrados, el mar Caspio es oficialmente el cuerpo de agua interior más grande del mundo. Asimismo, alberga características tanto de un lago como de un mar debido a su composición de agua salada.

El mar Caspio ha experimentado variaciones notables en sus niveles en las últimas décadas. Entre 2002 y 2015, sus aguas disminuyeron más de 6 centímetros por año, y desde 2020 se han medido caídas de hasta 30 centímetros anualmente.

Esta tendencia a la baja podría estar intensificada por el cambio climático, que influye en las tasas de evaporación del agua; así como por movimientos tectónicos.

Ubicación del mar Caspio. (Composición Infobae)

Un espacio para nuevos hábitats

Esta nueva isla podría experimentar un aumento de su superficie a medida que los niveles de agua se reduzcan aún más, especialmente durante los meses de verano y otoño cuando el caudal del río Volga, su principal fuente hídrica, disminuye. Esto podría facilitar condiciones para que más porciones de la isla sean descubiertas.

Sería prematuro subestimar los efectos ecológicos y de infraestructura que este cambio podría traer consigo. El Mar Caspio es hogar de especies únicas y en peligro, como el sello Caspio y varias especies esturión. Sin embargo, el Instituto Shirshov sugiere que con el retroceso de las aguas, esta isla emergente podría ofrecer nuevos hábitats para aves raras y focas en peligro de extinción.

Entretanto, los investigadores planean regresar al sitio en la segunda mitad de 2025 para realizar un estudio más exhaustivo. La isla todavía no tiene un nombre oficial; su designación podría depender de características notables que se descubran en futuras expediciones o podría honrar a personas con contribuciones significativas en el ámbito científico o cultural de la región. La vigilancia de este fenómeno sigue siendo crucial para entender sus implicaciones futuras tanto ambientales como socioeconómicas.